Live TV

Prințul Laurent recunoaște că s-a întâlnit de două ori cu Epstein, în timp ce Casa Regală respinge orice conexiune cu regina Paola

Data actualizării: Data publicării:
Belgium Royal Family Attends National Day Ceremony
Prințul Laurent al Belgiei participă la parada militară și civilă organizată cu ocazia Zilei Naționale a Belgiei, pe 21 iulie 2025, la Bruxelles, Belgia. Foto: Getty Images

Casa Regală belgiană a negat orice legătură între infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein şi regina Paola a Belgiei, după ce unele instituţii media au relatat despre un e-mail în care o altă persoană transmite "salutări" din partea reginei Belgiei către Epstein.

Paola, de origine italiană, a fost regină consoartă a Belgiei din 1993 până în 2013, alături de soţul ei, regele Albert al II-lea al Belgiei,informează EFE preluată de Agerpres.

Presupusul mesaj, inclus în documentele despre Epstein, a fost scris de o persoană pe nume Lawrence Kraus, care îl informează pe Epstein că „Regina Belgiei îi transmite salutări” de la Forumul Economic Mondial de la Davos. E-mailul este datat 27 ianuarie 2011, conform relatărilor din presa belgiană.

Belgium Royal Family Attend Annual Mass In Memory Of Deceased Members Of The Royal Family At The Notre-Dame De Laeken Church
Regina Paola a Belgiei participă la slujba anuală în memoria membrilor decedați ai Familiei Regale Belgiene, la Biserica Notre-Dame de Laeken, pe 20 februarie 2024, în Laeken, Belgia. Foto: Ge tty Images

Cu toate acestea, Casa Regală Belgiană a negat informaţia, afirmând că regina Paola nu a fost prezentă la Davos în acel an; în schimb, au participat actualii monarhi.

„Alteţa Sa Regală Prinţesa Mathilde a fost prezentă la Forumul Economic Mondial de la Davos în acel an, alături de Alteţa Sa Regală Prinţul Philippe (acum Majestăţile Lor Regele şi Regina)”, a declarat Casa Regală într-un comunicat publicat de presa belgiană.

„Întrucât nu l-a întâlnit niciodată personal pe Jeffrey Epstein şi nici nu a avut vreun alt contact cu el, evident că nu i-a transmis salutări prin intermediul lui Lawrence Kraus, despre care Regina, de altfel, nu are nicio amintire”, se adaugă în comunicat.

Pe de altă parte, luni, prinţul Laurent, fiul fostului rege Albert al II-lea şi al reginei Paola a Belgiei, a clarificat, după ce a negat orice relaţie cu infractorul sexual american, că l-a întâlnit pe Epstein în două rânduri, dar „niciodată la evenimente publice sau de grup” unde finanţatorul era prezent, ci mai degrabă „singur”.

După ce ziarul flamand Het Laatste Nieuws a publicat că numele său figura în agenda lui Epstein, prinţul belgian a declarat că miliardarul american a încercat să-l abordeze pe el şi familia sa.

„M-a contactat în mai multe rânduri. Mi-a pus întrebări la care nu am răspuns niciodată. Voia să se întâlnească cu părinţii mei pentru a-i prezenta prietenilor săi miliardari: i-am spus că părinţii mei nu sunt de vânzare sau pentru a fi expuşi”, a declarat prinţul Laurent.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maia Sandu
1
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
jd vance donald trump
2
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
3
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
poluare rau drina bosnia
4
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
Viktor Orban Călin Georgescu
5
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu...
Ar fi o lovitură de proporții! Ce riscă Cristiano Bergodi, după scandalul uriaș făcut la CFR - U Cluj
Digi Sport
Ar fi o lovitură de proporții! Ce riscă Cristiano Bergodi, după scandalul uriaș făcut la CFR - U Cluj
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
esptein video
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Jeffrey Epstein photo release by House Oversight Committee
Jeffrey Epstein și-a testat ADN-ul pentru prelungirea vieții, arată documentele publicate de administrația Trump
bill clinton hillary clinton
Bill și Hillary Clinton cer audieri publice în cazul Epstein: „Să încetăm să ne mai jucăm și să facem lucrurile cum trebuie”
Trump
Dosarele Epstein: Secretarul Marinei SUA, John Phelan, pe lista pasagerilor unui zbor cu avionul privat al miliardarului, în 2006
Norwegian newspapers report on the royal family
Norvegia anchetează legăturile oficialilor săi cu Epstein, în contextul în care tot mai multe state europene sunt afectate de scandal
Recomandările redacţiei
Soldați Rusia
„Nu este războiul meu. Sunt pacifist”. Povestea complicată a rușilor...
ambulanta SMURD
Accident mortal în Oradea: un șofer a murit după ce mașina sa a...
grupuri extremiste extremism nazism online extrema dreapta
Cum câștigă o cunoscută platformă online bani din buletine...
protest motru caldura
Orașul în care zeci de oameni au protestat în fața primăriei, pentru...
Ultimele știri
Avertisment de la Teheran: Iranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului nici măcar în cazul unui război
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado. Washingtonul, iritat de declarațiile despre alegeri
Rezultate LOTO - Duminică, 8 februarie 2026: Report la Joker de peste 10 milioane de euro. La 6/49 depășește 4,18 milioane de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la...
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Marius Urzică. Campionul olimpic participă la Power Couple
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
„Sunt sensibili, nu rezistă la tăvăleală”. Cei doi titulari ai naționalei lui Lucescu care clachează pentru...
Adevărul
Ce a descoperit un cunoscut vlogger în țara pe care toți o dau ca model României: „M-am înșelat amarnic”
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele...
Pro FM
Motivul din spatele deciziei radicale pe care Kelly Clarkson a luat-o la 6 luni de la moartea fostului ei...
Film Now
Channing Tatum, imagine de pe patul de spital. Starul din „Magic Mike”, supus unei intervenții chirurgicale
Adevarul
Rezerviști inapți, mobilizați anul trecut. Cum a fost modificată legislația
Newsweek
Pensie mai mică după recalculare. Un pensionar rămâne fără 1.000 lei pe an. Specialiștii explică de ce
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Cum reușește Jane Seymour să se mențină în formă la aproape 75 de ani: „Nu țin diete stricte, sunt...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă