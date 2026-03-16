Răspunsul Germaniei după ce Trump le-a cerut aliaților NATO să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz

Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Strâmtoarea Ormuz, punct critic pentru comerțul internațional.
„Ce aşteaptă Donald Trump?”

Războiul lansat de Israel şi Statele Unite împotriva Iranului „nu are nicio legătură cu NATO", a declarat luni purtătorul de cuvânt al guvernului german, ca răspuns la apelul preşedintelui american Donald Trump către aliaţi de a ajuta la deblocarea Strâmtorii Ormuz.

„NATO este o alianţă pentru apărarea teritoriului" membrilor săi şi „îi lipseşte mandatul de a interveni" în afara graniţelor sale, a declarat purtătorul de cuvânt Stefan Kornelius într-o conferinţă de presă obişnuită, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„Acest război nu are nicio legătură cu NATO. Nu este războiul NATO", a insistat purtătorul de cuvânt al cancelarului Friedrich Merz.

Vineri, Merz ceruse încetarea războiului din Orientul Mijlociu, subliniind că acesta „nu este în beneficiul nimănui şi afectează economic multă lume".

Dar, duminică, Donald Trump a făcut presiuni asupra Chinei şi NATO pentru a ajuta la deblocarea Strâmtorii Ormuz, prin care trece o cincime din producţia mondială de ţiţei şi gaze.

El a prezis „consecinţe foarte grave pentru viitorul NATO" dacă cererea ar fi refuzată.

Germania „a luat act" de acest apel, a răspuns Kornelius.

„Ce aşteaptă Donald Trump?”

Berlinul vrea să afle „de la Israel şi Statele Unite", aliaţii săi istorici, „când vor fi atinse obiectivele militare din Iran", a subliniat luni un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe german.

„Putem apoi începe discuţiile care vizează o soluţie diplomatică", a adăugat el.

Opunându-se oricărei „escaladări militare suplimentare" în regiune, Germania nu va oferi „nicio participare militară", dar este pregătită „să garanteze, pe canale diplomatice, securitatea trecerii prin Strâmtoarea Ormuz", a declarat, în acelaşi timp, ministrul apărării german, Boris Pistorius.

„Ne confruntăm cu o situaţie pe care nu am creat-o. (...) Acest război a început fără nicio consultare prealabilă", a adăugat el, subliniind că prioritatea militară a Berlinului era „responsabilitatea sa foarte importantă" în faţa ameninţării ruseşti pe „flancul estic" al NATO şi „Nordul Îndepărtat".

„Ce aşteaptă Donald Trump de la, să zicem, o mână sau chiar două fregate europene acolo, în Strâmtoarea Ormuz? Ca ele să realizeze ceea ce puternica Marină a SUA, de una singură, nu poate realiza?", s-a întrebat el public.

