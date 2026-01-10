În cea de-a 13-a zi de mobilizare împotriva regimului mollahilor din Iran, represiunea se înăsprește. Zeci de persoane ar fi fost ucise de Gărzile Revoluției, brațul armat al puterii, în ciuda avertismentelor președintelui american. Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor lovi Iranul cu forță dacă regimul va ataca poporul. Prințul moștenitor al Iranului, care trăiește în exil, a difuzat un nou mesaj către poporul iranian, îndemnând la presiuni mai mari asupra puterii și la grevă generală.

„Cu curajul și statornicia voastră, ați câștigat admirația lumii întregi. Prezența voastră magnifică pe străzile din Iran în seara de vineri a fost un răspuns răsunător la amenințările liderului trădător și criminal al Republicii Islamice. Sunt sigur că el a văzut aceste imagini din ascunzătoarea sa și a tremurat de frică.

Acum, cu răspunsul vostru decisiv la primul apel, sunt sigur că, făcând prezența noastră în stradă mai țintită și, în același timp, tăind sursele financiare, vom îngenunchea complet Republica Islamică și aparatul său de represiune uzat și fragil.

În acest sens, invit lucrătorii și angajații din sectoarele cheie ale economiei, în special transporturile, petrolul, gazul și energia, să înceapă greva națională.

De asemenea, vă rog pe toți astăzi și mâine, sâmbătă și duminică (10 și 11 ianuarie), de data aceasta, de la ora 18:00, să ieșiți în stradă cu steaguri, imagini și simboluri naționale și să revendicați spațiile publice ca fiind ale voastre. Scopul nostru nu mai este doar să ieșim în stradă; scopul este să ne pregătim pentru a cuceri centrele orașelor și a le păstra.

Pentru a atinge acest obiectiv, îndreptați-vă cât mai mult posibil către părțile centrale ale orașelor pe rute diferite și conectați mulțimile separate. În același timp, pregătiți-vă acum să rămâneți în stradă și adunați proviziile necesare.

Tinerilor din Garda Nemuritoare a Iranului și tuturor forțelor armate și de securitate care s-au alăturat platformei naționale de cooperare, le spun: încetiniți și perturbați și mai mult mașina represiunii, astfel încât, în ziua stabilită, să o putem dezactiva complet”, se arată în noul mesaj video difuzat de Pahlavi. Prințul moștenitor a mai transmis și alte mesaje și îndemnuri, care au ajuns la public inclusiv prin difuzarea clandestină, conexiunea la Internet fiind acum tăiată pe întreg teritoriul țării.

Represiunea s-a intensificat

Pe de altă parte, surse israeliene vorbesc despre implicarea lui Elon Musk, care ar fi oferit gratuit acces la rețeaua sa de sateliți Starlink, pentru a compensa lipsa accesului la Internet în Iran.

Represiunea, însă, s-a intensificat. „Ni se spune că strada s-a transformat într-un câmp de luptă, că tancurile au ieșit în stradă și că se pregătește instituirea unei forme de lege marțială. Personalul medical a raportat că, numai în orașul Machhad (al doilea oraș ca populație din Iran și bastionul politic al ghidului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, n.r.), ar fi cel puțin 200 de morți”, relatează un avocat, președintele asociației Norouz, pentru o nouă eră în Iran, citat de Europe 1.

Iranienii au ieșit în stradă vineri pentru noi proteste, în cadrul celei mai mari mișcări împotriva Republicii Islamice din ultimii trei ani, în timp ce autoritățile au menținut blocarea internetului ca parte a represiunii care a provocat zeci de morți, relatează The Guardian.

Liderul suprem al Iranului a promis că autoritățile nu vor ceda în fața mișcării de protest în rapidă creștere, pregătind terenul pentru o represiune violentă intensificată.

Protestele au izbucnit în orașele și localitățile din întreaga țară în ultimele zile, reprezentând o amenințare la adresa autorității regimului, care a fost semnificativ slăbit de la ultima mișcare de protest de amploare din țară, în 2022.

Khamenei îi cataloghează pe protestatari drept „vandali” și „sabotori”

În primul său discurs de la începutul demonstrațiilor, pe 28 decembrie, ayatollahul Ali Khamenei i-a descris pe protestatari ca fiind „vandali” și „sabotori” și i-a acuzat că lucrează în numele unor agende străine.

Protestatarii „își distrug propriile străzi pentru a-l mulțumi pe președintele unei alte țări... pentru că acesta a spus că le va veni în ajutor”, a afirmat Khamenei, referindu-se la Donald Trump, care a amenințat cu intervenția americană în Iran în cazul în care autoritățile vor ucide protestatarii.

Protestele au început după o depreciere bruscă a monedei naționale, dar au apărut rapid cereri pentru reforme politice și pentru sfârșitul regimului.

În cartierul Sadatabad din Teheran, vineri, oamenii au bătut în oale și au scandat sloganuri antiguvernamentale, inclusiv „moarte lui Khamenei”, după cum arată un videoclip verificat de AFP.

Alte imagini de pe rețelele sociale au arătat proteste similare în alte părți ale Teheranului, în timp ce videoclipuri publicate de canalele de televiziune în limba persană cu sediul în afara Iranului au arătat un număr mare de participanți la noi proteste în orașul Mashhad din est, Tabriz din nord și orașul sfânt Qom.

Agenția de știri Human Rights Activists, cu sediul în SUA, a declarat că cel puțin 50 de persoane au fost ucise în violențele din jurul protestelor, în timp ce peste 2.270 de alte persoane au fost reținute.

Protestele au urmat demonstrațiilor gigantice de joi, care au fost cele mai mari din Iran de la mișcarea de protest din 2022-2023, declanșată de moartea în custodie a lui Mahsa Amini, care fusese arestată pentru că ar fi încălcat regulile vestimentare pentru femei. Autoritățile par mai vulnerabile de data aceasta din cauza situației economice grave și a consecințelor conflictului de anul trecut cu Israelul și SUA.

Trump, într-un interviu acordat joi Fox News, a sugerat că liderul suprem se pregătește să fugă din Iran. „Caută să plece undeva. Situația devine foarte gravă”, a spus el.

Vineri seara, el i-a avertizat pe liderii iranieni că „ar fi bine să nu înceapă să tragă, pentru că și noi vom începe să tragem”.

În noul său mesaj video adresat iranienilor, prințul moștenitor afirmă că se pregătește să se întoarcă în patrie.

„Și eu mă pregătesc să mă întorc în patria mea, astfel încât, în momentul victoriei revoluției noastre naționale, să pot fi alături de voi, marea națiune a Iranului. Cred că acea zi este foarte aproape.

Trăiască Iranul!”, afirmă Reza Pahlavi.

