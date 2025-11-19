Live TV

Polonia a ridicat în aer avioane de luptă, după o serie de atacuri ruseşti asupra Ucrainei

Data publicării:
avioane f-16 polonia
Avioane F-16 ale Poloniei Foto: gov.pl

Avioane poloneze şi ale aliaţilor au fost ridicate în aer, miercuri dimineaţă, pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian polonez, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia, au anunţat forţele armate ale ţării membre NATO, potrivit Reuters.

„Au fost mobilizate perechi de avioane de vânătoare cu reacţie rapidă şi un avion de avertizare timpurie, iar sistemele de apărare aeriană şi de supraveghere radarau atins cel mai înalt nivel de pregătire”, a transmis Comandamentul operaţional într-o postare pe X.

La ora 04:00 GMT (06.00 ora României), aproape toată Ucraina se afla în stare de alertă aeriană, în urma avertismentelor forţelor aeriene ucrainene cu privire la atacurile ruseşti cu rachete şi drone.

