Preşedintele brazilian Lula da Silva acuză ONU că nu a protejat victimele din Fâșia Gaza

Data publicării:
Fâșia Gaza
Fâșia Gaza. Foto: Profimedia

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a criticat, sâmbătă, Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte organizaţii internaţionale, afirmând că acestea au „încetat să funcţioneze” şi nu au reuşit să protejeze victimele războiului din Fâşia Gaza, informează AFP, potrivit Agerpres. 

Lula a făcut această declaraţie după întrevederea sa cu prim-ministrul malaezian Anwar Ibrahim, înaintea unui summit al Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) la Kuala Lumpur, unde liderul brazilian ar urma să discute cu preşedintele american Donald Trump.

„Cine poate să accepte genocidul ce continuă de atât de mult timp în Fâşia Gaza?”, a întrebat Lula în faţa jurnaliştilor după întrevederea sa bilaterală menită să întărească relaţiile între cele două ţări.

„Instituţiile multilaterale care au fost create pentru a încerca să împiedice ca aceste lucruri să se producă au încetat să funcţioneze. Astăzi, Consiliul de Securitate al ONU şi ONU nu mai funcţionează”, a afirmat Lula.

Preşedintele de stânga al Braziliei a afirmat de asemenea că „pentru un lider, a merge cu capul sus este mai important decât un premiu Nobel”, cu referire la Donald Trump.

Trump este aşteptat în Malaysia unde va participa duminică la summitul ASEAN, apoi va avea discuţii cruciale cu numărul unu chinez Xi Jinping în ultima zi a turneului său asiatic, joi, în Coreea de Sud.

Însă înainte de aceasta preşedintele american ar urma să asiste duminică la semnarea unui acord de pace între Thailanda şi Cambodgia, pe care el l-a mediat într-o anumită măsură.

Casa Albă a criticat ferm luna aceasta Comitetul Nobel norvegian pentru că a decernat premiul pentru Pace liderei opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado şi l-a ignorat pe Donald Trump.

Liderii american şi brazilian au început să-şi aplaneze diferendele după luni de tensiuni legate de procesul şi condamnarea aliatului lui Donald Trump, fostul preşedinte brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro.

 

