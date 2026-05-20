Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că nu se „grăbește” să ajungă la un acord cu Iranul. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu va face „tot ce vreau eu să facă” în legătură cu un eventual atac militar asupra Iranului, a spus Trump, potrivit The Times of Israel.

În timp ce vorbea cu reporterii la baza militară Andrews, Trump a fost întrebat ce i-a spus recent lui Netanyahu în legătură cu un potențial atac asupra Iranului, iar el a răspuns: „E în regulă, va face tot ce vreau eu să facă.”

„E un om foarte bun, va face tot ce vreau eu să facă. Și e un tip grozav… Nu uitați că a fost prim-ministru pe timp de război”, spune Trump.

Întrebat dacă este deschis la un acord limitat cu Iranul care ar deschide doar Strâmtoarea Ormuz și ar prelungi încetarea focului, Trump spune că nu se grăbește să ajungă la un acord: „Ar trebui să deschidem strâmtoarea, care s-ar deschide imediat, așa că vom încerca asta o singură dată. Nu mă grăbesc. Toată lumea spune: «Oh, alegerile de la jumătatea mandatului». Nu mă grăbesc... În mod ideal, aș vrea să văd puțini oameni uciși, în loc de mulți.”

Trump a oferit termene vagi pentru ajungerea la o soluție diplomatică cu Iranul, spunând ieri că ar putea aștepta „două sau trei zile” sau „o perioadă limitată de timp”, după ce a anunțat săptămâna aceasta că a anulat un atac planificat pentru marți.

Trump susține că SUA „au preluat practic controlul” asupra Iranului

Întrebat dacă a durat mai mult decât se aștepta pentru a ajunge la un acord cu Iranul, Trump a început să enumere durata altor războaie ale SUA, inclusiv cele din Afganistan și Vietnam.

„Sunt aici de trei luni și mare parte din această perioadă a fost marcată de încetarea focului”, a spus el. „Vom încerca o singură dată. Nu mă grăbesc.”

El a continuat afirmând că SUA „au preluat practic controlul” asupra Iranului.

Statele Unite „încearcă să declanșeze un nou război”, afirmă negociatorul-șef iranian

Statele Unite nu au renunțat la obiectivele lor militare și încă speră la o capitulare a Iranului, estimează Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian.

„Statele Unite încearcă să declanșeze un nou război”, a declarat această figură-cheie a regimului islamic și a negocierilor din cadrul conflictului dintre cele două țări, într-o declarație preluată de mai multe mass-media iraniene, printre care Irib News. Potrivit acestuia, Donald Trump ezită între două opțiuni: „să acorde prioritate încheierii războiului, acceptând să plătească prețul ca învins”, sau „să relanseze războiul și să continue blocada maritimă pentru a constrânge Iranul la capitulare”. „Poporul iranian nu se va pleca în fața forței sub niciun pretext”, a adăugat el.

Ghalibaf a afirmat, de asemenea, că Iranul trebuie să „își intensifice pregătirile pentru a da un răspuns ferm la orice nou atac”, asigurând că „Iranul nu va ceda niciodată intimidării”, chiar dacă Washingtonul speră „în continuare la capitularea națiunii iraniene”.

JD Vance vorbește despre „progrese semnificative” în discuțiile cu Iranul

Vicepreședintele american JD Vance a afirmat marți că s-au înregistrat „progrese semnificative” în discuțiile cu Iranul, repetând totodată că Washingtonul are „degetul pe trăgaci”. El a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, la scurt timp după ce Donald Trump a asigurat că luni a fost la un pas de a ordona un atac masiv împotriva Iranului, scrie Le Figaro.

Președintele american, care are o concepție flexibilă asupra termenelor, a mai spus marți că acordă „două sau trei zile” Teheranului pentru a ajunge la un acord. „Se înregistrează progrese bune, dar vom continua să lucrăm și, în final, fie vom ajunge la un acord, fie nu”, a spus JD Vance, care face parte din echipa de negociatori desemnați de Donald Trump pentru a încerca să pună capăt conflictului cu Iranul.

„Suntem într-o poziție destul de bună, dar există un plan B, iar planul B este reluarea operațiunii militare”, a spus vicepreședintele, a cărui reticență față de acest război este cunoscută. „Avem degetul pe trăgaci. Nu vrem să mergem pe această cale, dar președintele este hotărât să o facă și este în măsură să o facă dacă este necesar”, a declarat el.

