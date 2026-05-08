Premierul slovac merge la Moscova, de 9 mai. Robert Fico vrea să-i transmită un mesaj lui Putin din partea lui Zelenski

Data publicării:
Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, doreşte să-i transmită preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, un mesaj din partea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în timpul vizitei sale de sâmbătă la Moscova, relatează Ukrainska Pravda, potrivit News.ro.

Potrivit secretarului de stat în Ministerul Afacerilor Externe al Slovaciei, Rastislav Hovanc, Fico ar putea primi de la Putin „informaţii valoroase” despre modul în care acesta vede eforturile de încetare a războiului.

„Consider că, în acest moment, este necesar să se comunice cu toate părţile implicate în conflict, iar UE şi politicienii europeni ar trebui să se asigure că se află la masa negocierilor, când va fi încheiat un acord de pace”, a spus el.

Hovanec a menţionat, de asemenea, că mai mulţi lideri politici, inclusiv din Europa de Vest, au început să promoveze ideea că trebuie să se discute cu liderul rus.

Robert Fico va vizita Moscova la 9 mai şi se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin, dar nu va participa la parada militară.

Fico a declarat recent că, în ciuda divergenţelor pe unele chestiuni, el şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sunt interesaţi de relaţii de prietenie între cele două ţări.

