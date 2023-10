Mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe țări musulmane și nu numai, în semn de solidaritate cu palestinienii din Fâșia Gaza. Oamenii au cerut încetarea bombardamentelor care au făcut peste 7.000 de victime și ridicarea blocadei israeliene. În Ierusalim au apărut tensiuni după ce poliția a împiedicat palestinienii să se roage la moscheea Al-Aqsa.

Sute de protestatari au blocat parțial Grand Central din New York, probabil cea mai cunoscută gară din Statele Unite. S-au adunat în fața clădirii, unde au cerut oprirea războiului din Orientul Mijlociu, după care unii au pătruns în interior. Manifestația s-a încheiat cu reținerea a peste 100 de oameni.

Proteste au fost și în Cisiordania, unde mii de oameni și-au arătat sprijinul cu palestinienii din Fâșia Gaza.

Mii de iordanieni au ieșit pe străzile din Aman pentru a-și arăta sprijinul pentru cele peste 2 milioane de oameni din Gaza. Mai întâi, oamenii și-au făcut rugăciunea de vineri. Apoi, cu steagul Iordaniei și cel palestinian în mâini au denunțat incidentele din Fâșia Gaza. Iordania a făcut apeluri repetate încă de la începutul conflictului pentru încetarea focului în Gaza și pentru respectarea dreptului umanitar internațional.

Tensiunea a atins cote alarmante în Ierusalim. Un dispozitiv impresionant de securitate a fost trimis în apropierea moscheii Al-Aqsa și puțini palestinieni au putut intra să se roage aici. Cei mai insistenți au fost respinși cu fermitate, în unele cazuri chiar cu forța. Moscheea a fost închis încă de luni pentru credincioșii musulmani spre indignarea acestora.

"Când am trecut de Poarta Nouă ne-au spus că nimeni nu are voie să intre în Al-Aqsa, indiferent de vârstă, indiferent dacă are 40 de ani sau mai puțin, că este femeie sau bărbat, nimeni nu are voie!", s-a plâns un bărbat.

În capitala yemenită, Sanaa, mii de oameni au scandat sloganuri anti-Israel și au criticat bombardamentele israeliene din Gaza. În ultima săptămână, loviturile aeriene israeliene din Gaza s-au intensificat ridicând bilanțul deceselor la peste 7.000, potrivit cifrelor comunicate de Hamas.

În Doha, manifestațiile au strâns mii de participanți dar au rămas pașnice. Qatar a devenit un intermediar cheie în acest război. Statul mediază negocierile pentru eliberarea celor peste 200 de ostatici ai Hamas, între care jumătate au dublă cetățenie.

Editor : G.M.