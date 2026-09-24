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Preşedintele sud-coreean: Zelenski a încălcat un acord dezvăluind că prizonieri de război nord-coreeni au ajuns în Coreea de Sud

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volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Preşedintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a acuzat joi Ucraina că a încălcat un acord de confidenţialitate, după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că doi prizonieri de război nord-coreeni capturaţi de forţele ucrainene în luptele din provincia rusă Kursk au fost trimişi în Coreea de Sud.

Dezvăluirea preşedintelui ucrainean se regăseşte în discursul susţinut de acesta miercuri la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Nu a fost uşor să fie capturaţi în viaţă" aceşti soldaţi nord-coreeni, a mai afirmat Zelenski.

Într-un mesaj postat joi pe platforma X, Lee Jae Myung a răspuns criticilor opoziţiei din ţara sa, care a întrebat de ce sud-coreenii au aflat de la un preşedinte străin despre sosirea unor soldaţi nord-coreeni prizonieri de război.

„Nu ştiu de ce partea ucraineană a încălcat acordul şi a făcut publică chestiunea, dar este foarte dezamăgitor", a afirmat preşedintele Coreei de Sud.

„Problema transferului unor prizonieri nord-coreeni în Coreea de Sud este foarte sensibilă şi ar putea avea un impact major asupra diplomaţiei, securităţii şi situaţiei din peninsula coreeană", a subliniat el.

Circa 15.000 de soldaţi nord-coreeni au participat alături de trupele ruse la luptele pentru eliberarea teritoriului din provincia rusă Kursk ocupat în august 2024 de trupele ucrainene. Cei doi soldaţi nord-coreeni transferaţi către Coreea de Sud au fost capturaţi de forţele ucrainene în timpul acestor lupte în 2025.

Un deputat sud-coreean a declarat că aceşti soldaţi doresc acum să ducă „o viaţă normală" în Coreea de Sud.

Conform Constituţiei acestei ţări, toţi coreenii, inclusiv cei din Coreea de Nord, sunt consideraţi cetăţeni ai Coreei de Sud. Oficiali de la Seul afirmă că această prevedere se aplică de asemenea soldaţilor nord-coreeni capturaţi în războiul dintre Rusia şi Ucraina.

Editor : M.B.

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