În timp ce Xi Jinping s-a întâlnit în Asia Centrală cu liderii Rusiei și Iranului și a pledat pentru o „lume multipolară ordonată”, reuniunea G20 din Statele Unite a scos la iveală tensiunile dintre Washington și partenerii săi tradiționali. Cele două reuniuni au oferit imagini contrastante ale unei lumi în care China încearcă să-și extindă influența, iar administrația Trump pune sub presiune alianțe și relații economice construite de-a lungul deceniilor, arată The New York Times într-o analiză.

Liderul chinez Xi Jinping a sosit în Asia Centrală în această săptămână cu un mesaj pentru o lume tot mai tulburată de politica președintelui Donald Trump: China are prieteni și influență și este pregătită să contribuie la definirea viitorului.

Scena s-a desfășurat la un summit dedicat securității, organizat la Bișkek, capitala Kârgâzstanului, unde Xi Jinping s-a întâlnit cu liderii Rusiei și Iranului. Beijingul s-a prezentat drept o sursă de stabilitate și un susținător al unei „lumi multipolare ordonate”, care ar urma să înlocuiască actuala ordine internațională dominată de Statele Unite.

Dacă summitul de la Bișkek a fost conceput pentru a transmite un mesaj de solidaritate, o reuniune a unora dintre cele mai puternice economii ale lumii, organizată în munții din Asheville, Carolina de Nord, a oferit o imagine mult mai fragmentată.

Oficialii europeni prezenți la reuniunea miniștrilor de finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din G20 și-au exprimat în această săptămână indignarea față de decizia administrației Trump de a invita Rusia, în pofida războiului purtat de Moscova împotriva Ucrainei.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a afirmat, la rândul său, că Canada este prea mică pentru a duce un război comercial cu Statele Unite.

În același timp, oficialii se confruntau deja cu efectele economice ale războiului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului, care a perturbat fluxurile de petrol, a determinat creșterea prețurilor globale la energie și a alimentat temerile privind încetinirea creșterii economice.

China își folosește relațiile cu Rusia și Iranul

Cele două reuniuni, desfășurate aproape simultan în regiuni diferite ale lumii, au reflectat o luptă mai amplă pentru definirea următoarei etape a ordinii mondiale.

China își folosește relațiile strânse cu Rusia și Iranul, două țări aflate în conflict cu Occidentul, pentru a-și proiecta influența. Pentru Xi Jinping, acest lucru îi oferă o poziție mai puternică înaintea summitului cu Donald Trump, programat pentru sfârșitul acestei luni.

În același timp, Statele Unite pun la încercare alianțele și relațiile economice care au stat la baza deceniilor de leadership global american.

„Teoria Chinei privind necesitatea de a orienta ordinea politică internațională în direcția dorită de ea constă în a aduna sprijinul «majorității globale»”, a declarat Ryan Hass, fost diplomat de carieră și fost oficial al Casei Albe pe probleme de securitate națională, în prezent cercetător la Brookings Institution.

„De aceea, participarea lui Xi la aceste grupări este atât de importantă pentru Beijing”, a adăugat el. „Aceasta contribuie la crearea unei narațiuni conform căreia China câștigă avânt în obținerea sprijinului necesar pentru a juca un rol mai central pe scena mondială.”

La Bișkek, în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, Xi Jinping s-a întâlnit cu liderii din Kârgâzstan, Mongolia și Uzbekistan. Discuțiile sale cu președintele rus Vladimir Putin au avut însă cea mai mare greutate politică.

Cu doar câteva zile înainte, John Ratcliffe, directorul CIA, efectuase o vizită secretă la Moscova pentru a îndemna Kremlinul să pună capăt războiului din Ucraina. În acest context, Xi i-a transmis lui Putin: „Bazele relațiilor dintre China și Rusia vor deveni din ce în ce mai solide.”

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a participat și el la summit, deși nu era clar inițial dacă Xi a purtat discuții directe cu acesta.

Washingtonul își testează alianțele

Prin comparație, Statele Unite par să se îndepărteze de unii dintre aliații lor istorici și să-și slăbească, cel puțin în percepția unor parteneri, capacitatea de a-și proiecta puterea la nivel global.

Donald Trump a declanșat un război comercial cu Canada și a redus exercițiile militare comune cu Coreea de Sud. În plus, există îngrijorări tot mai mari că Statele Unite își epuizează stocurile de muniție în conflictul cu Iranul și că acest lucru le-ar putea limita capacitatea de a-și respecta angajamentele de apărare la nivel mondial.

Lars Klingbeil, vicecancelarul și ministrul german de finanțe, a declarat reporterilor prezenți la reuniunea G20 că este „îngrijorător” faptul că administrația Trump l-a invitat pe ministrul rus de finanțe, Anton Siluanov.

Klingbeil a afirmat că l-a mustrat pe Siluanov în timpul unei sesiuni de luni, pe tema războiului purtat de Rusia în Ucraina.

Mulți europeni s-au arătat, de asemenea, indignați de faptul că Departamentul Trezoreriei nu a invitat reprezentanți ai Africii de Sud, membru de lungă durată al G20 și cea mai mare economie a continentului african.

O oportunitate pentru China

Beijingul este pregătit să profite de oportunitățile create de politica administrației Trump și de îndepărtarea unor parteneri de Washington.

Wu Xinbo, specialist în studii americane la Universitatea Fudan din Shanghai și consilier al Ministerului chinez de Externe, a declarat că Beijingul urmărește două obiective: să construiască un consens astfel încât Statele Unite să nu mai poată dicta singure agenda internațională și să joace un rol mai important în impulsionarea economiei mondiale.

