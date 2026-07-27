Hamas a anunțat luna aceasta că își va dizolva guvernul din Gaza pentru a transfera controlul către un comitet palestinian susținut de SUA. Aceasta a fost una dintre prevederile acordului de pace negociat de SUA între Israel și Hamas anul trecut. Deși acest lucru înseamnă că Hamas nu va mai îndeplini un rol de guvernare în Fâșia Gaza, nu înseamnă neapărat că aripa sa militară va fi dizolvată sau dezarmată. Măsura ar putea fi doar simbolică, o modalitate prin care Hamas să-și schimbe imaginea. Criticii susțin că un adevărat transfer de putere în Gaza ar necesita desființarea aparatului de securitate al Hamas. Indiferent de modul în care se vor desfășura lucrurile, Hamas pare să facă un pas înapoi în Gaza. Va urma acum Hezbollah acest exemplu în Liban? - se întreabă Mariam Farida, lector în studii de securitate la Universitatea Macquarie, într-o analiză publicată pe platforma The Conversation.

Hezbollah, sub presiune

De la începutul războiului Israelului împotriva Gazei, Hezbollah și Hamas au prezentat un front unit ca parte a „axei rezistenței” a Iranului. La fel ca Hamas, Hezbollah a suferit pierderi semnificative la nivel de conducere și pe plan militar în timpul războiului. Cu toate acestea, a reușit să-și mențină coeziunea organizațională și capacitatea militară.

Israelul și Hezbollah au convenit asupra unui armistițiu fragil în 2024, dar acesta s-a destrămat la începutul acestui an, după ce SUA și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului.

Luna trecută, Israelul și Libanul au semnat un alt acord de armistițiu – fără participarea Hezbollah – care prevedea dezarmarea grupării militante. Cu toate acestea, liderul Hezbollah a declarat că gruparea sa va continua lupta până când trupele israeliene se vor retrage din Liban.

Având în vedere presiunea care se intensifică acum asupra Hezbollah, gruparea va trebui să-și reevalueze rolul atât în Liban, cât și în regiune. Mai precis, va trebui să reanalizeze echilibrul fragil pe care îl menține între activismul său militar, legitimitatea politică și poziția strategică ca parte a rețelei de proxy-uri a Iranului.

Există o serie de scenarii privind modul în care s-ar putea desfășura situația.

Transformare politică

Hezbollah ar putea încerca să se transforme într-o organizație pur politică în Liban, renunțând complet la aripa sa militară.

Acest lucru ar conferi grupării o nouă legitimitate în regiune și i-ar îmbunătăți relațiile cu statele din Golful Persic, în special.

Cu toate acestea, ar modifica fundamental identitatea ideologică de bază a Hezbollahului – grupul a apărut în anii 1980 ca o miliție armată menită să elibereze sudul Libanului de sub ocupația israeliană – precum și relația sa cu Iranul.

Acest scenariu pare puțin probabil pe termen scurt, având în vedere că Hezbollah continuă să primească sprijin militar, diplomatic și politic semnificativ din partea Iranului. În ochii susținătorilor Hezbollahului, operațiunile militare în curs ale Israelului în Liban demonstrează, de asemenea, necesitatea menținerii unei aripi militare.

Transformarea într-un simplu partid politic ar pune, de asemenea, capăt capacității Hezbollahului de a rămâne neutru în Liban. Grupul s-a bucurat mult timp de posibilitatea de a critica guvernul libanez pentru corupție, fără a fi tras la răspundere el însuși. Ca încă un partid fără platformă politică sau program politic, ar putea eșua lamentabil.

Reorientarea aripii sale militare

În loc să renunțe la aripa sa armată, Hezbollah ar putea să o reorienteze ca o necesitate națională pentru a descuraja noi atacuri israeliene.

Această strategie ar putea avea succes dacă grupul s-ar prezenta ca un factor care compensează slăbiciunea armatei libaneze, bazându-se pe narațiunea sa de rezistență.

Totuși, acest lucru ar fi posibil doar dacă poporul libanez ar continua să considere Israelul drept amenințarea principală și pe Hezbollah drept o organizație naționalistă. Iar această percepție pare să se schimbe.

Popularitatea Hezbollahului a scăzut recent, din cauza numărului de războaie în care a târât Libanul. Mulți libanezi consideră, de asemenea, că Hezbollah acordă prioritate agendei regionale a Iranului în detrimentul intereselor naționale ale Libanului.

Marginalizare treptată

Dacă sprijinul public de care se bucură Hezbollah continuă să se erodeze, gruparea ar putea deveni din ce în ce mai marginalizată.

Temându-se să critice gruparea în trecut, unii dintre susținătorii de bază ai Hezbollah din comunitatea șiită a Libanului ar putea deveni și mai deziluzionați de aceasta.

Acest proces s-ar putea accelera dacă partidul își pierde capacitatea de a oferi sprijin financiar bazei sale. Pentru unii libanezi, acesta este motivul principal pentru care susțin organizația în primul rând.

Dacă Hezbollah devine tot mai marginalizat, presiunea pentru dezarmare ar veni din interiorul însăși a societății libaneze – nu doar din partea comunității internaționale.

Menținerea status quo-ului

În cele din urmă, acordurile de încetare a focului dintre Israel și Liban ar putea fi compromise, ducând la reluarea luptelor dintre Hezbollah și Israel.

Aceasta ar putea rezulta din reînnoirea ostilităților dintre Iran și SUA din ultimele zile, din respingerea continuă de către Hezbollah a oricărui acord între Israel și Liban sau din refuzul său de a se dezarma.

Guvernul libanez a fost supus unei presiuni extreme din partea SUA și a Israelului pentru a dezarma gruparea prin orice mijloace necesare. Însă spectrul unui alt război civil devastator a împiedicat până acum armata sa să dezarmeze gruparea prin forță.

Iranul joacă un rol în acest sens. Chiar dacă Hezbollah a încercat să-și proiecteze o imagine de grup care operează semi-autonom față de Iran, viitorul său depinde în mare măsură de Teheran – și de cât de necesar consideră regimul iranian că Hezbollah continuă să fie.

Deocamdată, Hezbollah rămâne un atu vital pentru apărarea strategică a Iranului. Până când acest lucru nu se va schimba, Hezbollah nu va dispărea nicăieri.

Editor : B.E.