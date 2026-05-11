Președintele rus Vladimir Putin are din ce în ce mai multe motive să se uite peste umăr și chiar...deasupra capului. Un document al serviciilor secrete europene, scurs în presă și relatat de Financial Times din Marea Britanie și de Important Stories din Rusia, susține că Putin petrece din ce în ce mai mult timp ascuns în siguranță în buncăre, temându-se de un asasinat sau de o lovitură de stat, informează Newsweek.

Securitatea din jurul lui Putin s-a înăsprit brusc, afirmă serviciile de informații, cu mai multe controale, mai puțini asistenți, mișcări restricționate și comunicații limitate. Mulți din lumea occidentală, și în special cei din Ucraina, vor saluta vestea și vor visa la ideea unei justiții aplicate de drone împotriva președintelui rus.

Dar o fantezie satisfăcătoare pe moment, poate, s-ar ciocni curând de o realitate sumbră. Un conducător care se încrede în mai puține camere, mai puține telefoane și mai puțini consilieri nu conduce o mașinărie de succesiune calmă. Și asta este marea problemă. Excentricul sistem de politică mafiotă al Rusiei este construit în jurul unui singur om: Putin.

Ar fi extrem de periculos în momentul în care acel om ar dispărea brusc.

Statul construit de Putin

Putin a petrecut un sfert de secol transformându-se în arbitrul, patronul și instanța de apel finală a sistemului rus, punând facțiunile de elită una împotriva celeilalte, astfel încât acestea să concureze pentru favoarea sa — o cheie către bogăție și succes în Rusia modernă. Puține lucruri de substanță politică se întâmplă fără aprobarea sa explicită sau tacită.

Și Putin și-a construit această vastă putere personală reducând substanțial influența de control a instituțiilor și a indivizilor din jurul său. El este acum centrul universului în statul rus, iar implozia sa ar lăsa o gaură neagră în care totul ar fi înghițit.

Ucraina reprezintă fără îndoială o amenințare serioasă pentru Putin și și-a demonstrat capacitatea de a lovi ținte adânc în interiorul Rusiei, inclusiv Moscova, fie prin drone, fie prin operațiuni speciale de plasare a unor bombe în mașini.

Dar cea mai gravă amenințare la adresa lui Putin provine probabil din interiorul vastului stat mafiot pe care l-a creat; un rival oportunist și ambițios care simte atât un avantaj, cât și o fereastră de oportunitate (deși este recomandat să se evite ferestrele deschise în Rusia) în contextul stării dezastruoase a economiei și al gestionării eșuate a războiului din Ucraina.

Potențialul există în mod clar. Să ne uităm doar la trecutul recent. În iunie 2023, luptătorii Wagner ai lui Evgheni Prigojin au capturat cartierul general militar din Rostov-pe-Don și au avansat spre Moscova înainte de a se întoarce brusc. A fost o reamintire că loialitatea în sistemul lui Putin poate deveni o pârghie armată cu o viteză surprinzătoare.

Prigojin a murit ulterior într-un accident de avion suspect. Putin a învins de data aceasta.

Noile fețe ale putinismului

Conform raportului serviciilor de informații, au apărut acum tensiuni acute între serviciile de securitate ruse, inclusiv dispute care implică FSB, conducerea militară, Rosgvardiya și Serviciul Federal de Protecție cu privire la asigurarea siguranței înalților oficiali împotriva asasinilor.

Același raport a legat îngrijorarea cu privire la rețeaua lui Serghei Șoigu și riscul unei lovituri de stat împotriva lui Putin de arestarea fostului ministru adjunct al Apărării, Ruslan Tsalikov, în martie 2026.

Șoigu, care a fost mutat din funcția de ministru al Apărării în cea de secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei în 2024, fusese una dintre cele mai vizibile figuri din elita de război a lui Putin înainte de a fi retras din funcție pe măsură ce războiul din Ucraina se clătina.

Rusia nu duce lipsă de nume pentru cei care ar putea spera să-l înlocuiască pe Putin când va veni momentul, fie din fire, fie prin complot. Poate Aleksei Diumin, fost gardă de corp a lui Putin și consilier prezidențial. Sau Sergei Kiriienko, oficialul de la Kremlin care supraveghează politica internă, propaganda și alegerile controlate.

