Live TV

Polonia amână adoptarea euro. Ministrul Finanțelor: Economia crește mai rapid decât media UE

Data publicării:
Bancnote și monede euro de diferite valori.
Foto: Profimedia Images

Polonia nu se grăbește să adere la zona euro, a declarat ministrul Finanțelor într-un interviu publicat de Financial Times, potrivit News, care citează Reuters. Andrzej Domański a explicat că Polonia înregistrează o creștere economică mai rapidă decât majoritatea economiilor din blocul comunitar.

„Economia noastră are în prezent performanțe clar mai bune decât majoritatea țărilor care au adoptat euro. (…) Avem tot mai multe date, studii și argumente pentru a păstra zlotul polonez”, a declarat acesta, potrivit sursei citate.

Statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să adopte moneda euro după îndeplinirea mai multor criterii.

Val de scumpiri în Bulgaria după trecerea la euro

Recent, Bulgaria a trecut de la moneda națională la euro, după ce a intrat în spațiul Schengen. Țara vecină s-a confruntat cu un val de scumpiri fără precedent. În primele 48 de ore, prețurile produselor de bază și ale serviciilor publice au crescut mult peste rata oficială de conversie.

În prima săptămână după adoptarea monedei euro, prețurile au urcat mult peste rata oficială de conversie de un euro. Pâinea, unul dintre cele mai cumpărate produse, a crescut de la 0,89 leva la 1,19 leva în doar două zile. Asta înseamnă o scumpire de 33%. 

În magazinele online, majorările sunt și mai evidente. În unele cazuri, clienții au plătit facturi duble față de prețul afișat, pe fondul unor erori tehnice. În restaurante, pizza, băuturile răcoritoare și meniurile zilnice apar cu prețuri diferite pe bon față de cele din vitrină. Toate rotunjite în favoarea comerciantului, spun experții.

În Sofia, parcarea a crescut de la 2 leva pe oră la 2 euro, iar tarifele mai mici au fost convertite direct de la 1 leva la 1 euro. Deși legislația interzice scumpirile nejustificate și practicile înșelătoare, controalele sunt slabe, iar cetățenii sunt, de fapt, cei care suportă consecințele. 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
Friedrich Merz Giorgia Meloni 2
4
Merz și Meloni, o apropiere care schimbă jocul în UE: „Au o chimie bună”. Germania şi...
Lingouri de aur
5
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Digi Sport
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mașină BYD
Polonia interzice vehiculele electrice chinezești sau americane în bazele sale militare
photo-collage.png (38)
Zeci de nave ruseşti traversează lunar Canalul Mânecii. Cum ocoleşte Rusia sancţiunile chiar sub ochii Europei
Donald Trump pleacă de la Davos
Retragerea tactică de la Davos și adevărata amenințare a lui Donald Trump. Pentru ce noi „ofensive” trebuie să se pregătească Europa
zelenski alaturi de militari, in vizita pe front
Zelenski explică modul în care Ucraina poate contribui la armata Europei. „Rusia va ajunge la 3,5 milioane de soldați în 2030”
Andrej Babis
Premierul ceh Andrej Babis și-a cumpărat un glob pământesc scump, ca să vadă unde e Groenlanda. Acum lumea râde de el pe social media
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie...
femeie cu o umbrela luata de vant
HARTĂ. Avertizări de vreme rea de la meteorologi. Aproape 20 de...
interventie
Bărbatul care şi-a sechestrat fosta iubită într-un apartament din...
canabis pe cantar, telefoane, acte identitate, colaj foto de la procurori
Doi tineri, reținuți de DIICOT în Cenei. Unul este suspect că le-ar...
Ultimele știri
Protest antiguvernamental la Tirana: mii de oameni în stradă, confruntări cu forțele de ordine
Trump: SUA vor avea suveranitate asupra terenului pe care vor fi amplasate bazele militare americane din Groenlanda
Petrolierul Grinch, suspectat face parte din flota-fantomă a lui Putin, a fost confiscat în apropiere de Marsilia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii își văd visurile devenind realitate, pe măsură ce Marte intră în armonie cu Neptun. Perseverența...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din...
Fanatik.ro
Michael Schumacher nu mai e imobilizat la pat! Noi detalii despre starea reală de sănătate a marelui pilot de...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Giovanni Becali a citit în direct mesajele pe care le-a primit din Arabia Saudită unde l-a propus pe Gică...
Adevărul
„Sistemele centralizate de termoficare sunt o relicvă a comunismului”. Soluția unui cunoscut economist ca...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Meghan Markle şi Prinţul Harry, prima apariţie împreună la Festivalul de Film Sundance. Ducesa de Sussex a...
Spioni rusi profimedia
Diplomaţii ruşi nu se mai pot mișca liber prin UE. Ce restricţii intră în vigoare începând de azi
Pro FM
Martin Short, la un pas să strice un moment important de la nunta Selenei Gomez: "Tot repetam că ea nu...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva...
Newsweek
În care județe pensiile sunt cu 2.000 lei mai mari ca în altele? Surpriză: grupele de muncă fac diferența
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat