Războiul din Orientul Mijlociu ar putea provoca cea mai gravă criză a pieţei de gaze de după 2022 (Bloomberg)

Data publicării:
gaze naturale rusia ucraina
Foto: Profimedia Images

O extindere a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea provoca cea mai gravă perturbare a pieţei de gaze de la invazia rusească în Ucraina, care a dat peste cap comerţul global în urmă cu patru ani, transmite Bloomberg.

Vecinii Iranului, precum Qatarul, se numără printre cei mai importanţi furnizori mondiali de gaze, iar regiunea este, de asemenea, o rută vitală de aprovizionare, în condiţiile în care 20% din exporturile globale de gaze naturale lichefiate (LNG) trec prin Strâmtoarea Ormuz.

Datele care indică mişcările navelor arată că, în prezent, comerţul cu gaze lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz este aproape oprit. Cumpărătorii asiatici, care îşi asigură aproximativ un sfert din necesarul lor de gaze lichefiate din Qatar, al doilea mare exportator mondial, şi-au sunat furnizorii pentru a verifica dacă sunt disponibile încărcături alternative, susţin traderii.

„Orice activitate navală în Strâmtoarea Ormuz va fi un element care va împinge în sus preţurile, la fel ca orice evoluţie a producţiei de gaze lichefiate a Qatarului”, a declarat Tom Marzec-Manser, director la firma de analiză Wood Mackenzie.

Invadarea Ucrainei de către Rusia în 2022 a creat o perturbare fără precedent în comerţul internaţional cu gaze, izolând Moscova de cea mai mare piaţă de export a sa, alimentând volatilitatea şi declanşând o creştere record a preţurilor în Europa şi în alte părţi.

Asia este deosebit de vulnerabilă la efecte similare în eventualitatea agravării crizei din Orientul Mijlociu. Peste patru cincimi din gazele lichefiate ale Qatarului au fost livrate cumpărătorilor asiatici anul trecut, China fiind cel mai mare cumpărător, în condiţiile în care o treime din importurile sale de gaze lichefiate au venit din Qatar. India este al doilea mare importator.

Livrările de gaze lichefiate din Qatar în Asia şi Europa trebuie să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Până în prezent, cel puţin unsprezece nave care transportă gaze lichefiate ce merg spre sau dinspre Qatar şi-au întrerupt marşul pentru a evita Strâmtoarea Ormuz, arată datele de urmărire a navelor.

Un exportator mai mic de gaze lichefiate din Golful Persic, Emiratele Arabe Unite, îşi trimite şi el exporturile prin Strâmtoarea Ormuz.

„Nu există alternativă”, a declarat Anne-Sophie Corbeau, cercetător la Centrul pentru Politică Energetică Globală din cadrul Universităţii Columbia.

„Vor creşte preţurile mai mult în Asia sau în Europa? Europa este mai puţin expusă, dar are niveluri scăzute de gaze în depozite. Depinde şi de cât de multe gaze vor fi redirecţionate către Asia”, a adăugat Anne-Sophie Corbeau.

Anul trecut, Qatar a exportat 82,2 milioane de tone de gaze lichefiate. În prezent, la una din unităţile de producţie ale complexului Ras Laffan din Qatar se efectuează lucrări de întreţinere planificate anterior, ceea ce va duce la livrări mai mici, au dezvăluit traderi care au dorit să îşi păstreze anonimatul.

În cazul în care conflictul se prelungeşte şi perturbarea transporturilor maritime continuă, riscurile la adresa producţiei de gaze lichefiate vor creşte rapid, având în vedere că acest combustibil are nevoie de exporturi constante pentru trecerea sa prin instalaţii.

Un alt punct sensibil potenţial va fi Turcia, care importă gaze prin conducte din Iran. La fel ca Egiptul, Turcia ar putea fi forţată să cumpere o cantitate mai mare de gaze lichefiate dacă livrările prin conductele magistrale vor fi reduse din cauza conflictului în curs, ceea ce va pune şi mai multă presiune asupra preţurilor pentru transporturile maritime de gaze lichefiate.

Editor : C.L.B.