Poate chiar Dmitri Patrușev, viceprim-ministru și fiul prietenului apropiat și consilierului de lungă durată al lui Putin, Nikolai Patrușev, care reprezintă o formă tânără de continuitate pentru elita îmbătrânită a serviciilor secrete „siloviki” din care face parte tatăl său.

Persoanele în vârstă cu poziții intransigente, precum Nikolai Patrușev sau Alexander Bortnikov, actualul director al FSB, ar putea conta mai mult ca factori de veto asupra anumitor pretendenți decât ca moștenitori în sine.

Dar niciunul dintre aceste nume nu rezolvă problema centrală a sistemului, și anume rolul indispensabil al lui Putin ca pivot al acestuia. El este un fel de unificator al facțiunilor, folosind patronajul și amenințarea pentru a le menține echilibrate și pacificate printr-un consens că el și numai el este conducătorul legitim. Cine din facțiunile de elită ar putea cu adevărat să reproducă sau să reformeze acest lucru?

Prim-ministrul, în prezent Mikhail Mișustin, ar prelua funcția de președinte interimar conform Constituției în cazul în care Putin ar muri. În spatele lui Mișustin, acolo unde se află adevărata putere, ar începe o luptă acerbă pentru statul rus – o putere nucleară extrem de militarizată și agresivă, nu trebuie să uităm – între clanurile de elită.

Instinctul „oricine, dar nu Putin” este tentant, dar prea simplist. Rusia nu este un sistem parlamentar care așteaptă ca un lider al opoziției să intre pe ușa din față și să prezinte un argument democratic unui electorat liber, capabil să voteze doar după conștiință.

Este o autocrație de război cu șefi ai serviciilor de informații, comandanți militari, gărzi prezidențiale, interese oligarhice și intermediari regionali ale căror averi depind de proximitatea față de puterea coercitivă și care adesea se află în competiție unii cu alții.

Acceptarea de către elită a oricărui președinte interimar ar putea fi incertă, deoarece instituțiile rusești sunt slabe, iar autoritatea prezidențială este neobișnuit de concentrată. Succesorul cu cele mai mari șanse de supraviețuire este cel mai capabil să-i sperie pe ceilalți.

Argumentul opus merită luat în considerare: plecarea bruscă a lui Putin ar putea crea o oportunitate pentru un succesor care dorește ridicarea sancțiunilor, o pauză pe câmpul de luptă sau o relație mai puțin distructivă cu Occidentul. Există numeroase oportunități în acest sens.

Dar această posibilitate aparține unei faze ulterioare, după ce cineva a supraviețuit primei lupte. Chiar și atunci, ar fi necesară o schimbare radicală de mentalitate în rândul oficialilor dintr-un sistem pe care Putin l-a creat după chipul și asemănarea sa timp de peste 25 de ani.

Și majoritatea potențialilor succesori par să fi aderat la strategia geopolitică a lui Putin de expansionism imperial, antagonism antioccidental și realism al puterii dure.

Testul imediat pentru succesorul lui Putin nu va fi moderația sau reflecția, un fel de destalinizare pentru secolul XXI. Ar fi preluarea controlului asupra instituțiilor coercitive, banilor elitelor, comenzii pe câmpul de luptă și a unei narațiuni hipernationaliste despre măreția Rusiei.

Pe scurt, putinismul cu o altă față, dar poate una mai furioasă.

Tinderul instabilității ruse

Slăbiciunile structurale ale Rusiei nu vor limita potențialul său exploziv într-o luptă pentru succesiune. Dimpotrivă, ele ar putea transforma un foc într-un infern. Starea societății ruse și provocările care o așteaptă sunt îngrijorătoare.

Proiectul Russia Matters al Harvard Kennedy School afirmă că estimările privind victimele ruse variază foarte mult, dar o evaluare occidentală de la sfârșitul lunii februarie 2026 a estimat cifra la aproximativ 1 milion de morți sau răniți. Asta înseamnă că multe familii ruse vor fi fost afectate personal de război.