China a participat, de asemenea, la reuniunea G20. „Acum că motorul american își pierde din avânt - sau chiar generează efecte secundare negative - China, în calitate de motor economic, trebuie să se implice mai mult și să joace un rol mai important în stimularea și conducerea creșterii globale”, a spus Wu Xinbo.

Reuniunea de la Bișkek reprezintă o etapă într-o campanie diplomatică mai amplă a lui Xi Jinping, menită să-i permită Chinei să acționeze de ambele părți ale diviziunii emergente din politica globală.

În acest an, Xi a găzduit numeroși lideri occidentali, inclusiv din Germania, Marea Britanie și Canada.

Următoarea sa destinație va fi Cairo, iar liderul chinez este așteptat să participe și la un summit al țărilor BRICS, grup de economii emergente condus de China și India, care urmează să aibă loc la New Delhi.

China și India nu văd la fel rivalitatea cu SUA

Oricât de mult și-ar dori Xi Jinping să prezinte astfel de grupări drept o forță unificată capabilă să contrabalanseze Occidentul, dezacordurile și tensiunile sunt încă numeroase.

Beijingul și New Delhi au avut în mod tradițional opinii divergente în cadrul BRICS în privința modului în care ar trebui să rivalizeze cu Statele Unite. India a fost reticentă față de adoptarea unei atitudini prea conflictuale.

Un alt semn al acestor fisuri a fost faptul că premierul indian Narendra Modi i-a cerut lui Vladimir Putin, în cadrul discuțiilor purtate pe marginea summitului din Kârgâzstan, să pună capăt războiului din Ucraina, în numele „umanității”.

Putin i-a răspuns lui Modi că Rusia „se îndreaptă în această direcție”, potrivit presei de stat ruse.

Limitele solidarității din Organizația de Cooperare de la Shanghai

Summitul de la Bișkek a scos la iveală și limitele solidarității din cadrul grupării. Organizația de Cooperare de la Shanghai nu este o alianță militară. Beijingul poate oferi sprijin diplomatic, însă nu s-a arătat dispus să trimită forțe militare pentru apărarea Rusiei sau Iranului.

Pentru China, tocmai acesta este scopul organizației, susține Zhou Bo, colonel superior în rezervă al Armatei Populare de Eliberare și cercetător la Universitatea Tsinghua din Beijing.

„Nu se bazează pe relații de alianță, așa că nu este provocator”, a spus el. „De aceea oamenii nu au nicio problemă să îl accepte sau să se implice în el.”

Pe măsură ce Washingtonul se retrage, iar lumea devine tot mai multipolară, țările vor alege să se alăture unor foruri mai pragmatice, cu mai puține condiții, consideră Zhou. „Firește, toată lumea își acoperă riscurile”, a adăugat el.

Xi își consolidează poziția înaintea întâlnirii cu Trump

Demonstrația diplomatică de forță a Chinei reflectă și nevoia lui Xi Jinping de a-și lărgi opțiunile înaintea întâlnirii cu Donald Trump la Washington, la sfârșitul acestei luni.

În ciuda încheierii unui armistițiu economic cu China, administrația Trump a continuat să exercite presiuni asupra Beijingului, inclusiv prin interzicerea importurilor de roboți chinezi și extinderea sancțiunilor împotriva companiilor chineze care importă petrol iranian.

Oficialii administrației Trump au luat, de asemenea, măsuri pentru a încetini progresul Chinei în domeniul inteligenței artificiale, amenințând că vor restricționa modelele chineze de inteligență artificială care colectează date de la cele americane.

Administrația Trump se pregătește, de asemenea, să avertizeze zeci de țări să nu participe la o inițiativă chineză în domeniul inteligenței artificiale, riscând să fie excluse dintr-o coaliție americană în acest domeniu, denumită „Pax Silica”, potrivit unei scrisori redactate de Departamentul de Stat și consultate de The New York Times.

Nu este clar dacă scrisorile au fost trimise. Departamentul de Stat nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Și Europa pregătește măsuri împotriva Chinei

China se confruntă, în același timp, cu posibile restricții comerciale din partea Europei. Legislatorii de la Bruxelles încearcă să încetinească valul de produse chinezești, precum vehiculele electrice, panourile solare și substanțele chimice industriale, care pătrund pe piața Uniunii Europene și contribuie la pierderea a zeci de mii de locuri de muncă.

La toate acestea se adaugă vulnerabilitățile interne ale lui Xi Jinping. Una dintre cele mai imediate este reprezentată de inundațiile de-a lungul frontierei cu Nepalul, care au lăsat în urmă mii de morți și dispăruți și au ridicat întrebări privind gradul de pregătire al Chinei.

O altă vulnerabilitate este criza imobiliară care durează de ani de zile și care a frânat economia chineză. Situația a determinat Beijingul să se bazeze într-o măsură mai mare pe exporturi pentru a stimula creșterea economică, chiar dacă această strategie a deteriorat relațiile cu partenerii comerciali.

„China se confruntă cu vânturi potrivnice, la fel și Statele Unite”, a declarat Yun Sun, directorul programului pentru China al Stimson Center din Washington.

„Echilibrul potrivit constă în a obține suficient sprijin și susținere din partea Organizației de Cooperare de la Shanghai fără a-l jigni direct pe Trump”, a adăugat ea.

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Editor : C.A.