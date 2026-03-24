Live TV

Prințul saudit Mohammed bin Salman face presiuni asupra lui Donald Trump ca să continue războiul cu Iranul (NYT)

Data actualizării: Data publicării:
Prințul Mohammed bin Salman. Foto: Profimedia
Din articol
Liderul de facto al Arabiei Saudite, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, l-a îndemnat pe președintele Trump să continue războiul împotriva Iranului, susținând că operațiunea militară americano-israeliană reprezintă o „ocazie istorică” de a remodela Orientul Mijlociu, potrivit unor persoane informate de oficialii americani cu privire la aceste discuții, scrie The New York Times.

Într-o serie de conversații din ultima săptămână, prințul Mohammed i-a transmis lui Trump că trebuie să insiste pentru distrugerea guvernului iranian, au spus persoanele familiarizate cu discuțiile.

Prințul Mohammed bin Salman, au spus persoanele familiarizate cu discuțiile, a susținut că Iranul reprezintă o amenințare pe termen lung pentru Golful Persic, care poate fi eliminată doar prin înlăturarea guvernului.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu consideră, de asemenea, Iranul o amenințare pe termen lung, dar analiștii spun că oficialii israelieni ar considera probabil o victorie un stat iranian eșuat, prea prins în tulburări interne pentru a amenința Israelul, în timp ce Arabia Saudită vede un stat eșuat în Iran ca o amenințare gravă și directă la adresa securității.

Însă oficiali de rang înalt din guvernele saudit și american se tem că, dacă conflictul se prelungește, Iranul ar putea lansa atacuri din ce în ce mai devastatoare asupra instalațiilor petroliere saudite, iar Statele Unite ar putea rămâne blocate într-un război fără sfârșit.

În public, Trump a oscilat între a sugera că războiul s-ar putea încheia curând și a da de înțeles că acesta s-ar intensifica. Luni, președintele a postat pe rețelele de socializare că administrația sa și Iranul au purtat „discuții productive privind o rezolvare completă și totală a ostilităților”, deși Iranul a contestat ideea că ar fi în curs negocieri.

Consecințele războiului pentru economia și securitatea națională a Arabiei Saudite sunt enorme. Atacurile cu drone și rachete iraniene, lansate ca răspuns la asaltul americano-israelian asupra Iranului, au creat deja perturbări uriașe pe piața petrolului.

Oficialii saudiți au respins ideea că prințul Mohammed bin Salman ar fi insistat pentru prelungirea războiului.

„Regatul Arabiei Saudite a susținut întotdeauna o soluționare pașnică a acestui conflict, chiar înainte ca acesta să înceapă”, a declarat guvernul saudit într-un comunicat, menționând că oficialii „rămân în strâns contact cu administrația Trump, iar angajamentul nostru rămâne neschimbat”.

„Preocuparea noastră principală astăzi este să ne apărăm de atacurile zilnice asupra poporului nostru și a infrastructurii noastre civile”, a adăugat guvernul. „Iranul a ales o politică periculoasă de risc calculat în locul unor soluții diplomatice serioase. Acest lucru dăunează tuturor părților implicate, dar nimănui mai mult decât Iranului însuși.”

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat că administrația „nu comentează conversațiile private ale președintelui”.

Prințul Mohammed bin Salman, un membru al familiei regale cu tendințe autoritare care a condus o campanie susținută de reprimare a disidenței, este respectat de Trump și a influențat în trecut procesul decizional al președintelui. Prințul a susținut că Statele Unite ar trebui să ia în considerare trimiterea de trupe în Iran pentru a prelua infrastructura energetică și a forța guvernul să renunțe la putere, potrivit persoanelor informate.

În ultimele zile, Trump a luat în considerare mai serios o operațiune militară de preluare a Insulei Kharg, centrul infrastructurii petroliere a Iranului. O astfel de operațiune, cu forțe aeriene ale Armatei sau un asalt amfibiu al pușcașilor marini, ar fi extrem de periculoasă.

Însă prințul Mohammed bin Salman a susținut operațiunile terestre în discuțiile sale cu domnul Trump, potrivit unor persoane informate de oficiali americani.

Punctul de vedere al Arabiei Saudite asupra războiului este influențat atât de factori economici, cât și de factori politici. De la începutul războiului, atacurile de represalii ale Iranului au blocat în mare măsură Strâmtoarea Ormuz, afectând industria energetică a regiunii. Marea majoritate a petrolului saudit, emiratez și kuweitian trebuie să treacă prin strâmtoare pentru a ajunge pe piețele internaționale.

Deși Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au construit conducte pentru a ocoli strâmtoarea, aceste rute alternative au fost, de asemenea, ținta unor atacuri.

Analiștii familiarizați cu gândirea guvernului saudit spun că, deși prințul Mohammed bin Salman ar fi preferat probabil să evite un război, el este îngrijorat că, dacă Trump se retrage acum, Arabia Saudită și restul Orientului Mijlociu vor fi lăsate să se confrunte singure cu un Iran încurajat și furios.

Din acest punct de vedere, spun ei, o ofensivă pe jumătate terminată ar expune Arabia Saudită la atacuri frecvente din partea Iranului. Un astfel de scenariu ar putea, de asemenea, să lase Iranului puterea de a închide periodic Strâmtoarea Ormuz.

„Oficialii sauditi doresc cu siguranță ca războiul să se termine, dar modul în care se termină contează”, a spus Yasmine Farouk, directoarea proiectului pentru Golful Persic și Peninsula Arabică al International Crisis Group.

Un atac din 2019 susținut de Iran asupra instalațiilor petroliere saudite – care a scos din funcțiune pentru scurt timp jumătate din producția de petrol a regatului – l-a determinat pe prinț să-și reconsidere abordarea antagonică față de Republica Islamică.

Oficialii sauditi au urmărit ulterior o relaxare diplomatică, restabilind relațiile cu Iranul în 2023, în parte pentru că și-au dat seama că alianța țării lor cu Statele Unite oferea doar o protecție parțială împotriva Iranului, au declarat oficialii sauditi.

Alte țări din regiune, inclusiv Emiratele Arabe Unite, au urmărit, de asemenea, relații mai calde cu Iranul în ultimii ani, din motive similare.

După decizia lui Trump de a intra în război, împotriva sfaturilor mai multor guverne din Golf, Iranul a răspuns lansând mii de rachete și drone asupra țărilor din regiune, zădărnicind eforturile acestora de a aduce Iranul în tabăra lor, au declarat oficialii din Golf.

„Puțina încredere care exista înainte a fost complet distrusă”, a declarat săptămâna trecută reporterilor ministrul de Externe al Arabiei Saudite, prințul Faisal bin Farhan.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Partenerii noștri
