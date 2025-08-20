Polonia acuză Rusia că se află în spatele unei noi incursiuni aeriene, după ce o dronă a explodat pe teritoriul său în timpul nopții. Ministrul de Externe, Radoslaw Sikorski, a anunțat că Varșovia va protesta împotriva autorului și a subliniat că apărarea teritoriului național este principala obligație a Poloniei în cadrul NATO.

Ministrul polonez de externe a condamnat incidentul, subliniind că securitatea Poloniei și a NATO este direct vizată.

„O nouă încălcare a spaţiului nostru aerian dinspre Est confirmă că cea mai importantă misiune a Poloniei faţă de NATO este apărarea propriului nostru teritoriu. Va exista un protest al Ministerului Afacerilor Externe împotriva autorului”, a scris Sikorski, pe X.

La rândul său, vicepremierul și ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a confirmat că drona care a explodat pe teritoriul Poloniei ar fi de proveniență rusească, relatează The Guardian.

„Rusia provoacă din nou țările NATO, după incidentele cu drone care au avut loc în România, Lituania, Letonia”, a declarat Kosiniak-Kamysz.

El a atras atenția că incidentul vine într-un moment critic, pe fondul discuțiilor internaționale privind pacea în Ucraina.

„Acest lucru se întâmplă într-un moment deosebit de important, când discuțiile despre pace sunt în desfășurare. Se întâmplă într-o perioadă în care există speranța că războiul inițiat de Rusia — un război împotriva statului ucrainean, dar și un război care amenință securitatea țărilor NATO — are șansa să se încheie”, a adăugat el.

Viceministrul polonez al apărării, Stanisław Wziątek, a declarat pentru TVN24 că există „o probabilitate foarte mare” ca drona care a explodat pe teritoriul Poloniei să fi fost o dronă-momeală Gerbera, de fabricație rusească și cu motor chinezesc. Dacă se confirmă, ar fi vorba despre același model implicat luna trecută într-un incident similar în Lituania.

Editor : Ș.A.