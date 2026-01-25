Polonia amână adoptarea euro. Ministrul Finanțelor: Economia crește mai rapid decât media UE

Polonia nu se grăbește să adere la zona euro, a declarat ministrul Finanțelor într-un interviu publicat de Financial Times, potrivit News, care citează Reuters. Andrzej Domański a explicat că Polonia înregistrează o creștere economică mai rapidă decât majoritatea economiilor din blocul comunitar.

„Economia noastră are în prezent performanțe clar mai bune decât majoritatea țărilor care au adoptat euro. (…) Avem tot mai multe date, studii și argumente pentru a păstra zlotul polonez”, a declarat acesta, potrivit sursei citate.

Statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să adopte moneda euro după îndeplinirea mai multor criterii.

Val de scumpiri în Bulgaria după trecerea la euro

Recent, Bulgaria a trecut de la moneda națională la euro, după ce a intrat în spațiul Schengen. Țara vecină s-a confruntat cu un val de scumpiri fără precedent. În primele 48 de ore, prețurile produselor de bază și ale serviciilor publice au crescut mult peste rata oficială de conversie.

În prima săptămână după adoptarea monedei euro, prețurile au urcat mult peste rata oficială de conversie de un euro. Pâinea, unul dintre cele mai cumpărate produse, a crescut de la 0,89 leva la 1,19 leva în doar două zile. Asta înseamnă o scumpire de 33%.

În magazinele online, majorările sunt și mai evidente. În unele cazuri, clienții au plătit facturi duble față de prețul afișat, pe fondul unor erori tehnice. În restaurante, pizza, băuturile răcoritoare și meniurile zilnice apar cu prețuri diferite pe bon față de cele din vitrină. Toate rotunjite în favoarea comerciantului, spun experții.

În Sofia, parcarea a crescut de la 2 leva pe oră la 2 euro, iar tarifele mai mici au fost convertite direct de la 1 leva la 1 euro. Deși legislația interzice scumpirile nejustificate și practicile înșelătoare, controalele sunt slabe, iar cetățenii sunt, de fapt, cei care suportă consecințele.

Editor : A.R.