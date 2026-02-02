Live TV

Avertismentul lui Mario Draghi: „Europa riscă să devină subordonată, divizată și dezindustrializată”. Ce a spus despre SUA și China

mario draghi
Mario Draghi. Foto: Profimedia

În cadrul unui discurs susținut la Universitatea Ku Leuven din Belgia, fostul premier italian Mario Draghi a susținut că Uniunea Europeană riscă să se confrunte simultan cu subordonarea, divizarea și dezindustrializarea dacă nu se transformă într-o „federație autentică”, relatează Euronews.

„Europa riscă să devină subordonată, divizată și dezindustrializată” dacă nu se transformă într-o „federație autentică”, a spus luni fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi. Potrivit lui Draghi, „puterea impune Europei să treacă de la confederație la federație”, deoarece ordinea globală „este acum inexistentă”.

În discursul său, rostit cu ocazia primirii titlului onorific din partea universității, Draghi a descris o imagine a unei ordini globale eșuate, atribuind declinul acesteia aderării Chinei la Organizația Mondială a Comerțului și începutului comerțului țărilor occidentale cu un stat „cu ambiții de a deveni un pol separat”.

Acest lucru, a spus el, a pregătit terenul pentru „reacția politică negativă cu care ne confruntăm acum” și, în cele din urmă, a dus la „o lume cu mai puțin comerț și reguli mai slabe”.

„Amenințarea este ceea ce o înlocuiește”, a spus Draghi, indicând o schimbare în Statele Unite. „SUA impun tarife asupra Europei, amenințând interesele noastre teritoriale și clarificând, pentru prima dată, că vede fragmentarea politică europeană ca fiind în interesul său”.

Pe de altă parte, a spus el, China continuă să controleze nodurile critice din lanțurile de aprovizionare globale și este dispusă să exploateze această pârghie prin inundarea piețelor, reținerea inputurilor critice și forțarea altora să suporte costul propriilor sale dezechilibre.

Confruntată cu eforturile SUA de a combina parteneriatul cu dominația și cu China care își menține modelul de creștere prin transferul costurilor către alții, UE trebuie să își schimbe semnificativ structura, a afirmat Draghi, avertizând că „gruparea țărilor mici nu produce automat un bloc puternic”.

El a susținut că în domeniile în care Europa s-a „federalizat” – comerț, concurență, piața unică, politica monetară – este „respectată ca putere și poate negocia ca o singură entitate”. Ca dovadă, el a indicat acordurile comerciale „de succes” negociate recent cu India și America Latină.

„În domeniile în care nu avem acorduri – apărare, politică industrială, afaceri externe – suntem tratați ca o adunătură de state de dimensiuni medii, care pot fi divizate și tratate în consecință”, a afirmat Draghi.

„Un grup de state care se coordonează rămâne un grup de state – fiecare cu drept de veto, fiecare cu propriile calcule, fiecare vulnerabil la a fi eliminat unul câte unul”.

El a descris propunerea sa ca fiind un „federalism pragmatic” care „rupe impasul cu care ne confruntăm astăzi fără a subordona pe nimeni”.

„Statele membre aderă voluntar. Ușa rămâne deschisă pentru alții, dar nu și pentru cei care ar submina scopul comun. Nu trebuie să ne sacrificăm valorile pentru a obține puterea”, a spus Draghi, menționând euro ca „cel mai de succes exemplu”, unele țări din UE aderând de la început, iar altele alăturându-se ulterior.

„Dintre toți cei care se află acum între SUA și China, numai europenii au opțiunea de a deveni ei înșiși o putere autentică. Așadar, trebuie să decidem: rămânem doar o piață mare, supusă priorităților altora? Sau luăm măsurile necesare pentru a deveni o putere?”.

„O Europă care nu își poate apăra interesele nu își va putea păstra valorile pentru mult timp.”

Editor : A.M.G.

