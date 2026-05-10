Live TV

Fostul ministru fugar al Justiției din Polonia, aflat în exil în Ungaria, a ajuns în SUA. Donald Trump i-ar fi aprobat personal viza

Data actualizării: Data publicării:
Zbigniew Ziobro
Foto: Profimedia
Din articol
Cerere de extrădare De ce este acuzat Ziobro

Fostul ministru Zbigniew Ziobro, care se confruntă cu multiple acuzații în Polonia, a confirmat că se afla în SUA duminică seara, după ce mass-media a raportat că viza sa a fost aprobată personal de președintele Donald Trump, în ciuda opoziției unor înalți oficiali americani.

Ziobro — fost ministru al justiției care a fost una dintre cele mai influente figuri din administrația anterioară condusă de partidul de dreapta Lege și Justiție (PiS) — a recunoscut că a călătorit în SUA în timpul unui interviu acordat duminică postului de televiziune conservator privat polonez TV Republika, scrie TVP World.

„Sunt în SUA; am sosit ieri cu avionul. Este a treia oară când călătoresc prin Statele Unite. Este o țară frumoasă, cea mai puternică democrație din lume”, a declarat el postului de televiziune.

Citește și

Germania, sceptică faţă de propunerea Kremlinului ca Schroeder să medieze pacea din Ucraina. Prietenia fostului cancelar cu Putin

El a solicitat anterior protecție împotriva urmăririi penale în Ungaria sub guvernul prim-ministrului Viktor Orban.

Potrivit Gazeta Wyborcza, decizia a fost luată personal de președintele SUA, Donald Trump, în ciuda opoziției secretarului de stat Marco Rubio și a ambasadorului SUA în Polonia, Tom Rose.

Publicația a mai relatat că viceprim-ministrul și ministrul de externe Radosław Sikorski primise asigurări de la ambasadorul Rose cu trei săptămâni mai devreme că Statele Unite nu vor oferi adăpost „fugariilor maghiari”. Potrivit ziarului, PiS a luat legătura cu Trump prin intermediul mișcării MAGA și al șefei de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles.

Cerere de extrădare

Ministrul polonez al Justiției, Waldemar Żurek, a declarat duminică că Varșovia va solicita extrădarea lui Ziobro.

Într-o postare pe X, Żurek a declarat ulterior că Polonia va cere atât Statelor Unite, cât și Ungariei să explice temeiul juridic care i-a permis lui Ziobro să părăsească Ungaria și să intre în SUA, în ciuda faptului că nu deținea documente de călătorie poloneze valabile.

Żurek a adăugat că autoritățile poloneze au întreprins „toate măsurile” de luni de zile pentru a se asigura că Ziobro va fi adus în fața justiției în Polonia, dar a afirmat că aceste eforturi au fost obstrucționate atât de suspectul însuși, cât și de guvernul ungar, care i-a acordat protecție.

Citește și

„S-au sabotat reciproc destul de rău”: Tensiuni din ce în ce mai mari în alianța Netanyahu-Trump

El a spus că Polonia a asigurat procedurile relevante prin invalidarea documentelor de călătorie ale lui Ziobro, inclusiv a pașaportului său diplomatic, și a promis că Varșovia va continua eforturile pentru a-i aduce atât pe Ziobro, cât și pe Marcin Romanowski în fața justiției poloneze.

Zbigniew Ziobro este un fost ministru al justiției din partidul de dreapta Lege și Justiție (PiS). Foto: PAP/Radek Pietruszka

De ce este acuzat Ziobro

Ziobro este suspectat de comiterea a 26 de infracțiuni legate de deturnarea de fonduri publice și abuz de putere și locuia în Ungaria din octombrie anul trecut, după ce i s-a acordat azil politic de către guvernul prim-ministrului Ungariei de atunci, Viktor Orbán — un aliat al PiS.

Ziobro a primit azil de la fostul prim-ministru maghiar Viktor Orbán anul trecut. Foto: Uniunea Europeană via Wikimedia Commons

Procurorii din Polonia au depus o cerere de mandat european de arestare împotriva lui Ziobro în februarie, susținând că fostul oficial influent „se ascundea cel mai probabil într-o țară din Uniunea Europeană pentru a evita răspunderea penală”.

