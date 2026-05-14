Prim-ministra Letoniei demisionează după scandalul provocat de intrarea unor drone ucrainene deviate de ruși pe teritoriul țării

Prim-ministra letonă Evika Silina şi-a anunţat demisia joi, după ce un partid din coaliţia sa i-a retras sprijinul. În Letonia a izbucnit un scandal politic în urma demisiei ministrului Apărării, considerat responsabil de incapacitatea țării de a împiedica o recentă pătrundere a unor drone ucrainene deviate de ruși pe teritoriul leton.

„Îmi anunţ demisia din postul de premier", a declarat, într-o conferinţă de presă, Evika Silina, potrivit News.ro.

Coaliţia guvernamentală de centru dreapta, care se află la putere din 2023, şi-a pierdut miercuri majoritatea în Saeima, parlamentul unicameral leton, în urma retragerii sprijinului aleşilor Partidului Progresiştilor (Progresīvie, PRO, social-democrat, proeuropean), din care face parte ministrul demisionar al Apărării Andris Spruds.

Siliņa a fost frustrată de reacția țării la incidentul cu dronele. Progresiștii au refuzat să-l susțină pe înlocuitorul lui Spruds, Raivis Melnis, și au declarat că, practic, nu o mai susțin pe prim-ministră, lăsând-o fără majoritate în parlament.

Într-o declarație de presă Silina a spus că, deși își părăsește funcția în semn de protest față de ceea ce a numit certuri mărunte între partide, „demisionează, dar nu renunță”.
Declarația ar putea fi un indiciu al intențiilor sale înaintea viitoarelor alegeri parlamentare, care vor avea loc în octombrie.
Președintele țării, Edgars Rinkevics, va organiza vineri consultări cu liderii partidelor parlamentare pentru formarea unui nou guvern.

„Letonia nu își poate permite incertitudine politică și instabilitate”, a scris el pe Facebook aseară, înainte ca Silina să demisioneze.

Spruds şi-a dat demisia duminică, după ce joia trecută două drone ucrainene au pătruns dinspre Rusia în Letonia şi au lovit aici instalaţii de stocare a petrolului.

Silina a cerut demisia acestuia duminică dimineaţă, afirmând că sistemele anti-drone nu au fost implementate suficient de repede. Ea l-a numit pe colonelul Raivis Melnis din armata letonă în funcţia de nou ministru al apărării.

Letonia şi Lituania au solicitat joi NATO să-şi consolideze apărarea antiaeriană în regiune, după ce două drone au trecut graniţa rusă şi au explodat la o instalaţie de stocare a petrolului din Letonia. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a declarat duminică pe platforma X că dronele erau ucrainene şi că au pătruns în Letonia ca urmare a „războiului electronic rus care a deviat în mod deliberat dronele ucrainene de la ţintele lor din Rusia"

Editor : M.B.

