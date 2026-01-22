Live TV

Răspunsul lui Macron, „cel mai dur dintre cele ale şefilor de stat”, a influenţat schimbarea de poziţie a lui Trump, transmite Franța

Emmanuel Macron la Forumul Economic de la Davos. Foto: Profimedia

Atitudinea preşedintelui francez Emmanuel Macron în apărarea suveranităţii daneze asupra Groenlandei şi disponibilitatea sa de a răspunde ameninţărilor tarifare ale lui Donald Trump au influenţat schimbarea de poziţie a preşedintelui american, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a guvernului francez, Maud Bregeon, informează EFE.

Bregeon, care şi-a rezervat totuşi dreptul de a rămâne precaută cu privire la poziţia finală a lui Trump, a declarat într-un interviu radiotelevizat la CNews şi Europe 1 că, "dacă tarifele nu sunt implementate şi revenim la o situaţie oarecum mai normală, atunci cred că ceea ce a pus în balanţă preşedintele Republicii Franceze nu va fi fost în zadar".

Potrivit purtătoarei de cuvânt, remarcile ironice pe care Trump le-a lansat la adresa lui Macron la Davos, miercuri, precum şi atacurile sale anterioare împotriva preşedintelui francez, sunt o consecinţă a faptului că răspunsul lui Macron la atacurile preşedintelui american la adresa suveranităţii Groenlandei a fost "probabil cel mai dur dintre cele ale şefilor de stat ai Uniunii Europene", scrie Agerpres.

Este vorba în special despre propunerea lui Macron de a pune imediat pe masă posibilitatea invocării mecanismului european anticoerciţie, după ce Trump a ameninţat că va impune tarife suplimentare celor opt ţări europene care au trimis trupe săptămâna trecută pentru exerciţii militare în Groenlanda.

Bregeon a subliniat că poziţia lui Macron "este extrem de simplă şi extrem de clară: respingem orice formă de subordonare, fie faţă de Statele Unite, fie faţă de alte mari puteri. Şi pentru asta, Europa trebuie să se construiască şi să se întărească".

Oficialul francez a negat că atacurile lui Trump, care l-au vizat în special pe Macron, au vreo legătură cu slăbiciunea financiară a Franţei şi a subliniat că preşedintele francez a fost cel care a condus şi mobilizarea aliaţilor Kievului pentru a ajuta Ucraina împotriva Rusiei, prin intermediul Coaliţiei de Voinţă, care pregăteşte garanţii de securitate în cazul unui armistiţiu.

Franța a făcut anunțul, imediat după amenințările lui Donald Trump
Franța a făcut anunțul, imediat după amenințările lui Donald Trump
