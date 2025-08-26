Live TV

Proiectul Condor. O companie germană dezvoltă un tanc anti dronă, construit pe platforma vechiului Leopard 1

Data publicării:
Tanc Leopard 1
Tancurile leopard 1, reparate pentru a fi trimise în Ucraina, au dezvoltat o nouă idee. Foto: Profimedia
Din articol
Capacitatea de luptă împotriva dronelor Proiectul Condor

Luptele din Ucraina, caracterizate prin transparența câmpului de luptă și omniprezența dronelor, prefigurează războiul de mâine? Fără îndoială... În orice caz, șeful Statului Major al Apărării britanic, amiralul Tony Radakin, este destul de rezervat în această privință, scrie Zone Militaire.

Într-adevăr, în cadrul unei recente conferințe susținute în fața Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale [CSIC], el i-a îndemnat la prudență pe cei care cred că „lupta viitoare va fi doar o chestiune de drone”. „Dronele singure nu vor fi suficiente pentru a asigura victoria în conflictele viitoare, dar ele oferă posibilitatea de a ajusta modul în care am luptat în mod tradițional până acum”, a spus el, înainte de a afirma că capacitățile „clasice” contează în continuare.

Capacitatea de luptă împotriva dronelor

Între timp, se multiplică conceptele care vizează creșterea capacităților de combatere a dronelor [și, mai general, de combatere antiaeriană]. Cel mai recent dintre acestea va fi dezvăluit de grupul german Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft [FFG], în cadrul următorului salon de armament DSEI, care va avea loc la Londra în septembrie.

Proiectul Condor

În ultimele luni, FFG a fost solicitată să repare tancurile Leopard 1A5 care fuseseră promise Ucrainei. De aici a luat naștere conceptul „Condor”, bazat pe șasiul Leopard 1, a cărui concepție datează de la sfârșitul anilor 1950.

Potrivit site-ului german specializat Hartpunkt, Condor este un nou vehicul blindat care poate fi utilizat atât pentru sprijinul direct cu foc, cât și pentru lupta antiaeriană, datorită unei turele telecomandate Turra 30 – SA, produsă de compania slovacă EVPÚ, care este echipată cu un tun automat de 30 mm capabil să tragă proiectile cu exploziv programabil, o mitralieră coaxială și rachete antitanc Spike sau Konkurs. Acest armament este completat de un radar multimisiune și o suită de senzori optronici.

Condor poate schimba misiunea în doar câteva secunde: este suficient ca echipajul său să selecteze proiectilul adecvat dintre cele două tipuri disponibile la bord.

În ceea ce privește grupul motopropulsor, FFG a ales motorul diesel V8 Power Systems 8V199TE23 de la Rolls Royce pentru a propulsa cele 40 de tone ale Condorului. Dezvoltând o putere de 1.080 cai și asociat cu o transmisie automată ZF modificată și un sistem de răcire în doi timpi, acesta cântărește cu 300 kg mai puțin decât motorul original al Leopard 1.

„Cu Condor, am dezvoltat un sistem de apărare aeriană puternic și eficient, bazat pe platforma Leopard 1, care și-a dovedit eficiența. Obiectivul nostru a fost să creăm un sistem disponibil rapid pentru a extinde rapid capacitățile de apărare aeriană. Utilizarea sistemului de turelă EVPÚ oferă, de asemenea, mijloace de acțiune suplimentare, permițând Condorului să ofere sprijin de foc trupelor de infanterie”, a rezumat Jörg Kamper, CEO-ul FFG.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
grosan
2
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
Primar
3
Fostul primar din Herson, eliberat de ruși din captivitate. De ce el nu s-a regăsit până...
Wonsan Kalma
4
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram...
razboi
5
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reacționat imediat
Digi Sport
Batjocorit pentru noua lui tunsoare, Carlos Alcaraz a reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
justitie catuse ciocanel
Toate Curțile de Apel, dar și alte instanțe și parchete își suspendă...
radu miruta la o sedinta
Radu Miruță: „Ne prefacem că schimbăm legea. Nu se schimbă nimic”. Ce...
edl sincron marinescu_00410
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din...
Sebastian Popescu
Fostul candidat la prezidențiale, Sebastian Popescu, pus sub control...
Ultimele știri
JD Vance, ridiculizat pe rețelele sociale pentru că nu face diferența dintre capitulare și negociere. Reacțiile internauților
Germania nu va recunoaște statul palestinian. „Nu ne vom alătura acestei iniţiative”
Cât va trebui să aloce România pentru apărare, conform angajamentelor NATO. Presiunea asupra bugetului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Parcare Germania
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
police car in germany - german police car
Un american a fost arestat în Germania pentru spionaj. Cui voia acesta să trimită datele
premier norvegia
Continuă desantul diplomatic la Kiev. Liderii din Norvegia și Germania au sosit în Ucraina
German Police Car
Tragedie în Germania: un român și-a ucis logodnica și băiețelul și s-a sinucis. Doar fetița lor a supraviețuit
Friedrich Merz portret
Cancelarul Merz, despre negocierile de pace în Ucraina: Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs primii 200 de metri
Partenerii noștri
Pe Roz
O actriță celebră în Spania a murit la 42 de ani. Antonio Banderas: „Ne-a părăsit prea devreme, condoleanțele...
Cancan
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și os”
Adevărul
Tăvălugul concedierilor a pornit. Ce domenii sunt afectate și ce ar trebui să facă angajații. Sfaturi de la...
Playtech
Gluma deplasată făcută de Nicușor Dan la un eveniment oficial. Președintele râdea, dar nimeni nu a apreciat...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
"Gigi nu a stat cu mine pentru că eram frumoasă!" Anamaria Prodan a spus totul despre relația cu Gigi Becali
Pro FM
Fiica lui David Bowie, despre boala cu care a fost diagnosticată de curând: „Nu schimbă nimic, dar justifică...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Ucraina dezvăluie oficial noua versiune a rachetei Neptun cel lung, cu o rază de acțiune de 1.000 km
Newsweek
Care pensionari iau pensia mai repede în septembrie? Cine va plăti de zece ori impozit? Document
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea, surpriză la Como. George Clooney și Adam Sandler, la câteva mese distanță