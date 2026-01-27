Europol avertizează: traficanții se folosesc de metode noi pentru a aduce cocaină în Europa. Submarinul, mijloc de transport

Traficanţii aduc cocaină în Europa pe rute noi, cu camuflaj aproape perfect, arată un raport al Europol (Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii) publicat marţi şi preluat de dpa, scrie Agerpres.



Bandele internaţionale de traficanţi de droguri au trecut la metode noi, folosind înaltă tehnologie, transferuri în largul mării, vase semi-submersibile, bărci de mare viteză, drone şi ascunzători sofisticate, informează agenţia cu sediul la Haga.



Traficul de cocaină înspre Europa a atins niveluri "fără precedent", fiind stimulat de volumul mare al producţiei din America Latină şi de cererea în creştere în Uniunea Europeană, consemnează raportul.



Traficanţii încearcă mai rar să treacă cocaina prin porturile mari cum ar fi Anvers sau Rotterdam.



Ca ascunzători sunt folosite instalaţii industriale, maşini-unelte sau chiar bordajul subacvatic al navelor; materiale cum ar fi alimentele, masele plastice sau textilele sunt considerate de Europol mijloace de camuflaj aproape perfecte, care îngreunează extrem de mult detectarea cu ajutorul scanerelor sau al câinilor dresaţi şi testele criminalistice.



Sistemele de comunicaţii ale infractorilor sunt criptate, iar aceştia utilizează şi ambarcaţiuni autonome sau drone, încercând astfel să evite anchetatorii.



Rutele actuale trec prin Africa de vest.



Tot mai frecvent, drogurile sunt transferate de pe o navă pe alta în larg, iar de acolo transportate direct pe continentul european sau în Insulele Canare, de unde ajung pe coasta provinciei spaniole Andaluzia în bărci de mare viteză, apoi în întreaga Uniune Europeană.



Directoarea executivă a Europol, Catherine De Bolle, a subliniat necesitatea cooperării internaţionale pentru combaterea traficului de droguri. "Ştim că aceste grupuri îşi diversifică tot mai mult metodele, folosind vase mai mici, transferuri pe mare şi tehnici de camuflare inteligente pentru a evita detectarea", a spus ea.

