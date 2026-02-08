Prințul Laurent recunoaște că s-a întâlnit de două ori cu Epstein, în timp ce Casa Regală respinge orice conexiune cu regina Paola

Casa Regală belgiană a negat orice legătură între infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein şi regina Paola a Belgiei, după ce unele instituţii media au relatat despre un e-mail în care o altă persoană transmite "salutări" din partea reginei Belgiei către Epstein.

Paola, de origine italiană, a fost regină consoartă a Belgiei din 1993 până în 2013, alături de soţul ei, regele Albert al II-lea al Belgiei,informează EFE preluată de Agerpres.

Presupusul mesaj, inclus în documentele despre Epstein, a fost scris de o persoană pe nume Lawrence Kraus, care îl informează pe Epstein că „Regina Belgiei îi transmite salutări” de la Forumul Economic Mondial de la Davos. E-mailul este datat 27 ianuarie 2011, conform relatărilor din presa belgiană.

Regina Paola a Belgiei participă la slujba anuală în memoria membrilor decedați ai Familiei Regale Belgiene, la Biserica Notre-Dame de Laeken, pe 20 februarie 2024, în Laeken, Belgia. Foto: Ge tty Images

Cu toate acestea, Casa Regală Belgiană a negat informaţia, afirmând că regina Paola nu a fost prezentă la Davos în acel an; în schimb, au participat actualii monarhi.

„Alteţa Sa Regală Prinţesa Mathilde a fost prezentă la Forumul Economic Mondial de la Davos în acel an, alături de Alteţa Sa Regală Prinţul Philippe (acum Majestăţile Lor Regele şi Regina)”, a declarat Casa Regală într-un comunicat publicat de presa belgiană.

„Întrucât nu l-a întâlnit niciodată personal pe Jeffrey Epstein şi nici nu a avut vreun alt contact cu el, evident că nu i-a transmis salutări prin intermediul lui Lawrence Kraus, despre care Regina, de altfel, nu are nicio amintire”, se adaugă în comunicat.

Pe de altă parte, luni, prinţul Laurent, fiul fostului rege Albert al II-lea şi al reginei Paola a Belgiei, a clarificat, după ce a negat orice relaţie cu infractorul sexual american, că l-a întâlnit pe Epstein în două rânduri, dar „niciodată la evenimente publice sau de grup” unde finanţatorul era prezent, ci mai degrabă „singur”.

După ce ziarul flamand Het Laatste Nieuws a publicat că numele său figura în agenda lui Epstein, prinţul belgian a declarat că miliardarul american a încercat să-l abordeze pe el şi familia sa.

„M-a contactat în mai multe rânduri. Mi-a pus întrebări la care nu am răspuns niciodată. Voia să se întâlnească cu părinţii mei pentru a-i prezenta prietenilor săi miliardari: i-am spus că părinţii mei nu sunt de vânzare sau pentru a fi expuşi”, a declarat prinţul Laurent.

