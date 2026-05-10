Fostul ministru fugar al Justiției din Polonia, aflat în exil în Ungaria, a ajuns în SUA. Donald Trump i-ar fi aprobat personal viza

Fostul ministru Zbigniew Ziobro, care se confruntă cu multiple acuzații în Polonia, a confirmat că se afla în SUA duminică seara, după ce mass-media a raportat că viza sa a fost aprobată personal de președintele Donald Trump, în ciuda opoziției unor înalți oficiali americani.

Ziobro — fost ministru al justiției care a fost una dintre cele mai influente figuri din administrația anterioară condusă de partidul de dreapta Lege și Justiție (PiS) — a recunoscut că a călătorit în SUA în timpul unui interviu acordat duminică postului de televiziune conservator privat polonez TV Republika, scrie TVP World.

„Sunt în SUA; am sosit ieri cu avionul. Este a treia oară când călătoresc prin Statele Unite. Este o țară frumoasă, cea mai puternică democrație din lume”, a declarat el postului de televiziune.

El a solicitat anterior protecție împotriva urmăririi penale în Ungaria sub guvernul prim-ministrului Viktor Orban.

Potrivit Gazeta Wyborcza, decizia a fost luată personal de președintele SUA, Donald Trump, în ciuda opoziției secretarului de stat Marco Rubio și a ambasadorului SUA în Polonia, Tom Rose.

Publicația a mai relatat că viceprim-ministrul și ministrul de externe Radosław Sikorski primise asigurări de la ambasadorul Rose cu trei săptămâni mai devreme că Statele Unite nu vor oferi adăpost „fugariilor maghiari”. Potrivit ziarului, PiS a luat legătura cu Trump prin intermediul mișcării MAGA și al șefei de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles.

Cerere de extrădare

Ministrul polonez al Justiției, Waldemar Żurek, a declarat duminică că Varșovia va solicita extrădarea lui Ziobro.

Într-o postare pe X, Żurek a declarat ulterior că Polonia va cere atât Statelor Unite, cât și Ungariei să explice temeiul juridic care i-a permis lui Ziobro să părăsească Ungaria și să intre în SUA, în ciuda faptului că nu deținea documente de călătorie poloneze valabile.

Żurek a adăugat că autoritățile poloneze au întreprins „toate măsurile” de luni de zile pentru a se asigura că Ziobro va fi adus în fața justiției în Polonia, dar a afirmat că aceste eforturi au fost obstrucționate atât de suspectul însuși, cât și de guvernul ungar, care i-a acordat protecție.

El a spus că Polonia a asigurat procedurile relevante prin invalidarea documentelor de călătorie ale lui Ziobro, inclusiv a pașaportului său diplomatic, și a promis că Varșovia va continua eforturile pentru a-i aduce atât pe Ziobro, cât și pe Marcin Romanowski în fața justiției poloneze.

Zbigniew Ziobro este un fost ministru al justiției din partidul de dreapta Lege și Justiție (PiS). Foto: PAP/Radek Pietruszka

De ce este acuzat Ziobro

Ziobro este suspectat de comiterea a 26 de infracțiuni legate de deturnarea de fonduri publice și abuz de putere și locuia în Ungaria din octombrie anul trecut, după ce i s-a acordat azil politic de către guvernul prim-ministrului Ungariei de atunci, Viktor Orbán — un aliat al PiS.

Ziobro a primit azil de la fostul prim-ministru maghiar Viktor Orbán anul trecut. Foto: Uniunea Europeană via Wikimedia Commons

Procurorii din Polonia au depus o cerere de mandat european de arestare împotriva lui Ziobro în februarie, susținând că fostul oficial influent „se ascundea cel mai probabil într-o țară din Uniunea Europeană pentru a evita răspunderea penală”.

Anchetatorii din Polonia îl acuză pe Ziobro că a înființat și a condus o „grupare criminală organizată” care ar fi deturnat aproximativ 150 de milioane de zloți (35,4 milioane de euro) din Fondul pentru Justiție, un program de stat creat pentru a ajuta victimele infracțiunilor.

Procurorii susțin că fondurile au fost, de fapt, direcționate către proiecte legate de aliații săi politici și utilizate pentru achiziționarea controversatului software de spionaj israelian Pegasus, care ar fi fost folosit ulterior pentru a-i monitoriza pe rivalii politici ai PiS.

Ziobro neagă acuzațiile aduse împotriva sa și, la fel ca alte figuri de vârf din PiS, susține că ancheta are motivații politice.

