Premierul Letoniei spune că Rusia și Belarusul intensifică războiul hibrid împotriva țării baltice: „Suntem puși la încercare”

Prim-ministrul Letoniei, Andris Kulbergs, a declarat pentru Euronews că Rusia și Belarus își intensifică războiul hibrid împotriva statului baltic, în contextul în care președintele Vladimir Putin încearcă să distragă atenția de la pierderile suferite pe câmpul de luptă din Ucraina.

Letonia a devenit recent punctul central pentru ceea ce guvernele UE descriu drept campania hibridă a Rusiei și Belarusului împotriva statelor vecine, președintele belarus Aleksandr Lukașenko folosind exploatarea migranților, susținută de stat, pentru a exercita presiune asupra frontierei de est a UE.

„Suntem puși la încercare”, a declarat prim-ministrul Kulbergs în cadrul emisiunii matinale a Euronews, Europe Today. „În acest moment, suntem noi. În orice alt moment, ar putea fi vecinii noștri din Lituania, Estonia, Finlanda sau Polonia”.

„Este vorba de o amenințare hibridă. Este o amenințare de război. Asta face Rusia”, a adăugat el.

Încă din 2021, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, atrage migranți din Orientul Mijlociu și Africa și îi transportă cu autobuzul la granița cu Polonia și statele baltice. Ca răspuns la această situație, multe țări și-au consolidat sistemele de apărare la frontieră, inclusiv prin construirea de garduri.

Miercuri, forțele armate ale Letoniei au declarat că au tras un foc de avertisment și au folosit gaze lacrimogene împotriva migranților care încercau să treacă granița din Belarus.

Întrebat de ce Rusia și Belarus păreau să vizeze în mod special țara sa, Kulbergs a răspuns: „Pentru că pierde în Ucraina, pur și simplu. Trebuie să atragă atenția în altă parte”.

El a adăugat că solicitanții de azil care încercau să treacă granița erau „bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, cu antecedente penale, cărora li se acordaseră vize din partea Belarusului”.

„Este vorba de o amenințare organizată la adresa noastră, menită să găsească o verigă slabă”, a explicat el, „și trebuie să luăm cu toții toate măsurile necesare pentru a preveni acest lucru”.

Săptămâna trecută, Letonia a înregistrat nu mai puțin de 111 tentative de trecere ilegală a frontierei dinspre Belarus într-o singură zi. În comparație, în aceeași zi s-au înregistrat doar două tentative de trecere a frontierei către Lituania, care are o frontieră de patru ori mai lungă cu Belarus.

Se pare că această tendință determină Lituania vecină să ia în considerare introducerea unor controale la frontieră cu Letonia, pentru a preveni migrația secundară, o perspectivă respinsă categoric de președinții ambelor țări. Migrația secundară către Lituania a crescut brusc de când Riga a devenit destinația unui număr mai mare de migranți.

Această creștere coincide, de asemenea, cu începutul campaniei electorale dinaintea alegerilor parlamentare din Letonia, care vor avea loc în octombrie, ceea ce sugerează că această acțiune reprezintă o încercare coordonată de a destabiliza democrația din regiune, notează sursa citată.

Citește și:

Sistemul prin care Polonia și-a consolidat frontiera cu Belarusul, „eficient 100%” în acest an. Bilanțul prezentat de autorități

„Stimați tovarăși, nimeni nu vă va trimite în acest măcel”. Lukașenko se jură, din nou, că nu va implica Belarusul în război

Editor : A.M.G.