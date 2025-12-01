Prima reacție a președintelui israelian după ce Benjamin Netanyahu a cerut oficial grațierea sa

Isaac Herzog, preşedintele israelian, a declarat luni că va lua în considerare „numai binele statului şi al societăţii” pentru a decide dacă să-l graţieze sau nu pe premierul Benjamin Netanyahu în procesul său pentru corupţie.

Această chestiune „va fi tratată în modul cel mai adecvat şi riguros”, a declarat Isaac Herzog a doua zi după ce biroul său a anunţat că Benjamin Netanyahu i-a cerut graţierea, relatează AFP, potrivit news.ro.

„Voi lua în considerare doar binele statului şi al societăţii israeliene, iar în faţa ochilor mei nu vor sta decât statul Israel şi interesele sale”, a adăugat el, potrivit unui comunicat al biroului său.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a prezentat luni în faţa instanţei pentru prima dată de când a cerut preşedintelui ţării graţierea în procesul său de corupţie de lungă durată, o mişcare susţinută de aliatul său apropiat, preşedintele american Donald Trump.

Însă politicienii din opoziţie s-au pronunţat împotriva cererii premierului, unii susţinând că orice graţiere ar trebui să fie condiţionată de retragerea lui Netanyahu din politică şi de recunoaşterea vinovăţiei. Alţii au afirmat că premierul trebuie să convoace mai întâi alegeri naţionale, care sunt prevăzute pentru octombrie 2026, înainte de a solicita orice graţiere.

