„Putin e în război cu noi, dar am refuzat să recunoaștem asta”. Polonia acuză Rusia de provocări deliberate

Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Polonia acuză Rusia de provocări deliberate la granițele NATO, pe fondul intensificării incursiunilor cu drone în spațiul său aerian. Ministrul de externe Radosław Sikorski a declarat că Vladimir Putin se află „în război cu Occidentul”, însă această atitudine a avut efectul invers celui dorit, ducând la consolidarea unității occidentale împotriva Moscovei, relatează The Guardian.

Aflat într-o vizită la Londra, Sikorski a declarat că Vladimir Putin a obținut efectul invers celui dorit, consolidând consensul occidental, și a respins ideea că furnizarea de rachete de croazieră americane Tomahawk Ucrainei ar fi o acțiune „provocatoare”.

Incidentul din Polonia a avut loc la începutul lunii septembrie și a implicat 21 de drone lansate din Rusia, într-o incursiune de șapte ore, care a determinat închiderea aeroporturilor din estul și centrul țării.

„Considerăm că majoritatea dovezilor sugerează că a fost o acțiune deliberată”, a spus Sikorski.

Toate dronele au fost lansate dintr-un singur punct și erau neînarmate. Dacă ar fi fost o deviere accidentală a atacului asupra Ucrainei, ne-am fi așteptat la un amestec – unele armate, altele nu. Dar toate cele care au traversat în Polonia erau neînarmate.

Potrivit ministrului, dronele, presupus modele rusești de tip Gerbera, au fost lansate în coordonare cu Belarus și au avut rolul de a testa apărarea aeriană a Poloniei și a NATO, determinând aliații să ridice avioane de luptă și alte mijloace de interceptare.

Declarațiile au fost făcute înaintea reuniunii miniștrilor apărării din NATO, programată la Bruxelles, unde vor fi discutate apărarea flancului estic al Europei și furnizarea de drone Ucrainei. După incidentul din Polonia, aliații NATO au convenit să trimită noi avioane pentru misiuni de poliție aeriană, în cadrul operațiunii Eastern Sentry.

Un document european care urmează să fie publicat joi arată că Comisia Europeană va solicita ca sistemul european de apărare antidrone să fie „pe deplin funcțional până la sfârșitul anului 2027”, parte a proiectului numit anterior „zidul de drone”.

Incidentul din Polonia este doar unul dintre mai multe cazuri de pătrundere a dronelor rusești în spațiul aerian al NATO, înregistrate în septembrie, inclusiv în Țările Baltice, România și Norvegia, dar și posibil în alte zone din Scandinavia.

Sikorski a afirmat că aceste incursiuni arată că Putin consideră că este deja „în război cu Occidentul”, o atitudine care, potrivit lui, datează din perioada otrăvirii lui Aleksandr Litvinenko (2006) și a discursului agresiv de la Conferința de Securitate de la München din 2007.

„Putin a fost în război cu noi, dar am refuzat să recunoaștem asta, pentru că părea prea absurd și prea straniu”, a spus Sikorski. El a descris incursiunea din Polonia ca parte a unui „spectru de provocări” care include otrăviri, acte de sabotaj și incendii provocate, precum cele din centrele poștale din Polonia, Germania și Marea Britanie.

Deși liderul rus „testează” reacțiile occidentale, Sikorski a spus că astfel de acțiuni au fost „tactic stupide și contraproductive” pentru Kremlin:

Ce obține, de fapt? Doar consolidarea sprijinului public pentru o politică de descurajare împotriva Rusiei.

În același timp, Donald Trump urmează să discute vineri, la Casa Albă, cu Volodimir Zelenski, despre posibilitatea ca SUA să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, cu o rază de acțiune de peste 1.000 de mile. Kremlinul a calificat această perspectivă drept un motiv de „îngrijorare extremă”.

Sikorski a spus însă că temerile privind escaladarea sunt exagerate.

„De fiecare dată când am vrut să trimitem Ucrainei noi rachete sau tipuri diferite de arme, cineva a spus: ‘Nu faceți asta, e provocator.’ Dar Rusia s-a adaptat de fiecare dată”, a explicat el.

El a sugerat că Tomahawk-urile ar putea fi folosite pentru a ataca rafinăriile de petrol ale Rusiei, ținte deja lovite în recentele atacuri ucrainene cu drone.

„Rusia este prea vastă pentru a-și putea proteja toate obiectivele. Ucraina are succes în reducerea capacității Moscovei de a produce petrol, iar când obții succes, trebuie să-l consolidezi”, a explicat ministrul.

Sikorski a adăugat că premierul Ungariei, Viktor Orbán, i-ar fi spus lui Trump că „Rusia câștigă întotdeauna războaiele”, dar a respins ideea ca falsă.

Rusia a fost înfrântă în Crimeea în secolul al XIX-lea, în războiul ruso-japonez din 1904–1905, în Primul Război Mondial, împotriva Poloniei în 1920 și, mai recent, în Afganistan. Doar când Rusia pierde un război se produc reforme. Dacă ar pierde și acum, ar fi bine nu doar pentru Ucraina și Europa, ci și pentru Rusia.

Ministrul polonez s-a aflat în Regatul Unit pentru o serie de întrevederi oficiale, inclusiv cu ministrul britanic de interne Yvette Cooper și cu Jonathan Powell, consilierul pentru securitate națională al premierului Keir Starmer, și a participat la dezvelirea unei drone rusești Shahed-136 dezafectate în Parlamentul britanic.

Proiectul european de apărare antidrone, inițiat de statele baltice, include sisteme pentru detectare, urmărire, neutralizare și atacuri de precizie, dar denumirea „zidul de drone” urmează să fie înlocuită pentru a obține sprijin mai larg. Liderii UE ar urma să aprobe foaia de parcurs la summitul de la Bruxelles din 23 octombrie, parte a obiectivului de a face Europa capabilă să se apere singură până în 2030.

