Live TV

Directorul general al Washington Post, Will Lewis, a plecat de la conducerea publicației, după ce ziarul a concediat sute de jurnaliști

Data publicării:
Washington Post Guild Members Rally After Major Layoffs In Washington - 05 Feb 2026
Foto: Profimedia

Washington Post a anunţat sâmbătă retragerea directorului său general Will Lewis, la câteva zile după un vast plan pentru suprimarea de posturi în acest cotidian, un pilon important al jurnalismului american deţinut de Jeff Bezos, informează duminică AFP, preluată de Agerpres.

Anunţare,a miercuri, a unui plan pentru suprimarea posturilor a circa 300 de jurnalişti din 800 a generat un şoc, într-un context de apropiere a proprietarului publicaţiei şi fondatorului Amazon Jeff Bezos de Donald Trump, un preşedinte ce atacă presa tradiţională după revenirea lui la putere.

Într-un email adresat personalului şi dat publicităţii pe reţelele sociale de către un jurnalist al cotidianului, Will Lewis declară că, „după doi ani de transformare a Washington Post, este momentul potrivit” pentru el „să se retragă”.

El a fost înlocuit imediat de către Jeff D'Onofrio, directorul financiar al Washington Post numit anul trecut, a anunţat publicaţia.

Britanicul Will Lewis fusese numit cu misiunea de a redresa situaţia acestui cotidian american istoric.

Washington Post, care a avut un rol activ în dezvăluirea scandalului Watergate şi a obţinut numeroase premii Pulitzer, este în criză de mai mulţi ani.

În timpul primului mandat al lui Donald Trump, situaţia publicaţiei fusese mai degrabă bună datorită acoperirii sale considerată fără concesii. Însă atunci când miliardarul republican părăsise Casa Albă, interesul cititorilor săi a scăzut, iar rezultatele au intrat în degringoladă. Cotidianul pierde bani de mai mulţi ani, potrivit presei.

El a suferit o „hemoragie” de abonaţi atunci când conducerea sa a refuzat să se poziţioneze înainte de alegerile prezidenţiale din 2024, câştigate de Donald Trump.

„Sub conducerea mea, au fost luate decizii dificile, pentru a asigura un viitor durabil pentru Washington Post, pentru ca el să poată publica timp de mulţi ani informaţii de înaltă calitate non-partizane pentru milioane de clienţi în fiecare zi”, a subliniat Will Lewis.

O mare parte dintre corespondenţii din străinătate, printre care toţi cei ce transmiteau din Orientul Mijlociu, precum şi din Rusia şi Ucraina, au fost concediaţi. Redacţiile de ştiri sportive, de carte, podcastul, paginile locale sau de infografic sunt de asemenea foarte afectate sau chiar suprimate total.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maia Sandu
1
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
jd vance donald trump
2
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
3
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
poluare rau drina bosnia
4
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
Viktor Orban Călin Georgescu
5
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu...
Ar fi o lovitură de proporții! Ce riscă Cristiano Bergodi, după scandalul uriaș făcut la CFR - U Cluj
Digi Sport
Ar fi o lovitură de proporții! Ce riscă Cristiano Bergodi, după scandalul uriaș făcut la CFR - U Cluj
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
javier milei
Inspirat de Trump, Javier Milei lansează un birou „pentru a demasca minciunile și manipulările mass-media”
Kremlin
Ce a scris presa din Rusia despre România în luna ianuarie. Nicușor Dan, subiectul central în cele peste 400 de articole
blue origin jeff bezos
Blue Origin şi-a suspendat lansările spaţiale turistice. Compania lui Jeff Bezos vrea să ducă oameni pe Lună
agent fbi
Un judecător a interzis administraţiei Trump să examineze dispozitivele electronice ale unei jurnaliste percheziţionate
Recomandările redacţiei
Soldați Rusia
„Nu este războiul meu. Sunt pacifist”. Povestea complicată a rușilor...
ambulanta SMURD
Accident mortal în Oradea: un șofer a murit după ce mașina sa a...
grupuri extremiste extremism nazism online extrema dreapta
Cum câștigă o cunoscută platformă online bani din buletine...
protest motru caldura
Orașul în care zeci de oameni au protestat în fața primăriei, pentru...
Ultimele știri
Avertisment de la Teheran: Iranul nu va renunța la îmbogățirea uraniului nici măcar în cazul unui război
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado. Washingtonul, iritat de declarațiile despre alegeri
Rezultate LOTO - Duminică, 8 februarie 2026: Report la Joker de peste 10 milioane de euro. La 6/49 depășește 4,18 milioane de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la...
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Marius Urzică. Campionul olimpic participă la Power Couple
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
„Sunt sensibili, nu rezistă la tăvăleală”. Cei doi titulari ai naționalei lui Lucescu care clachează pentru...
Adevărul
Ce a descoperit un cunoscut vlogger în țara pe care toți o dau ca model României: „M-am înșelat amarnic”
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele...
Pro FM
Motivul din spatele deciziei radicale pe care Kelly Clarkson a luat-o la 6 luni de la moartea fostului ei...
Film Now
Channing Tatum, imagine de pe patul de spital. Starul din „Magic Mike”, supus unei intervenții chirurgicale
Adevarul
Rezerviști inapți, mobilizați anul trecut. Cum a fost modificată legislația
Newsweek
Pensie mai mică după recalculare. Un pensionar rămâne fără 1.000 lei pe an. Specialiștii explică de ce
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Cum reușește Jane Seymour să se mențină în formă la aproape 75 de ani: „Nu țin diete stricte, sunt...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă