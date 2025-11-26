Live TV

Polonia se gândește să utilizeze drone pentru a supraveghea infrastructura critică, în urma sabotajului care a vizat calea ferată

Polish premier says damage to key intercity rail line was act of sabotage
Premierul polonez Donald Tusk, primind informații despre actul de sabotaj care a vizat calea ferată. Foto: Profimedia

Polonia ia în considerare utilizarea dronelor pentru securizarea rutelor feroviare și a instalațiilor energetice, după două tentative suspecte de sabotaj asupra unei linii feroviare către Ucraina, pentru care premierul Donald Tusk a dat vina pe Rusia, relatează TVPWorld.

Ministrul polonez al Patrimoniului de Stat, Wojciech Balczun, a declarat că guvernul are în vedere crearea unor „zone speciale” în jurul infrastructurii esențiale, unde drone aprobate de stat ar urmări activitatea de la sol și, dacă ar fi necesar, ar intercepta aeronave ostile fără pilot.

„Dacă dispunem de tehnologia dronelor, ar trebui să o folosim acum pentru a ne proteja infrastructura critică”, a declarat Balczun, potrivit Financial Times. 

„Acest incident feroviar are o influență mare asupra deciziilor de securitate care trebuie luate”, a adăugat acesta.

Deși nimeni nu a fost rănit în incidentul din 16 noiembrie, linia ferată avariată a forțat o oprire de urgență și a accentuat îngrijorările că operațiunile hibride împotriva Poloniei s-au intensificat de când Moscova a lansat atacul pe scară largă asupra Ucrainei în 2022.

La câteva zile după atac, Varșovia a anunțat lansarea Operațiunii Horizon pe 19 noiembrie, alocând 10.000 de soldați pentru a contracara riscurile de sabotaj la nivel național. 

Ministerul lui Balczun supraveghează cel mai mare producător de arme din Polonia, PGZ, ale cărui filiale au dezvoltat dronele Orlik și Wizjer – sisteme echipate cu senzori capabili să detecteze explozibili îngropați.

Balczun a adăugat că utilizarea mai din timp a acestor drone ar fi putut contribui la prevenirea recentului sabotaj, deși a afirmat că „reacția ulterioară a poliției și a serviciilor secrete a fost absolut corectă”. 

 

 

 