Reacția emoțională ar putea fi îndreptată împotriva Kremlinului. Dar dacă majoritatea rușilor dau vina pe NATO pentru război, aceasta ar putea intensifica furia antioccidentală, alimentând o atitudine și mai agresivă din partea Moscovei.

Apoi, mai este și suferința economică. Ratele dobânzilor și inflația sunt extrem de ridicate. Rezervele Rusiei sunt epuizate. Resursele statului sunt canalizate către susținerea războiului din Ucraina cu oameni și material. Sancțiunile au lovit puternic, creșterea economică este slabă. Lecția istoriei este că societățile autoritare cu tendințe naționaliste și economii slabe apelează adesea la violență motivată de ură.

Demobilizarea ar adăuga o altă variabilă explozivă: Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a susținut că Kremlinul vede probabil veteranii alienați ca o amenințare la adresa stabilității regimului.

Un raport separat al Global Initiative arată că veteranii care se întorc din războiul din Ucraina, inclusiv infractorii condamnați, alimentează deja violența, crima organizată și presiunea asupra poliției și serviciilor sociale din Rusia.

O Rusie postbelică nu s-ar limita la a-și aduce soldații acasă; ar importa în viața civilă sute de mii de bărbați antrenați, traumatizați și răniți de un război brutal, doar pentru ca aceștia să devină amărâți de o pace mai săracă și nerecunoscătoare.

Un stat aflat sub această combinație de presiune militară, suspiciune față de elită, criminalitate rampantă și conflicte economice ar putea deveni mai puțin previzibil, dar nu mai puțin agresiv. Putin ar avea dificultăți în a ține sub control aceste forțe. Acum imaginați-vă în schimb un lider contestat sau un război între facțiuni la vârf. Este o rețetă pentru haos cu efecte colaterale care s-ar răspândi în toată Europa.

O soluție, o duzină de probleme

Occidentul cunoaște deja bine metodele lui Putin, chiar dacă a fost lent în a face față amenințării pe care o reprezintă acestea. Se confruntă cu el de la începutul mileniului și înțelege că Putin respectă doar puterea dură – așa crede el că funcționează cu adevărat lumea – nu slăbiciunea sau blândețea.

Aliații europeni din NATO au fost poate lenți în a-și calibra răspunsul la amenințarea lui Putin, dar lucrează la asta, prin reînarmare și alte forme de descurajare. Din ce în ce mai mult, sabotajul și spionajul rusesc au un cost mai mare pentru Moscova.

Ar fi situația dintre Rusia și NATO mai puțin conflictuală dacă Putin ar dispărea? Ar fi mai ușor să se încheie un acord de pace în Ucraina fără Putin? Poate. Dar acesta este un vechi demon pe care aliații îl cunosc bine. Mai bine așa decât o figură nouă, neîncercată, care a ieșit dintr-o luptă violentă la palat și caută să se impună ca noul om puternic al orașului.

Nimic din toate acestea nu necesită o atitudine blândă față de Putin. Ideea este mai rece: Occidentul nu ar trebui să confunde catharsisul căderii sale cu strategia. Puterile străine au o influență directă redusă asupra succesiunii din Rusia, dar ar trebui să se pregătească pentru eventualități.

Această pregătire ar trebui să includă coordonarea aliată privind semnalele nucleare, continuitatea sancțiunilor, riscurile de escaladare pe câmpul de luptă și politica de recunoaștere în cazul în care facțiunile de la Moscova ar intra în competiție pentru a vorbi în numele statului.

Moartea subită a lui Putin ar pune capăt domniei unui singur om fără a pune capăt sistemului pe care l-a creat. Americanii pot dori dreptate pentru Ucraina și totuși să înțeleagă că un colaps necontrolat la vârful statului rus nu ar fi dreptate. Ar fi o criză cu arme nucleare, facțiuni înarmate și un război deja în desfășurare.

Moartea lui Putin ar putea rezolva o problemă. Dar ar putea crea încă o duzină.

Editor : Sebastian Eduard