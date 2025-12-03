Live TV

Putin încearcă să sperie SUA să se retragă din Europa cu comentariile sale despre război (analiză Sky News)

Data publicării:
vladimir putin
Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Din articol
Acuză europenii că vor să blocheze complet procesul de pace A acuzat Ucraina de piraterie „Putin crește presiunea asupra europenilor”

Analistul militar Michael Clarke de la Sky News spune că ultimele comentarii ale lui Vladimir Putin de la Moscova referitoare la Europa și pregătirea sa pentru un eventual război arată că acesta vrea să joace dur și nu va ceda în niciun fel.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că Rusia nu doreşte un război cu statele europene care sprijină Ucraina, dar dacă aceste ţări doresc război cu Rusia, atunci aceasta este pregătită de luptă chiar acum.

Vorbind în faţa presei la un eveniment desfăşurat înaintea întâlnirii de la Kremlin cu emisarul special american Steve Witkoff pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina al preşedintelui american Donald Trump, preşedintele rus le-a reproşat susţinătorilor europeni ai Ucrainei că încearcă să zădărnicească eforturile americane şi pun permanent obstacole procesului de pace prin formularea unor cereri despre care ei ştiu că sunt „absolut inacceptabile” pentru Rusia, pentru a o acuza apoi pe aceasta că respinge procesul de pace.

Acuză europenii că vor să blocheze complet procesul de pace

Europenii „formulează cereri care pentru Rusia sunt absolut inacceptabile. Ei ştiu asta şi aşa pot să acuze Rusia că respinge procesul de pace", întrucât unicul lor obiectiv este "să blocheze complet procesul de pace", estimează Putin.

Aliaţii europeni ai Ucrainei „sunt vexaţi că au fost excluşi de la negocieri, dar ei înşişi s-au exclus din negocierile de pace şi, în acelaşi timp, pun obstacole preşedintelui Trump. Ei nu au o agendă a păcii, ei sunt de partea războiului”, a remarcat Putin. „Noi nu dorim război cu Europa, dar dacă Europa îl doreşte şi începe, atunci suntem gata chiar acum. Aici nu trebuie să existe nicio îndoială”, a adăugat liderul de la Kremlin.

"Nu avem intenţia de a ataca Europa. Am spus-o de o sută de ori", a insistat preşedintele rus, conform căruia europenii trăiesc cu "iluzia" că ar putea aplica Rusiei o "înfrângere strategică" şi i-a îndemnat "să revină la realitate, ţinând cont de situaţia de pe teren".

A acuzat Ucraina de piraterie

Pe de altă parte, el a acuzat Ucraina de piraterie în urma atacurilor cu drone asupra unor nave comerciale ruseşti în Marea Neagră şi a ameninţat că Rusia îşi va "extinde paleta loviturilor împotriva navelor care intră în porturile ucrainene", adică va recurge la represalii atât împotriva navelor ucrainene, cât şi a navelor din ţările occidentale care ajută Kievul în efectuarea acestor atacuri.

"Dacă acestea continuă, vom lua în considerare - nu spun că o vom face, dar vom lua în considerare - măsuri de represalii împotriva navelor acelor ţări care ajută Ucraina să comită aceste acte de piraterie", a avertizat Putin.

El a ameninţat de asemenea Ucraina cu tăierea completă a accesului acesteia la Marea Neagră. "Cea mai radicală soluţie este tăierea accesului Ucrainei la mare, atunci pirateria va deveni imposibilă, în principiu", crede preşedintele rus.

În paralel, secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, Serghei Şoigu, a declarat marţi la Moscova, în cadrul unei întâlniri cu ministrul chinez de Externe Wang Yi, că Rusia şi China „nu vor permite reapariţia regimurilor criminale în Europa şi Japonia”.

„Hidra militarismului îşi ridică din nou capul. Dar Moscova şi China au acumulat suficientă experienţă pentru a o opri”, a afirmat Şoigu, citat de agenţia TASS.

El a spus că Beijingul consideră „inacceptabile” tentativele de falsificare a istoriei şi a acuzat anumite ţări europene şi Japonia de dorinţa „de a se răzbuna pentru înfrângerile trecute”.

La rândul său, ministrul chinez de Externe Wang Yi a declarat că Rusia şi China sunt unite în respingerea oricăror „încercări de a reînvia militarismul şi fascismul japonez”. Wang a subliniat că este necesară vigilenţă în faţa declaraţiilor şi acţiunilor care „contrazic adevărul istoric”.

„Putin crește presiunea asupra europenilor”

„Putin crește presiunea asupra europenilor spunând că, dacă europenii vor război, noi suntem pregătiți pentru asta”, comentează Clarke.

„Încearcă să-i sperie pe europeni pentru a-i determina să renunțe la sprijinul acordat Ucrainei și are un oarecare succes în rândul opiniei publice germane și al opiniei publice din țări precum Ungaria, Bulgaria și Slovacia.

De asemenea, cred că încearcă probabil să-i sperie pe americani pentru a-i îndepărta de Europa, spunând că, dacă europenii și rușii se îndreaptă spre o confruntare, americanii vor să se retragă și ei.

Cred că este destul de clar pentru majoritatea europenilor că americanii nu îi vor susține în confruntarea cu Rusia.

Ar putea să o facă, ar trebui să o facă, dar în administrația Trump oamenii cred că nu o vor face”, scrie Clarke.

