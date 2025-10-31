Live TV

Președintele Venezuelei îi cere lui Vladimir Putin ajutor militar

Data publicării:
Venezuela's President Nicolas Maduro leads rally on the Day of Indigenous Resistance, in Caracas
Presedintele Maduro REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Pe fondul consolidării prezenței militare americane în Caraibe, președintele venezuelean Nicolás Maduro a solicitat asistență militară din partea Rusiei, Chinei și Iranului.

Solicitările lui Maduro către Moscova au fost prezentate într-o scrisoare care urma să fie înmânată liderului rus Vladimir Putin de către un „consilier principal”, scrie The Washington Post, citând documente interne ale guvernului SUA

Documentele menționează, de asemenea, că Maduro i-a scris președintelui chinez Xi Jinping, solicitând „extinderea cooperării militare” între cele două țări pentru a contracara „escaladarea tensiunilor dintre SUA și Venezuela”.

Documentele mai dezvăluie că ministrul Transporturilor, Ramón Celestino Velásquez, a coordonat recent livrarea de echipament militar și drone din Iran și plănuia o vizită în această țară.

El i-a spus unui oficial iranian că Venezuela avea nevoie de „echipament de detectare pasivă”, „scrambler-e GPS” și „aproape sigur drone cu o rază de acțiune de 1.000 km”, potrivit documentelor.

