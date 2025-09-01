Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”

Președintele Poloniei a emis o cerere „inechivocă” de reparații din partea Germaniei, la 86 de ani de la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial în Europa. Karol Nawrocki s-a alăturat luni dimineață altor înalți oficiali polonezi, printre care și prim-ministrul Donald Tusk, la o ceremonie comemorativă pe peninsula Westerplatte, scrie TVPWorld.

Invazia Germaniei în Polonia, care a dus la conflictul global mortal, a început cu un atac asupra unei instalații militare poloneze la Westerplatte, o fâșie de pământ de lângă Gdańsk, la ora 4:45 dimineața, pe 1 septembrie 1939.

Vorbind în umbra monumentului gigant construit în onoarea celor care au opus rezistență atacului, Nawrocki a spus că reparațiile ar reseta fundamentele relațiilor polono-germane.

„Pentru a construi un parteneriat bazat pe adevăr și relații bune, trebuie să abordăm problema reparațiilor din partea statului german, pe care, în calitate de președinte al Poloniei, le cer fără echivoc, pentru binele comun”, a spus el.

„Reparațiile nu sunt o alternativă la amnezia istorică”, a continuat el. „Polonia, ca stat de frontieră, ca cea mai importantă țară din flancul estic al NATO, are nevoie de justiție și adevăr și de relații clare cu Germania, dar avem nevoie și de reparații din partea statului german.”

Nawrocki îi dă dreptate predecesorului său

Politicienii polonezi, în mare parte din facțiunile conservatoare și naționaliste, cer de mult timp despăgubiri din partea Germaniei pentru acțiunile sale împotriva Poloniei în al Doilea Război Mondial.

Guvernul anterior al Legii și Justiției (PiS) a cerut 6 mii de miliarde de zloți (1,4 mii de miliarde de euro) de la vecinii occidentali ai Poloniei. Nawrocki, care este susținut de PiS, a promis în timpul campaniei sale electorale din această vară că va „lupta pentru dreptate pentru șase milioane de polonezi uciși încă din prima zi”.

Comentariile sale de la Westerplatte fac ecou celor făcute de predecesorul său Andrzej Duda la aceeași ceremonie de anul trecut.

„Să știm cine sunt dușmanii noștri” – Tusk

Premierul Donald Tusk, al cărui guvern de coaliție de centru s-a ciocnit cu Nawrocki în primele săptămâni ale președinției sale, a subliniat că Polonia trebuie să fie unită și pregătită să colaboreze cu aliații săi, astfel încât „nimeni din nicio parte a lumii să nu se mai gândească vreodată să atace patria”.

Spre deosebire de președinte, Tusk – un susținător ferm al Ucrainei în războiul cu Rusia – s-a concentrat pe provocările actuale, argumentând că Polonia trebuie să știe clar cine sunt dușmanii săi.

El a menționat importanța NATO și a țărilor europene ca parteneri cheie pentru polonezi într-un context geopolitic tensionat, în care guvernele de pe întreg continentul avertizează asupra unei amenințări crescânde din partea Moscovei.

„Trebuie să fim inteligenți și să înțelegem cine sunt dușmanii noștri și cine sunt aliații noștri”, a spus Tusk. „Trebuie să înțelegem corect de unde vine această mare amenințare astăzi și cu cine ar trebui să ne unim în efortul de a apăra Polonia, întreaga lume occidentală și civilizația noastră, civilizația libertății.”

El a adăugat că izolarea politică a dus la invazia germană din 1939. „Nu există altă opțiune decât alegeri politice bune”, a spus el. „Polonia nu trebuie să mai fie niciodată singură. Polonia nu trebuie să mai fie niciodată slabă.”

Nawrocki va vizita Wieluń

La comemorările de luni dimineață de la Westerplatte au participat și ministrul Apărării Władysław Kosiniak-Kamysz și președintele Parlamentului Szymon Hołownia.

Tot luni, președintele Nawrocki va vizita orașul Wieluń, prima țintă civilă atacată de forțele aeriene germane în timpul invaziei Poloniei. Aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise în bombardamente, orașul, situat acum în centrul Poloniei, fiind lovit de Luftwaffe cu cinci minute înainte de asaltul naval asupra Westerplatte.

Cei care au rezistat invaziei sunt considerați eroi naționali în Polonia. O mică garnizoană staționată la Westerplatte a respins atacurile feroce ale germanilor de pe uscat, mare și aer până la 7 septembrie 1939.

