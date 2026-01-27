Live TV

Europol avertizează: traficanții se folosesc de metode noi pentru a aduce cocaină în Europa. Submarinul, mijloc de transport

Data publicării:
Office of Europol, The Hague, Netherlands
Sediul Europol. Foto: Profimedia

Traficanţii aduc cocaină în Europa pe rute noi, cu camuflaj aproape perfect, arată un raport al Europol (Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii) publicat marţi şi preluat de dpa, scrie Agerpres.

Bandele internaţionale de traficanţi de droguri au trecut la metode noi, folosind înaltă tehnologie, transferuri în largul mării, vase semi-submersibile, bărci de mare viteză, drone şi ascunzători sofisticate, informează agenţia cu sediul la Haga.

Traficul de cocaină înspre Europa a atins niveluri "fără precedent", fiind stimulat de volumul mare al producţiei din America Latină şi de cererea în creştere în Uniunea Europeană, consemnează raportul.

Traficanţii încearcă mai rar să treacă cocaina prin porturile mari cum ar fi Anvers sau Rotterdam.

Ca ascunzători sunt folosite instalaţii industriale, maşini-unelte sau chiar bordajul subacvatic al navelor; materiale cum ar fi alimentele, masele plastice sau textilele sunt considerate de Europol mijloace de camuflaj aproape perfecte, care îngreunează extrem de mult detectarea cu ajutorul scanerelor sau al câinilor dresaţi şi testele criminalistice.

Sistemele de comunicaţii ale infractorilor sunt criptate, iar aceştia utilizează şi ambarcaţiuni autonome sau drone, încercând astfel să evite anchetatorii.

Rutele actuale trec prin Africa de vest.

Tot mai frecvent, drogurile sunt transferate de pe o navă pe alta în larg, iar de acolo transportate direct pe continentul european sau în Insulele Canare, de unde ajung pe coasta provinciei spaniole Andaluzia în bărci de mare viteză, apoi în întreaga Uniune Europeană.

Directoarea executivă a Europol, Catherine De Bolle, a subliniat necesitatea cooperării internaţionale pentru combaterea traficului de droguri. "Ştim că aceste grupuri îşi diversifică tot mai mult metodele, folosind vase mai mici, transferuri pe mare şi tehnici de camuflare inteligente pentru a evita detectarea", a spus ea. 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Donald Trump dublu
2
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
3
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
4
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Delcy Rodriguez
5
„Gata cu ordinele Washingtonului!” Președinta interimară a Venezuelei cere SUA să nu se...
"N-a avut nicio șansă". Un martor a spus ce făcea șoferul dubei făcute praf pe "drumul morții" din România
Digi Sport
"N-a avut nicio șansă". Un martor a spus ce făcea șoferul dubei făcute praf pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ukrainian military coordinating a drone during battle
Granițele Flancului Estic și ale României, apărate de roboți tereștri și mii de drone controlate de IA. Ce spune ministrul Apărării
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Șeful NATO, tranșant despre formarea unei alianțe europene de apărare fără SUA: „Aţi pierde umbrela nucleară americană. Mult succes!”
raed arafat
MAI va achiziționa un tren, avioane multirol, elicoptere, roboți și drone pentru situații de urgență. De unde vin banii
Cablu submarin
Finlanda anunță un centru de supraveghere care să prevină deteriorarea cablurilor submarine. Măsurile includ senzori pe fundul mării
Soldier's figure with EU flag, symbolic photo for European army, Soldatenfigur mit EU-Fahne, Symbolfoto fr europische Armee
Românii, împărțiți privind securitatea Europei: jumătate consideră că statele trebuie să decidă singure ce fac în cazul unei agresiuni
Recomandările redacţiei
accident tm
Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți...
camion care transporta lemne
Ministrul Mediului anunţă schimbări în aplicaţia SUMAL, pentru a...
ICE Crackdown 2026: Minneapolis Operation Metro Surge
Un bărbat a fost rănit grav după ce a fost împuşcat de agenții ICE în...
ilie bolojan si radu miruta la o intalnire de lucru
Premierul Bolojan s-a întâlnit la Berlin cu reprezentanţii Camerei de...
Ultimele știri
FSB va putea decide oprirea internetului în Rusia. Proiectul de lege votat de Duma de Stat
Iranul ameninţă cu „consecinţe distrugătoare” dacă UE desemnează Gardienii Revoluţiei drept organizaţie teroristă
Ministrul Sănătății anunță un Centru de Management al Obezității la Institutul „C.I. Parhon”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Detalii despre tensiunile dintre regina Elisabeta și prințul Philip. Momentul care i-a șocat pe cei din jur...
Cancan
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut echipa ideală cu care FCSB va lua titlul! Surpriza vine de la Ngezana. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Titi Aur știe cum s-ar fi întâmplat accidentul grav în care au murit suporterii lui PAOK. De ce exclude ca...
Adevărul
Tragedie în Brașov: pompier trimis în misiune la accidentul în care fiica sa de 14 ani a murit
Playtech
Titi Aur, posibilă explicaţie pentru accidentul de lângă Lugoj. Ce ar fi făcut şoferul microbuzului după...
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Adevărul a ieșit la iveală după ani de tăcere
Digi Sport
"Sper să nu fie adevărat". Un primar a făcut anunțul, după accidentul de pe "drumul morții" din România
Pro FM
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, planuri mărețe după aproape 5 ani de căsnicie: „Ne gândim să ne mărim...
Film Now
Tippi Hedren, apariție rară la 96 de ani. Legendara actriță și-a sărbătorit aniversarea alături de familie
Adevarul
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Newsweek
Ministrul muncii, apostrofat de pensionari. „Nu ați crescut pensiile 2 ani”. „Cei cu grupe merg în instanță”
Digi FM
Georgina Rodriguez, apariție de senzație la premiera documentarului Melaniei Trump. A venit cu avionul privat...
Digi World
Uleiuri din semințe sau unt? Ce este, de fapt, mai sănătos, potrivit specialiștilor
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...