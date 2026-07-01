Recunoașterea unui eșec: Rusia a ajuns să importe benzină, după ce Ucraina i-a lovit rafinăriile. Peskov: „Se poartă discuții active”

Kremlinul a confirmat marți că guvernul rus poartă negocieri cu alte țări pentru achiziționarea de benzină, în încercarea de a-și stabiliza piața internă în urma unei serii de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și a infrastructurii energetice, care au dus la raționalizarea combustibilului, relatează The Moscow Times.

„Discuțiile sunt în desfășurare”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unei conferințe zilnice de presă. Peskov a refuzat să numească țările implicate în aceste discuții.

„Dacă se ajunge la acorduri cu prețuri acceptabile, atunci importurile vor avea loc”, a adăugat el.

Săptămâna trecută, Reuters a citat surse din industrie care au declarat că Rusia discuta despre importul a 50.000 de tone de benzină din Kazahstan. La acea vreme, ministrul Energiei din Kazahstan a declarat că Moscova nu a contactat oficial Astana pentru aceste livrări.

Președintele Vladimir Putin a recunoscut în acest weekend că Rusia se confruntă cu o penurie de combustibil în urma recentelor atacuri ucrainene. El a estimat rezervele totale de benzină ale Rusiei la 1,7 milioane de tone, reprezentând o scădere de 4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Între timp, viceprim-ministrul Alexander Novak a declarat că importurile de benzină reprezintă una dintre „măsurile cheie” necesare pentru stabilizarea pieței interne de combustibili.

Autoritățile au introdus măsuri de raționalizare a combustibilului în toată țara

Remarcile lui Novak au venit după ce legiuitorii din Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului de la Moscova, au adoptat săptămâna trecută modificări ale codului fiscal pentru a crea subvenții guvernamentale menite să finanțeze importurile de benzină din străinătate.

Rusia, al doilea cel mai mare exportator de țiței din lume și al treilea cel mai mare exportator de produse petroliere rafinate, a înregistrat o scădere a producției de benzină cu 25% după ce atacurile cu drone din Ucraina au forțat închiderea mai multor rafinării mari.

Ca răspuns la scăderea ofertei, autoritățile au introdus măsuri de raționalizare a combustibilului în toată țara și în Crimeea anexată. Perturbările vin într-un moment critic, atât în ​​perioada de vacanță de vară, cât și în perioada agricolă care este în plină desfășurare.

Prețul mediu al benzinei în Rusia a crescut cu 9,8% de la începutul anului, cu o creștere record de 3% într-o singură săptămână, care a împins media națională la 71,20 ruble pe litru începând cu 22 iunie.

Într-o directivă emisă săptămâna trecută, prim-ministrul Mihail Mișustin a ordonat Agenției de Statistică a Rusiei să suspende rapoartele publice săptămânale privind prețurile combustibililor. Cu toate acestea, Rosstat a declarat marți că va continua să publice date privind prețurile de vânzare cu amănuntul.

Editor : Liviu Cojan