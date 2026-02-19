Prima reacție a Regelui Charles al III-lea după arestarea fratelui său, fostul prinț Andrew

Regele Charles al III-lea a emis o declarație după arestarea fratelui său, Andrew Mountbatten-Windsor, fost prinț, între timp decăzut din drepturi. Regele își declară îngrijorarea profundă, asigură de cooperare sinceră și deplină ancheta, și subliniază că nimeni nu este mai presus de lege. Sky News publică mesajul integral al regelui.

„Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea despre Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunea de abuz în serviciu public.

Urmează acum un proces complet, echitabil și corect, prin care această problemă va fi investigată în mod corespunzător și de către autoritățile competente.

În acest sens, așa cum am spus și înainte, ele au sprijinul și cooperarea noastră deplină și sinceră.

Permiteți-mi să afirm clar: legea trebuie să-și urmeze cursul. Pe măsură ce acest proces continuă, nu ar fi corect din partea mea să comentez în continuare această chestiune.

Între timp, familia mea și cu mine vom continua să ne îndeplinim datoria și să vă servim pe toți”, este mesajul Regelui Charles al III-lea.

Deși instanțele din Marea Britanie funcționează oficial în numele Coroanei (de unde și denumirea Crown Prosecution Service etc.), se înțelege că nici regele, nici Palatul Buckingham nu au fost informați în prealabil cu privire la arestarea lui Andrew Mountbatten-Windsor, comentează Sky News.

Poliţia britanică l-a arestat pe fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, sub suspiciunea de comportament necorespunzător într-o funcţie publică din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.



Anterior, mai multe ziare au relatat că şase maşini de poliţie nemarcate şi opt agenţi în civil au sosit la Wood Farm, pe proprietatea Sandringham din estul Angliei, joi dimineață.



Poliţia din Thames Valley a informat la începutul acestei luni că agenţii iau în considerare acuzaţiile conform cărora Mountbatten-Windsor i-ar fi transmis defunctului infractor sexual documente guvernamentale confidenţiale, după cum reiese din dosarele Epstein publicate recent de guvernul SUA.



Mountbatten-Windsor, al doilea fiu al reginei Elisabeta a II-a, a negat întotdeauna orice faptă ilegală în legătură cu Epstein şi a spus că regretă prietenia lor, dar nu a răspuns solicitărilor de comentarii de la ultima publicare a documentelor Epstein până în prezent.

Editor : M.C