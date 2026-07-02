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Furtuna care a făcut ravagii în România a provocat pagube masive și în Polonia. Bilanțul Varșoviei după evenimentele meteo violente

Data actualizării: Data publicării:
Furtună
Foto: Profimedia
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Din articol
Întreruperi de curent România, bilanț

Temperaturile record înregistrate în Polonia au făcut loc unor furtuni violente miercuri, punând la grea încercare serviciile de urgență din întreaga țară. Serviciul național de pompieri a răspuns la aproximativ 3.000 de apeluri, în timp ce vânturile puternice au smuls acoperișuri, au doborât copaci, iar ploile torențiale au inundat străzile.

Conform TVP World, avertismente meteorologice severe au fost în vigoare în cea mai mare parte a țării, regiunile din sud și est fiind cele mai grav afectate.

Cel puțin 50 de acoperișuri au fost avariate în provincia Lubelskie din est, în timp ce în provincia vecină Podkarpackie, acoperișul unui bloc de locuințe din orașul Stalowa Wola a fost parțial smuls, forțând evacuarea locuitorilor.

„Locuitorilor li s-a asigurat cazare temporară”, a declarat primarul orașului, Lucjusz Nadbereżny, într-un comunicat de presă, adăugând că lucrările pregătitoare pentru un nou acoperiș și o evaluare detaliată a pagubelor vor începe joi.

O altă clădire și-a pierdut o parte din acoperiș în orașul montan Żywiec, din sudul țării.

Întreruperi de curent

În alte zone, copacii căzuți au zdrobit mașini și au blocat drumurile. Centrul de gestionare a crizelor din capitala regională, Rzeszów, a declarat miercuri că aproximativ 1.000 de locuințe erau fără curent electric, în special în zonele Stalowa Wola și Mielec.

Locuitorii din regiunea Silezia au semnalat furtuni cu grindină și condiții meteorologice extrem de intense, aproape „asemănătoare cu cele ale unui taifun”, iar unii dintre ei și-au exprimat șocul pe rețelele sociale, afirmând că nu au mai văzut niciodată o astfel de vreme.

„Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva”, a scris un utilizator. „În zece minute, întreaga curte a fost inundată.”

Valul de căldură s-a încheiat, iar joi se prevăd temperaturi de aproximativ 25 de grade Celsius în majoritatea zonelor.

România, bilanț

În România, fenomenele meteo extreme au cauzat un deces, au avariat grav sute de mașini și au inundat infrastructura critică. 60 de localități din 20 de județe au suferit pagube materiale considerabile. În București și Ilfov peste 1.000 de copaci au fost doborâți de vântul puternic, 495 de autoturisme au fost avariate sau distruse complet de arborii prăbușiți. 41 de stâlpi de electricitate și zeci de acoperișuri au fost smulse de vijelie. Peste 350 de case, 200 de subsoluri și peste 100 de străzi au fost complet inundate.

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Editor : Sebastian Eduard

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