Jeffrey Epstein și-a testat ADN-ul pentru prelungirea vieții, arată documentele publicate de administrația Trump

Jeffrey Epstein photo release by House Oversight Committee
Fotografie cu Jeffrey Epstein, publicată de Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților. Sursa foto: Profimedia Images

Infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein și-a făcut teste genetice într-o aparentă încercare de a-și utiliza propriul material genetic în medicina regenerativă, care urmărește repararea organismului prin creșterea de noi țesuturi și organe.

Jeffrey Epstein a plătit pentru teste genetice și a explorat utilizarea propriului ADN în experimente de prelungire a vieții, potrivit unor documente publicate recent de administrația Trump. Informațiile provin din mii de e-mailuri și corespondențe obținute de autorități şi accesate de CNN, relatează Agerpres.

La câţiva ani după ce Epstein a fost condamnat iniţial pentru acuzaţii legate de prostituţie în 2008, el a plătit pentru teste inovatoare efectuate de un medic la unul dintre cele mai prestigioase spitale din Statele Unite şi a explorat crearea de celule stem, care sunt esenţiale pentru imunitate şi vindecare.

Cercetătorul Joseph Thakuria era la acea vreme medic şef la Spitalul General din Massachusetts (MGH) din Boston şi era afiliat unui proiect de studiu al genomului la scară largă la Facultatea de medicină Harvard.

Într-o serie de declaraţii pentru CNN, Thakuria a susţinut că Epstein era înscris în Proiectul Genomului Personal al Universităţii Harvard, o bază de date publică globală masivă cu informaţii genetice de la voluntari, astfel încât oamenii de ştiinţă şi cercetătorii să poată afla mai multe despre trăsături şi gene.

Printre documentele din dosarele lui Epstein publicate de Departamentul de Justiţie se numără o propunere pe care Thakuria i-a trimis-o lui Epstein în februarie 2014, solicitându-i să finanţeze un proiect privat care ar secvenţia genomurile pacienţilor săi pentru a identifica factorii genetici din spatele bolilor lor. În propunere, cercetătorul oferea totodată opţiuni pentru cercetări genetice specifice pentru Epstein.

Câteva luni mai târziu, în iunie, Thakuria i-a trimis lui Epstein o factură amplă pentru o serie de proiecte care au inclus o investiţie iniţială de 2.000 de dolari pentru secvenţierea unei părţi din genomul infractorului sexual condamnat.

Devizul includea un cost estimat pentru „studii personalizate de longevitate” care propuneau utilizarea editării genetice. Pe deviz se menţiona faptul că Epstein a furnizat o mostră de salivă.

„Domnul Epstein s-a înscris în Proiectul Genomului Personal, care urma să studieze predispoziţia sa genetică la diverse boli. La un moment dat, a fost emis un cec de 2.000 de dolari pentru a acoperi secvenţierea ADN-ului”, a declarat Thakuria într-un comunicat.

O parte a propunerii implica editarea celulelor stem ale lui Epstein „pentru a introduce mutaţii în culturi despre care se crede că sporesc longevitatea”, folosind tehnologia de editare genetică inovatoare la acea vreme CRISPR, a scris Thakuria.

CNN nu a găsit nicio înregistrare a plăţii lui Epstein pentru aceste servicii, dar e-mailurile dintre Thakuria, Epstein şi asistenţii săi au continuat cel puţin până în 2015.

În aceste e-mailuri, asistenţii au încercat să continue munca iniţială a lui Thakuria. La un moment dat, Epstein s-a supărat pe medic din cauza întârzierilor şi a ameninţat că îl va raporta superiorilor săi dacă rezultatele nu vor apărea rapid. Epstein s-a sinucis în 2019 în închisoare, în timp ce îşi aştepta procesul pentru acuzaţii federale de trafic sexual.

