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Probleme la Stația Spațială Internațională (ISS). Astronauții au fost anunțați să se pregătească pentru o eventuală evacuare

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International Space Station Orbiting Earth
Stația Spațială Internațională (ISS). Foto: Profimedia

NASA a cerut, vineri, astronauților de pe Stația Spațială Internațională (ISS), să se pregătească pentru o evacuare în vederea reparării unei scurgeri la bord, a anunțat pe rețeaua de socializare X purtătoarea de cuvânt a agenției spațiale americane, Bethanie Stevens.

Tunelul de transfer al modulului de serviciu Zvezda, cunoscut sub numele de PrK, prezintă de ceva timp fisuri și scurgeri, iar Roscosmos a luat până în prezent toate măsurile posibile pentru a atenua aceste probleme.

„Fisurile au reprezentat întotdeauna o preocupare pe care NASA o urmărește cu mare atenție. NASA și Roscosmos au colaborat pentru a determina cauza principală a fisurilor, iar Roscosmos gestionează problema prin măsuri operaționale de remediere și eforturi periodice de reparații parțiale”, explică Bethanie Stevens. 

The Zvezda service module transfer tunnel, known as PrK, has suffered from cracks and leaks for some time, and has been mitigated by Roscosmos as much as possible to date. The cracks have always been a concern that NASA watches very closely. NASA and Roscosmos have been working…

— Bethany Stevens (@NASASpox) June 5, 2026

În urma apariției unor noi scurgeri, Roscosmos a decis să efectueze o operațiune de reparații mai amplă vineri, 5 iunie.

„Din prudență, NASA a dispus ca toți cei patru membri ai misiunii SpaceX Crew-12 ai agenției și astronautul NASA Chris Williams să adopte o atitudine de siguranță sporită în nava spațială Dragon pe durata reparației. Continuăm să colaborăm cu omologii noștri ruși, alături de restul comunității internaționale care susține stația spațială, pentru a ajunge la o soluție mai durabilă”, a anunțat purtătoarea de cuvânt a agenției spațiale americane.

Editor : M.C

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