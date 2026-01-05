Live TV

Premierul slovac Robert Fico critică dur intervenția americană în Venezuela. „Ordinea mondială postbelică se prăbușește”

robert fico
Premierul Slovaciei, Robert Fico. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Prim-ministrul slovac Robert Fico a condamnat vehement operațiunea militară americană din Venezuela, care a dus la capturarea fostului președinte Nicolás Maduro și a soției sale, afirmând că nu va slăbi niciodată eforturile sale de pace, folosindu-și toată experiența pentru a se asigura că Slovacia nu va fi niciodată târâtă în vreo „aventură militară”. Fico a descris acțiunea drept „dovadă suplimentară a prăbușirii ordinii mondiale create după Al Doilea Război Mondial”, subliniind că dreptul internațional nu mai este respectat, iar forța militară este folosită fără mandat ONU de către „cei mari și puternici”, potrivit agenției slovace de presă, TASR.

„Pacea nu este un cuvânt folosit în exces, ci trebuie să fie esența existenței și a muncii noastre”, a declarat Fico, adăugând că, deși gestionarea conflictelor necesită eforturi considerabile, rolul său ca prim-ministru este de a se asigura că fiecare membru al guvernului respectă în mod corespunzător programul aprobat.

„Cu toate acestea, putem îndeplini această sarcină numai în condiții de pace. Pacea nu este totul, dar fără pace, totul se transformă în nimic”, a declarat Fico.

Astăzi, potrivit lui, marile puteri fac ce vor, ștergând complet existența dreptului internațional și necesitatea respectării acestuia. „Din păcate, ONU este în genunchi, iar Consiliul de Securitate al ONU, fără o reformă și fără o consolidare profundă a puterilor sale, este complet ineficient”, a spus Fico. El consideră că o țară mică precum Slovacia nu poate face nimic în această privință, ci doar să privească cu incredulitate ceea ce se întâmplă între SUA și Venezuela.

Fico a menționat, de asemenea, acordul de cooperare interguvernamentală pregătit între SUA și Slovacia pentru construirea unei noi unități în centrala nucleară Jaslovske Bohunice, care este important pentru el.

„Cu toate acestea, aș părea ridicol și neserios dacă, după retragerea trupelor din Irak, vetarea cotelor obligatorii, respingerea unui împrumut de război pentru Ucraina și afirmarea repetată că utilizarea forței militare ruse în Ucraina constituie o încălcare a dreptului internațional, aș rămâne în mod deliberat tăcut în cazul Venezuelei”, a declarat Fico. El a explicat că acesta este motivul pentru care a condamnat și a respins „această ultimă aventură petrolieră” a Statelor Unite, chiar cu riscul ca poziția sa clară și consecventă să înrăutățească pentru o perioadă relațiile politice dintre cele două țări.

El consideră, de asemenea, că decizia de a urmări o politică în toate direcțiile cardinale este în prezent cea mai pragmatică și benefică soluție pentru Slovacia. Evenimentele globale confirmă că nimeni, nici măcar cei mai slabi, nu poate fi ferit de riscuri.

„Pentru Slovacia, o lume multipolară bazată pe relații bune și prietenoase cu toți cei interesați de astfel de relații, indiferent dacă se află în vest, est, nord sau sud, este cea mai bună garanție”, a declarat prim-ministrul, referindu-se la cel de-al Doilea Război Mondial, care a început cu conflicte locale care s-au extins în cele din urmă la o „explozie globală”.

„La începutul anului 2026, ne confruntăm cu o situație similară. Cu atât mai mult trebuie să vorbim cu voce tare despre pace”, a concluzionat Fico.

La rândul său, premierul ungar Viktor Orban a criticat operațiunea americană din Venezuela, afirmând că „ordinea mondială liberală se află în stare de dezintegrare”.

 

 

