Directorul general al Washington Post, Will Lewis, a plecat de la conducerea publicației, după ce ziarul a concediat sute de jurnaliști

Washington Post a anunţat sâmbătă retragerea directorului său general Will Lewis, la câteva zile după un vast plan pentru suprimarea de posturi în acest cotidian, un pilon important al jurnalismului american deţinut de Jeff Bezos, informează duminică AFP, preluată de Agerpres.



Anunţare,a miercuri, a unui plan pentru suprimarea posturilor a circa 300 de jurnalişti din 800 a generat un şoc, într-un context de apropiere a proprietarului publicaţiei şi fondatorului Amazon Jeff Bezos de Donald Trump, un preşedinte ce atacă presa tradiţională după revenirea lui la putere.



Într-un email adresat personalului şi dat publicităţii pe reţelele sociale de către un jurnalist al cotidianului, Will Lewis declară că, „după doi ani de transformare a Washington Post, este momentul potrivit” pentru el „să se retragă”.



El a fost înlocuit imediat de către Jeff D'Onofrio, directorul financiar al Washington Post numit anul trecut, a anunţat publicaţia.



Britanicul Will Lewis fusese numit cu misiunea de a redresa situaţia acestui cotidian american istoric.



Washington Post, care a avut un rol activ în dezvăluirea scandalului Watergate şi a obţinut numeroase premii Pulitzer, este în criză de mai mulţi ani.



În timpul primului mandat al lui Donald Trump, situaţia publicaţiei fusese mai degrabă bună datorită acoperirii sale considerată fără concesii. Însă atunci când miliardarul republican părăsise Casa Albă, interesul cititorilor săi a scăzut, iar rezultatele au intrat în degringoladă. Cotidianul pierde bani de mai mulţi ani, potrivit presei.



El a suferit o „hemoragie” de abonaţi atunci când conducerea sa a refuzat să se poziţioneze înainte de alegerile prezidenţiale din 2024, câştigate de Donald Trump.



„Sub conducerea mea, au fost luate decizii dificile, pentru a asigura un viitor durabil pentru Washington Post, pentru ca el să poată publica timp de mulţi ani informaţii de înaltă calitate non-partizane pentru milioane de clienţi în fiecare zi”, a subliniat Will Lewis.



O mare parte dintre corespondenţii din străinătate, printre care toţi cei ce transmiteau din Orientul Mijlociu, precum şi din Rusia şi Ucraina, au fost concediaţi. Redacţiile de ştiri sportive, de carte, podcastul, paginile locale sau de infografic sunt de asemenea foarte afectate sau chiar suprimate total.

