Live TV

Case avariate, după ce un obiect misterios a explodat într-un lan de porumb, în estul Poloniei

Data actualizării: Data publicării:
Locul în care s-a produs explozia
Locul în care s-a produs explozia. Foto: captură Google Maps

Un obiect neidentificat a căzut în timpul nopții de marți spre miercuri într-un lan de porumb de lângă un sat din estul Poloniei și a explodat, spărgând geamurile caselor din apropiere, dar fără a provoca răniți, a declarat poliția, citată de TVPWorld.

Polițiștii din județul Łuków au declarat că au primit un apel după ora 02:00 dimineața, miercuri, cu privire la „o explozie” în Osiny, un sat situat la aproximativ 100 de kilometri vest de granița cu Ucraina.

„În lanul de porumb am găsit fragmente carbonizate de diferite dimensiuni, împrăștiate pe o rază de câteva zeci de metri. Este vorba de resturi carbonizate de metal și plastic”, a declarat sergentul Marcin Józwik de la poliția din Łuków, citat de agenția de presă poloneză.

A fost convocată o ședință de urgență a echipei municipale de gestionare a crizelor, iar autoritățile locale au făcut apel la calm în rândul locuitorilor.

Anchetatorii încearcă să determine natura obiectului neidentificat. „Ofițerii de poliție se află la fața locului, verificăm zona”, a adăugat Józwik.

Autoritățile locale nu au precizat încă dacă obiectul ar putea avea legătură cu activități militare, utilizare civilă sau altă sursă, încă nedeterminată.

Potrivit Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, „noaptea trecută nu s-a înregistrat nicio încălcare a spațiului aerian polonez, nici din direcția Ucrainei, nici din direcția Belarusului”. „Conform evaluărilor preliminare, ar putea fi vorba despre o componentă a unui motor cu elice vechi”, a adăugat acesta.

Incidentele care implică obiecte neidentificate au atras atenția publicului în Polonia în ultimii ani, dată fiind proximitatea țării față de Ucraina, care se confruntă cu atacuri continue cu rachete și drone din partea Rusiei, de când Moscova a lansat invazia pe scară largă în 2022.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
4
Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1...
fulger, furtuna
5
Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez
Digi Sport
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1029620199
Ce țări europene se declară „pregătite” să-l primească pe Putin pe...
pistol de jucărie
Focuri de armă în Sectorul 3 al Capitalei. Un tânăr a tras cu...
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Percheziții DNA în Mangalia. Primarul Cristian Radu ar fi în centrul...
profimedia-0826924054
MApN: Rusia a lansat „grupuri de drone” pentru a ataca Ucraina la...
Ultimele știri
Încă un om a murit pe A1, după ce a fost acroşat de un TIR
Oameni furați în timp ce se aflau la cozile de la ghișee. Cum acționa o hoață în instituțiile aglomerate din Craiova
Letonia instalează „dinți de dragon” la granița cu Rusia și Belarus. Motivul invocat de către președintele Rinkevics
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin își pune o pereche de căști pe urechi
Experții ruși nu cred în întâlnirea Putin-Zelenski. Cauza ar fi vremea
Ukraine's 141st Infantry Brigade Operates In Zaporizhzhia Region
Un atac ucrainean a întrerupt alimentarea cu electricitate în regiunea Zaporojie, controlată de Rusia. Centrala nucleară nu e afectată
profimedia-1021685987
Trump vrea să ajungă în Rai și crede că un acord de pace în Ucraina l-ar putea ajuta
drone terestre folosite de armata rusă în Ucraina
Rusia a aruncat în luptă contra Ucrainei cele mai bizare modele de roboți: autobuzul de drone, hoverboard-uri antitanc și cutii pe roți
Steag UE
Ce țări ar putea deveni următoarele candidate pentru a adera la Uniunea Europeană, în afară de Moldova sau Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany Hensel, gemenele siameze care au fascinat lumea, pozate cu un nou-născut. Acum un an s-a...
Cancan
Meteorologii Accuweather au anunțat când va avea loc prima ninsoare din toamna 2025 în România. Data exactă
Fanatik.ro
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții
Adevărul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Pro FM
Rita Ora, declarație emoționantă pentru Taika Waititi, de ziua lui: „Sunt atât de mândră de tine, mă inspiri...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Cât de aproape e acum pacea în Ucraina și ce are de făcut România. „Asta arată capacitatea Europei de a se...
Newsweek
Ce interese de familie îl fac pe George Simion să nu voteze tăierea pensiilor speciale?
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone nu e convinsă că Hollywood-ul are nevoie de un nou Basic Instinct: "Nu știu de ce ai face asta...
UTV
Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție după ce au fost terorizați de un fan. „Suntem nevoiți să...