Război între guvernul britanic și Elon Musk, după declarațiile miliardarului american: „Acest limbaj este în mod clar periculos”

Downing Street a denunţat luni "limbajul periculos şi incendiar" utilizat de miliardarul american Elon Musk în timpul manifestaţiei care a adunat sâmbătă între 110.000 şi 150.000 de persoane la Londra la îndemnul extremei drepte.

"Fie că alegeţi sau nu violenţa, violenţa va veni la voi (...). Fie ripostaţi, fie muriţi", declarase Elon Musk, patronul reţelei sociale X, într-o intevenţie prin legătură video în timpul acestei manifestaţii de o amploare inedită, informează AFP, potrivit Agerpres.

Acest "limbaj este în mod clar periculos şi incendiar (...). El ameninţă cu violenţă. El ameninţă cu intimidare pe străzile noastre", a declarat purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic Keir Starmer.

"Regatul Unit este o ţară justă, tolerantă şi respectabilă", a subliniat el, adăugând că "ultimul lucru pe care îl doreşte publicul britanic este acest gen de afirmaţii incendiare şi periculoase".

În timpul intervenţiei sale, Elon Musk îndemnase de asemenea la schimbarea guvernului în Regatul Unit, criticând o "eroziune rapidă a Marii Britanii din cauza unei imigraţii masive şi necontrolate".

"Nu avem patru ani suplimentari în faţa noastră (...), este prea mult. Trebuie făcut ceva. Trebuie dizolvat Parlamentul şi organizate noi alegeri", declarase Musk.

Prezentată drept o acţiune pentru "libertatea de exprimare", manifestaţia de sâmbătă, la apelul activistului de extremă dreapta Tommy Robinson, este considerată de unii observatori drept manifestaţia de extremă dreapta cea mai importantă din ultimele decenii.

