Rapperul 50 Cent a părăsit orașul New York și s-a mutat în Florida, din cauza alegerii în postul de primar a lui Zohran Mamdani

50 cent rade
50 Cent. Foto: Profimedia
RIP New York Un rapper republican

Rapperul 50 Cent a părăsit New Yorkul în urma alegerii lui Zohran Mamdani. Cântărețul în vârstă de 50 de ani, care a popularizat gangsta rap, se poziționase deja împotriva candidatului socialist și, mai ales, împotriva proiectelor sale de politică fiscală. 50 Cent a fost cel mai bine plătit muzician din lume, dar se confruntă cu datorii mari de mai mulți ani, relatează 7sur7.be.

Alegerea lui Zohran Mamdani ca primar al New York-ului stârnește multe pasiuni. În vârstă de doar 34 de ani, originar din Uganda, musulman șiit și care se revendică de la socialism, acesta a promis să instituie un impozit pe venit. El a propus un impozit de 2% pentru veniturile anuale de peste un milion de dolari. Acesta s-ar aplica pentru 34.000 de rezidenți ai orașului, dintre cei 8,4 milioane de locuitori ai New York-ului, și ar trebui, potrivit lui, să aducă patru miliarde de dolari în finanțele municipale.

O propunere care nu este deloc pe placul celor mai înstăriți newyorkezi, dintre care unii au promis că vor părăsi orașul dacă Mamdani va fi ales. Cel puțin unul dintre ei s-a ținut de cuvânt: rapperul 50 Cent. Pe numele său real Curtis James Jackson III, cântărețul în vârstă de 50 de ani a plecat în Florida, după cum a anunțat pe rețelele de socializare.

RIP New York

În ultima sa postare pe Instagram, el a publicat o fotografie cu o cutie conținând o șapcă, o bere și o sticlă de coniac, însoțită de comentariul „New York, s-a terminat, să ne facem bagajele și să plecăm!”. El își exprimase deja ostilitatea față de Mamdani pe rețelele sociale: „RIP NYC FONDATĂ ÎN 1624 DECEDATĂ ÎN 2025”.

O plecare zgomotoasă, care i-a adus mai degrabă o serie de critici în comentarii, care amintesc adesea de originile foarte modeste ale rapperului. „Omule, plătește-ți 2% și taci din gură”, se poate citi. Sau „Ai crescut în sărăcie, cu bonuri de masă, și totuși te răzgândești”.

Autorul albumului „Get Rich or Die Tryin‘” a ținut întotdeauna să se afișeze cu bancnote. Dar acesta, care a fost considerat o vreme cel mai bine plătit muzician din lume, este copleșit de datorii pe care trebuie să le achite. În februarie anul trecut, a ajuns la un acord judiciar cu creditorii săi pentru a evita falimentul. În februarie anul trecut, a acceptat să plătească creditorilor săi peste 23 de milioane de dolari pe o perioadă de cinci ani. A achitat imediat 7,4 milioane, asigurând că va finanța restul prin vânzarea casei sale din Connecticut, o imensă reședință care a aparținut cândva boxerului Mike Tyson.

Un rapper republican

În 2015, averea sa era estimată la 155 de milioane de dolari, potrivit Forbes. Dar aceasta a cunoscut suișuri și coborâșuri, în funcție de investițiile mai mult sau mai puțin norocoase ale rapperului. Acesta s-a aventurat în sectorul minier din Africa de Sud, în bitcoin sau în promovarea meciurilor de box. În 2023, el susținea încă că este miliardar.

Dacă averea sa rămâne neclară, 50 Cent este în orice caz mult mai transparent în ceea ce privește opiniile sale republicane, susținând candidații republicani cel puțin de la Bush Jr. În iunie 2025, el se opunea deja proiectelor fiscale ale candidatului Mamdani la primăria New York-ului: „Nu sunt de acord cu acest plan. Îi voi da 258.750 de dolari și un bilet dus în clasa întâi pentru a părăsi New York-ul. Îi voi spune și președintelui Donald Trump ce a spus!”, a postat el pe Instagram.

