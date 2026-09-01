Summit tripartit istoric la orizont: Putin, Trump și Xi Jinping ar putea discuta față în față la APEC 2024

Preşedintele rus Vladimir Putin, preşedintele american Donald Trump şi omologul lor chinez Xi Jinping ar putea să participe în noiembrie la un summit tripartit cu prilejul întâlnirii liderilor Forumului Cooperării Asia-Pacific (APEC), a raportat marţi Kremlinul.

„Această temă a fost discutată”, a declarat consilierul preşedintelui rus Iuri Uşakov pentru televiziunea publică citată de EFE, potrivit Agerpres.

El a precizat că preşedintele Vladimir Putin a vorbit despre acest subiect cu liderul chinez, gazda viitoarei întâlniri, la o reuniune în Kârgâzstan, unde amândoi au participat la summitul Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS).

Potrivit lui Uşakov, preşedintele Xi Jinping a menţionat că Donald Trump va participa „probabil” la summitul APEC, iar Vladimir Putin a fost, de asemenea, invitat.

„Dacă lucrurile merg conform planului, s-ar putea organiza o întâlnire în trei sau, cel puţin, s-ar ţine întâlniri cu fiecare dintre ei”, a spus consilierul prezidenţial.

Summitul APEC va avea loc în oraşul chinez Shenzhen, pe 18 şi 19 noiembrie.

Editor : B.E.