Proiectul Condor. O companie germană dezvoltă un tanc anti dronă, construit pe platforma vechiului Leopard 1

Luptele din Ucraina, caracterizate prin transparența câmpului de luptă și omniprezența dronelor, prefigurează războiul de mâine? Fără îndoială... În orice caz, șeful Statului Major al Apărării britanic, amiralul Tony Radakin, este destul de rezervat în această privință, scrie Zone Militaire.

Într-adevăr, în cadrul unei recente conferințe susținute în fața Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale [CSIC], el i-a îndemnat la prudență pe cei care cred că „lupta viitoare va fi doar o chestiune de drone”. „Dronele singure nu vor fi suficiente pentru a asigura victoria în conflictele viitoare, dar ele oferă posibilitatea de a ajusta modul în care am luptat în mod tradițional până acum”, a spus el, înainte de a afirma că capacitățile „clasice” contează în continuare.

Capacitatea de luptă împotriva dronelor

Între timp, se multiplică conceptele care vizează creșterea capacităților de combatere a dronelor [și, mai general, de combatere antiaeriană]. Cel mai recent dintre acestea va fi dezvăluit de grupul german Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft [FFG], în cadrul următorului salon de armament DSEI, care va avea loc la Londra în septembrie.

Proiectul Condor

În ultimele luni, FFG a fost solicitată să repare tancurile Leopard 1A5 care fuseseră promise Ucrainei. De aici a luat naștere conceptul „Condor”, bazat pe șasiul Leopard 1, a cărui concepție datează de la sfârșitul anilor 1950.

Potrivit site-ului german specializat Hartpunkt, Condor este un nou vehicul blindat care poate fi utilizat atât pentru sprijinul direct cu foc, cât și pentru lupta antiaeriană, datorită unei turele telecomandate Turra 30 – SA, produsă de compania slovacă EVPÚ, care este echipată cu un tun automat de 30 mm capabil să tragă proiectile cu exploziv programabil, o mitralieră coaxială și rachete antitanc Spike sau Konkurs. Acest armament este completat de un radar multimisiune și o suită de senzori optronici.

Condor poate schimba misiunea în doar câteva secunde: este suficient ca echipajul său să selecteze proiectilul adecvat dintre cele două tipuri disponibile la bord.

În ceea ce privește grupul motopropulsor, FFG a ales motorul diesel V8 Power Systems 8V199TE23 de la Rolls Royce pentru a propulsa cele 40 de tone ale Condorului. Dezvoltând o putere de 1.080 cai și asociat cu o transmisie automată ZF modificată și un sistem de răcire în doi timpi, acesta cântărește cu 300 kg mai puțin decât motorul original al Leopard 1.

„Cu Condor, am dezvoltat un sistem de apărare aeriană puternic și eficient, bazat pe platforma Leopard 1, care și-a dovedit eficiența. Obiectivul nostru a fost să creăm un sistem disponibil rapid pentru a extinde rapid capacitățile de apărare aeriană. Utilizarea sistemului de turelă EVPÚ oferă, de asemenea, mijloace de acțiune suplimentare, permițând Condorului să ofere sprijin de foc trupelor de infanterie”, a rezumat Jörg Kamper, CEO-ul FFG.

Editor : Sebastian Eduard