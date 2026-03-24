QatarEnergy invocă forța majoră în cazul contractelor de GNL cu mai multe țări. Atacurile de la Ras Laffan au provocat pagube grave

⁠QatarEnergy ⁠a ⁠invocat forța majoră ⁠în cazul unor contracte de furnizare a gazelor naturale lichefiate (GNL) afectate pe termen lung, având ca părți contractante clienți ⁠din Italia, Belgia, ⁠Coreea de Sud ⁠și ⁠China, relatează Al Jazeera. QatarEnergy afirmă că atacul asupra Ras Laffan din 18 și 19 martie a provocat pagube grave, extinse, instalației de producție Ras Laffan.

Lovitura asupra complexului Ras Laffan, considerat cel mai mare hub de export de gaze naturale lichefiate (GNL) din lume, marchează un punct critic în escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Șeful QatarEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi, a calificat loviturile drept „un atac asupra securității și stabilității energetice globale”. Atacurile Iranului au cauzat pierderea a 17% din capacitatea de export de GNL a Qatarului. S-a estimat că pagubele aduse QatarEnergy se ridică la 20 de miliarde de dolari. Reparațiile vor dura aproximativ trei până la cinci ani, ceea ce va duce la pierderea a 12,8 milioane de tone de producție de GNL anual. QatarEnergy a precizat că va continua să evalueze impactul complet al evenimentelor recente asupra operațiunilor companiei. Vor fi evaluate impactul și calendarul pentru repararea instalațiilor avariate, au precizat reprezentanții QatarEnergy.

Atacul asupra Ras Laffan din 18 și 19 martie a provocat pagube grave, extinse, instalației de producție. Două unități de procesare a GNL și o unitate de transformare a gazului în lichide au fost avariate la Ras Laffan.

