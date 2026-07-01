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Achiziție strategică pentru Ucraina. Suedia va livra Kievului 16 avioane Gripen E

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SAAB JAS 39 Gripen
Foto: Profimedia
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Ucraina și Suedia au convenit asupra livrării către Kiev a 16 avioane de vânătoare multifuncționale Gripen E produse de compania Saab. Valoarea tranzacției s-a ridicat la aproximativ 24,6 miliarde de coroane suedeze (2,54 miliarde de dolari), relatează Reuters.

Potrivit datelor furnizate de Saab, livrările noilor avioane de vânătoare sunt programate pentru anii 2029–2030. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a precizat că acordul a fost încheiat cu prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson. Pe lângă achiziționarea avioanelor, acordul prevede și asistență tehnică pentru avioanele de vânătoare.

Gripen E este un avion de vânătoare ușor multifuncțional de vârf, capabil să îndeplinească misiuni de luptă pe o rază de 1.300 km. Avionul poate transporta până la șapte rachete Meteor, două rachete IRIS-T și un tun Mauser BK-27 de 27 mm. Avionul de vânătoare este capabil să decoleze de pe piste scurte (800 m) și de pe șosele.

După aterizare, este pregătit pentru o nouă decolare în 10 minute pentru luptă aeriană și în 20 de minute — pentru lovituri asupra țintelor terestre. Posibilitatea livrării avioanelor de vânătoare Gripen către Ucraina a fost discutată încă din vara anului 2022. În iunie 2023, specialiștii suedezi au început să instruiască piloții ucraineni în operarea acestor aparate, iar în august, Zelenski a anunțat un progres semnificativ în negocierile privind avioanele de vânătoare. Cu toate acestea, premierul suedez Kristersson a negat atunci planurile de livrare.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, Ucraina și Suedia au încheiat un acord privind achiziționarea a cel puțin 100 de avioane Gripen E. Zelenski și-a exprimat speranța că procedurile vor fi accelerate, astfel încât primele avioane să ajungă în armata ucraineană încă din 2026, însă reprezentanții Saab au estimat că livrarea primului avion de vânătoare va avea loc peste trei ani. Valoarea lotului de 100 de avioane Gripen E este estimată la aproximativ 8,5 miliarde de dolari. Kievul a alocat 2,5 miliarde de euro pentru achiziționarea a 20 de avioane de vânătoare din creditul total acordat de UE. De asemenea, Suedia va livra Kievului încă 16 avioane din modelul anterior — Gripen C/D — care, potrivit lui Zelenski, vor intra în dotarea Ucrainei la începutul anului 2027. În total, tranzacția dintre Kiev și Stockholm ar putea ajunge la 150 de avioane.

Editor : A.R.

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