Citește și

Parteneri SUA din NATO încep să-şi acopere riscurile în moduri care ar putea aduce schimbări de durată în relaţiile cu Washingtonul

Anchetatorii din Polonia îl acuză pe Ziobro că a înființat și a condus o „grupare criminală organizată” care ar fi deturnat aproximativ 150 de milioane de zloți (35,4 milioane de euro) din Fondul pentru Justiție, un program de stat creat pentru a ajuta victimele infracțiunilor.

Procurorii susțin că fondurile au fost, de fapt, direcționate către proiecte legate de aliații săi politici și utilizate pentru achiziționarea controversatului software de spionaj israelian Pegasus, care ar fi fost folosit ulterior pentru a-i monitoriza pe rivalii politici ai PiS.

Ziobro neagă acuzațiile aduse împotriva sa și, la fel ca alte figuri de vârf din PiS, susține că ancheta are motivații politice.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Laura Codruța Kovesi
3
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
george simion si calin georgescu fac declaratii
4
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
simion aur inquam george calin
5
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
Digi Sport
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1097860852
Protocolul anti-hantavirus aplicat în SUA „poate prezenta riscuri”. Șeful OMS: „nu putem impune nimic, noi doar recomandăm”
Donald Trump
„Inacceptabil”. Prima reacție a lui Trump după ce Iranul a transmis răspunsul la propunerea SUA de încheiere a războiului
Masoud Pezeshkian, președintele Iranului.
Președintele Iranului, despre negocierile cu SUA: „Dialogul nu înseamnă capitulare”
Donald Trump
SUA au nevoie de încă „două săptămâni” pentru a elimina toate ţintele iraniene, anunță Trump
Militari canadieni.
Țara care investește masiv în apărare și își întărește armata. A fost înregistrat cel mai mare număr de recrutări din ultimii 30 de ani
Recomandările redacţiei
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.
Ciprian Ciucu: Așteptăm ca PSD să își asume guvernarea. După aceea...
Cristian Diaconescu.
Cristian Diaconescu explică miza summitului B9 pentru România. „Mă...
Polițist Estonia
Următorul pericol la granițele UE, după încetarea războiului...
parasutist
Momente de groază în apropiere de Craiova: Un bărbat a scăpat ca prin...
Ultimele știri
„Sunt spectaculoși”. Expoziție impresionantă de fluturi exotici, la Muzeul Olteniei din Craiova
Unul dintre francezii evacuați de pe nava cu hantavirus a prezentat simptome. Autoritățile au impus izolarea strictă
Vechi înregistrări cu Arthur Miller în care vorbește despre viața alături de Marilyn Monroe: „Moartea o pândea mereu”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit 63 de kilograme după un episod umilitor și pare altă persoană: "Nu puteam să urc scările din casă...
Cancan
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Fanatik.ro
Scene incredibile în cantonamentul Universităţii Craiova! Jucătorul a venit în tricoul FCSB-ului şi i-a lăsat...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
La 19 ani de la unul dintre cele mai grave momente din fotbalul românesc, Gabi Torje a făcut anunțul
Adevărul
Animalul care a uimit cercetătorii într-o rezervație din SUA: de ce „pufoșenia albă” este atât de rară
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Ioan Isaiu a murit la 56 de ani, înainte de a-și vedea visul împlinit. Ce spunea despre singurul său regret
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Situație neverosimilă la Real Madrid! Soția i-a spus că bagă divorț dacă semnează contractul
Pro FM
George Burcea, reacție surprinzătoare în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea. Imaginea postată a...
Film Now
Din față părea o rochie banală, dar când s-a întors, blițurile au pornit. Kate Hudson și-a pus în valoare...
Adevarul
Câți pași trebuie să faci zilnic pentru a slăbi și a nu pune kilogramele la loc. Ce arată un nou studiu
Newsweek
Unul dintre cei mai puternici oameni din România anunță indexarea pensiilor. Câți bani iau în plus pensionarii
Digi FM
Decizia controversată a unei mame. Își ia fiicele de la școală pentru a merge în vacanțe: „Plătesc amenzile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Robin Wright, de la Santa Barbara la House of Cards. Actrița și-a schimbat radical viața la 60 de ani. Unde...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă