Benjamin Netanyahu îi cere oficial președintelui israelian Isaac Herzog să-l grațieze

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care se confruntă cu un proces de corupție de lungă durată, a înaintat o cerere oficială președintelui țării Isaac Herzog pentru a-l grația, relatează Sky News.

Într-o declarație video, Netanyahu a afirmat că încheierea procesului ar contribui la reconcilierea națională.

Biroul lui Isaac Herzog a declarat într-un comunicat că este conștient că „aceasta este o cerere extraordinară, care are implicații semnificative”.

Președintele va „analiza cererea în mod responsabil și sincer” după consultarea „autorităților competente” din cadrul ministerului Justiției și departamentelor juridice, mai arată instituția.

La începutul acestei luni, Donald Trump i-a trimis o scrisoare lui Herzog, îndemnându-l să-l „grațieze complet” pe domnul Netanyahu.

„Îți cer prin această scrisoare să-l grațiezi pe deplin pe Benjamin Netanyahu, care a fost un prim-ministru formidabil și decisiv în timp de război și care acum conduce Israelul către o perioadă de pace, ceea ce include continuarea colaborării mele cu lideri cheie din Orientul Mijlociu, pentru a adăuga multe alte țări la Acordurile de Abraham, care schimbă lumea”, îi transmitea Trump președintelui israelian.

Benjamin Netanyahu este inculpat în Israel în mai multe dosare de corupţie. El este audiat în cel puţin trei proceduri judiciare.

