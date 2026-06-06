CM 2026: Mijlocaşul german Lennart Karl s-a accidentat și ratează participarea la Cupa Mondială

Mijlocaşul ofensiv al Germaniei, Lennart Karl, va rata Cupa Mondială după ce a suferit o ruptură musculară în antrenamentul dinaintea meciului amical de sâmbăta contra Statelor Unite, a declarat selecţionerul Julian Nagelsmann, conform Reuters.

Karl, 18 ani, de la Bayern Munchen, a suferit o ruptură la un fascicul muscular la coapsa stângă în timpul antrenamentului de vineri, la Chicago, şi a fost dus la spital. El va fi înlocuit de Assan Ouedraogo, 20 de ani şi o selecţie, de la RB Leeipzig, un alt jucător cu viitor promiţător pentru Mannschaft, scrie Agerpres.

„Îmi pare incredibil de rău pentru Lenny, a spus Nagelsmann. Cu veselia, creativitatea, viteza şi personalitatea sa, s-a integrat perfect în echipă.'”

Karl s-a bucurat de o ascensiune fulminantă în acest sezon, ajutând-o pe Bayern să obţină eventul şi să ajungă în semifinalele Ligii Campionilor.

„Este un şoc imens pentru el şi pentru noi toţi că va rata Cupa Mondială. Este doar o mică consolare faptul că este tânăr şi mai are multe turnee în faţă, a adăugat Nagelsmann. Cu Assan Ouedraogo, avem acum un jucător care, similar lui Lenny, a avut un start excelent cu noi. Este, de asemenea, foarte talentat şi este menit să joace aici cu îndrăzneală şi libertate.”

Germania a sosit marţi în Statele Unite pentru Cupa Mondială care se desfăşoară între 11 iunie şi 19 iulie.

Cvadrupla campioană şi-a propus să câştige titlul după eliminarea şocantă din faza grupelor la precedentele două ediţii din 2018 şi 2022.

Germania, care a cucerit ultimul său titlu mondial în 2014, se află în Grupa E şi îşi va începe campania împotriva lui Curacao pe 14 iunie, înainte de a înfrunta Cote d'Ivoire şi Ecuadorul.

Editor : B.E.