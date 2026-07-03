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Portugalia a activat mecanismul european de protecţie civilă: „Teritoriul nostru este expus unui risc foarte ridicat”

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Lovită de un val intens de caniculă, Portugalia decis vineri să activeze mecanismul european de protecţie civilă. Foto: Profimedia
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Lovită de un val intens de caniculă, Portugalia decis vineri să activeze mecanismul european de protecţie civilă, precum şi acordurile sale bilaterale cu Spania şi cu Maroc pentru a obţine întăriri în lupta cu mai multe incendii forestiere.

„Am decis, în acest stadiu, să activăm mecanismul european de protecţie civilă, precum şi acordurile bilaterale cu Spania şi cu Maroc. Nu pentru că abilităţile noastre ar fi epuizate deja, ci pentru că, în situaţia actuală, teritoriul nostru este expus unui risc foarte ridicat”, a declarat prim-ministrul Luis Montenegro, la încheierea unei şedinţe de guvern, potrivit AFP și Agerpres.

Un incendiu forestier care face ravagii în nordul Portugaliei din noaptea de miercuri spre joi s-a soldat cu patru răniţi în cea de-a treia zi a unui intens val de caniculă.

„Sunt trei pompieri răniţi uşor şi un civil rănit grav, cu arsuri”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Autorităţii Naţionale pentru protecţie civilă.

Incendiul, declarat la primele ore ale zilei de joi în comuna Vouzela, districtul Viseu, a mobilizat vineri circa o mie de pompieri, asistaţi de circa 300 de vehicule şi de opt aeronave sau elicoptere.

Alte patru focare de o amploare mai mică au fost combătute de cel puţin o sută de pompieri fiecare.

Din cauza condiţiilor meteo „foarte calde şi aride”, cu temperaturi care pot ajunge la 44 de grade pe alocuri, agenţia meteorologică portugheză a plasat sub alertă roşie 12 dintre cele 18 districte de pe teritoriul continental portughez. Acest nivel maxim de alertă va fi menţinut sâmbătă şi duminică în câteva zeci de regiuni.

Lovită în fiecare vară de incendii de pădure, Portugalia a rămas marcată de incendiile mortale care au făcut peste 100 de victime în 2017.

Editor : A.P.

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