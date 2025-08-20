Case avariate, după ce un obiect misterios a explodat într-un lan de porumb, în estul Poloniei

Un obiect neidentificat a căzut în timpul nopții de marți spre miercuri într-un lan de porumb de lângă un sat din estul Poloniei și a explodat, spărgând geamurile caselor din apropiere, dar fără a provoca răniți, a declarat poliția, citată de TVPWorld.

Polițiștii din județul Łuków au declarat că au primit un apel după ora 02:00 dimineața, miercuri, cu privire la „o explozie” în Osiny, un sat situat la aproximativ 100 de kilometri vest de granița cu Ucraina.

„În lanul de porumb am găsit fragmente carbonizate de diferite dimensiuni, împrăștiate pe o rază de câteva zeci de metri. Este vorba de resturi carbonizate de metal și plastic”, a declarat sergentul Marcin Józwik de la poliția din Łuków, citat de agenția de presă poloneză.

A fost convocată o ședință de urgență a echipei municipale de gestionare a crizelor, iar autoritățile locale au făcut apel la calm în rândul locuitorilor.

Anchetatorii încearcă să determine natura obiectului neidentificat. „Ofițerii de poliție se află la fața locului, verificăm zona”, a adăugat Józwik.

Autoritățile locale nu au precizat încă dacă obiectul ar putea avea legătură cu activități militare, utilizare civilă sau altă sursă, încă nedeterminată.

Potrivit Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, „noaptea trecută nu s-a înregistrat nicio încălcare a spațiului aerian polonez, nici din direcția Ucrainei, nici din direcția Belarusului”. „Conform evaluărilor preliminare, ar putea fi vorba despre o componentă a unui motor cu elice vechi”, a adăugat acesta.

Incidentele care implică obiecte neidentificate au atras atenția publicului în Polonia în ultimii ani, dată fiind proximitatea țării față de Ucraina, care se confruntă cu atacuri continue cu rachete și drone din partea Rusiei, de când Moscova a lansat invazia pe scară largă în 2022.

