Apa din Curtea de Argeș rămâne nepotabilă: poate fi folosită doar pentru igienă, după analizele DSP

Apa din rețeaua de distribuție de la Curtea de Argeș poate fi folosită pentru igienă și uz menajer, dar nu este bună pentru băut sau gătit, au transmis, luni, reprezentanții societății Aquaterm, după ce au primit rezultatele analizelor de la Direcția de Sănătate Publică Argeș.

Potrivit companiei, în apa distribuită nu au fost depistate bacterii, în urma monitorizării permanente realizate de DSP.

„În urma analizelor primite de la DSP Argeș, care a monitorizat în permanență calitatea apei, în apa din rețeaua de distribuție nu au fost evidențiate niciodată bacterii. Apa poate fi utilizată în scopuri igienico-sanitare (spălat legume și fructe, igiena personală, etc), dar rămâne în continuare nepotabilă și nu este bună de băut sau gătit”, a transmis Aquaterm.

Bacterie identificată într-o probă. Unde a fost, de fapt, problema

Societatea Aquaterm a anunțat încă din 29 ianuarie că într-o probă de apă a fost identificată prezența unei bacterii.

„În urma analizelor proprii, dar și a celor primite de la DSP Argeș, apa rămâne în continuare nepotabilă și nu este bună de băut sau gătit. Apa este în continuare tratată, dar într-un buletin de încercare la o probă de apă a fost evidențiată prezența unei bacterii – Clostridium perfringens, ceea ce face ca apa să poată fi utilizată doar în scopuri menajere”, se arăta în informare.

La o zi distanță, Primăria Curtea de Argeș a venit cu precizări importante: bacteria a fost detectată în apa brută, nu în cea din rețea.

„Analizele au arătat prezența bacteriei Clostridium perfringens în probele de apă brută, însă aceasta nu a fost detectată în rețeaua de distribuție, datorită tratamentelor aplicate”, a transmis administrația locală.

De ce nu mai este potabilă apa

Autoritățile au explicat faptul că problema nu este una biologică, ci de turbiditate. Aceasta a crescut semnificativ din cauza deversărilor controlate din lacul Vidraru, realizate pentru lucrări de retehnologizare.

Din acest motiv, apa nu mai este potabilă din noiembrie 2025 pentru municipiul Curtea de Argeș și comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești, zone care deservesc aproximativ 40.000 de locuitori.

Aquaterm a avertizat încă din 10 noiembrie că turbiditatea apei brute din canalul de la Oești, unde sunt prizele de apă, a depășit cu mult capacitatea de filtrare a Stației de tratare Cerbureni.

În ultimele luni, Hidroelectrica a efectuat deversări controlate din lacul de acumulare Vidraru, pe râul Argeș.

Acestea au fost necesare pentru asigurarea condițiilor tehnice în vederea lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice.

Ca efect secundar, însă, apa brută a devenit mult mai tulbure, iar procesul de tratare nu mai poate asigura parametrii pentru apă potabilă.

