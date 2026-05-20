Live TV

Video Trump spune că nu se grăbește în privința Iranului. „Netanyahu va face tot ce vreau eu să facă”

Data publicării:
Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia
Din articol
Trump susține că SUA „au preluat practic controlul” asupra Iranului Statele Unite „încearcă să declanșeze un nou război”, afirmă negociatorul-șef iranian JD Vance vorbește despre „progrese semnificative” în discuțiile cu Iranul

Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că nu se „grăbește” să ajungă la un acord cu Iranul. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu va face „tot ce vreau eu să facă” în legătură cu un eventual atac militar asupra Iranului, a spus Trump, potrivit The Times of Israel.

În timp ce vorbea cu reporterii la baza militară Andrews, Trump a fost întrebat ce i-a spus recent lui Netanyahu în legătură cu un potențial atac asupra Iranului, iar el a răspuns: „E în regulă, va face tot ce vreau eu să facă.”

„E un om foarte bun, va face tot ce vreau eu să facă. Și e un tip grozav… Nu uitați că a fost prim-ministru pe timp de război”, spune Trump.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Întrebat dacă este deschis la un acord limitat cu Iranul care ar deschide doar Strâmtoarea Ormuz și ar prelungi încetarea focului, Trump spune că nu se grăbește să ajungă la un acord: „Ar trebui să deschidem strâmtoarea, care s-ar deschide imediat, așa că vom încerca asta o singură dată. Nu mă grăbesc. Toată lumea spune: «Oh, alegerile de la jumătatea mandatului». Nu mă grăbesc... În mod ideal, aș vrea să văd puțini oameni uciși, în loc de mulți.”

Trump a oferit termene vagi pentru ajungerea la o soluție diplomatică cu Iranul, spunând ieri că ar putea aștepta „două sau trei zile” sau „o perioadă limitată de timp”, după ce a anunțat săptămâna aceasta că a anulat un atac planificat pentru marți.

Trump susține că SUA „au preluat practic controlul” asupra Iranului

Întrebat dacă a durat mai mult decât se aștepta pentru a ajunge la un acord cu Iranul, Trump a început să enumere durata altor războaie ale SUA, inclusiv cele din Afganistan și Vietnam.

„Sunt aici de trei luni și mare parte din această perioadă a fost marcată de încetarea focului”, a spus el. „Vom încerca o singură dată. Nu mă grăbesc.”

El a continuat afirmând că SUA „au preluat practic controlul” asupra Iranului.

Statele Unite „încearcă să declanșeze un nou război”, afirmă negociatorul-șef iranian

Statele Unite nu au renunțat la obiectivele lor militare și încă speră la o capitulare a Iranului, estimează Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian.

„Statele Unite încearcă să declanșeze un nou război”, a declarat această figură-cheie a regimului islamic și a negocierilor din cadrul conflictului dintre cele două țări, într-o declarație preluată de mai multe mass-media iraniene, printre care Irib News. Potrivit acestuia, Donald Trump ezită între două opțiuni: „să acorde prioritate încheierii războiului, acceptând să plătească prețul ca învins”, sau „să relanseze războiul și să continue blocada maritimă pentru a constrânge Iranul la capitulare”. „Poporul iranian nu se va pleca în fața forței sub niciun pretext”, a adăugat el.

Ghalibaf a afirmat, de asemenea, că Iranul trebuie să „își intensifice pregătirile pentru a da un răspuns ferm la orice nou atac”, asigurând că „Iranul nu va ceda niciodată intimidării”, chiar dacă Washingtonul speră „în continuare la capitularea națiunii iraniene”.

JD Vance vorbește despre „progrese semnificative” în discuțiile cu Iranul

Vicepreședintele american JD Vance a afirmat marți că s-au înregistrat „progrese semnificative” în discuțiile cu Iranul, repetând totodată că Washingtonul are „degetul pe trăgaci”. El a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, la scurt timp după ce Donald Trump a asigurat că luni a fost la un pas de a ordona un atac masiv împotriva Iranului, scrie Le Figaro.

Președintele american, care are o concepție flexibilă asupra termenelor, a mai spus marți că acordă „două sau trei zile” Teheranului pentru a ajunge la un acord. „Se înregistrează progrese bune, dar vom continua să lucrăm și, în final, fie vom ajunge la un acord, fie nu”, a spus JD Vance, care face parte din echipa de negociatori desemnați de Donald Trump pentru a încerca să pună capăt conflictului cu Iranul.

„Suntem într-o poziție destul de bună, dar există un plan B, iar planul B este reluarea operațiunii militare”, a spus vicepreședintele, a cărui reticență față de acest război este cunoscută. „Avem degetul pe trăgaci. Nu vrem să mergem pe această cale, dar președintele este hotărât să o facă și este în măsură să o facă dacă este necesar”, a declarat el.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
2
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
5
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Digi Sport
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
symbolic black padlock stands in the narrow Strait of Hormuz on a map of Iran. Conceptual image representing oil transit blockage, geopolitical tensio
Traian Băsescu, despre efectele războiului din Orientul Mijlociu: „România nu este dependentă de Ormuz”
Secretarul de stat american Marco Rubio gesticuleaza cu mana la o coferinta
Marco Rubio, mesaj de Ziua Independenței Cubei: „Președintele Trump propune o nouă relație” între Washington și Havana
Corpul Gărzilor Revoluționare
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Donald Trump.
Donald Trump și familia sa scapă pentru totdeauna de orice anchetă privind situația lor fiscală din trecut
Donald Trump.
Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța, în ciuda tensiunilor cu aliații legate de războiul din Iran
Recomandările redacţiei
traian basescu
Traian Băsescu acuză PNL că e iresponsabil: „Pentru un om, blochează...
tanczos barna face declaratii
România riscă să piardă 771 de milioane euro din PNRR. Tanczos Barna...
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Sorin Grindeanu susține că a dejucat „planul politic” al lui Ilie...
House Collapse in Görlitz, görlitz, Saxony, Germany - 18 May 2026
Ultimele informații de la MAE despre româncele dispărute în explozia...
Ultimele știri
Primarul Capitalei, apel către organizatoriii de evenimente: „Să avem şi noi evenimente cu ştaif, nu bâlciuri cu fum de grătare!”
Apicultorii avertizează: vremea și lipsa florilor reduc producția de miere în 2026
Încă o instanță din România suspendă tăierile de posturi din primării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pluto retrograd schimbă destinul a patru zodii până în octombrie 2026. Vin bani, oportunități și transformări...
Cancan
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Fanatik.ro
România, drum infernal pentru Campionatul European! UEFA a schimbat radical preliminariile Euro și Liga...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Scene halucinante la un meci de Liga a V-a. Un arbitru de 17 ani din Craiova a sunat la 112 de pe teren, după...
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Reprezentanta României la Eurovision 2026 a ales un domeniu rar întâlnit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei...
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
Digi FM
Decizie fără precedent luată de prinţul William. Vinde părţi din proprietatea sa regală. Motivul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...