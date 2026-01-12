Live TV

Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului

Data publicării:
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
Mao Ning, purtătorul de cuvânt al MAE chinez. Foto: Profimedia Images

China le-a cerut luni Statelor Unite să nu folosească alte ţări drept scuză pentru a-şi urmări propriile interese, după ce preşedintele american Donald Trump a afirmat că ţara sa va obţine Groenlanda "într-un fel sau altul", transmite Reuters.

''Îngrijorările despre Arctica se referă la interesele generale ale comunităţii internaţionale'', a declarat Mao Ning, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe chinez.

Ea a adăugat că activităţile Chinei în Arctica au drept scop promovarea păcii şi a stabilităţii şi dezvoltarea durabilă a regiunii.

De asemenea, Mao s-a pronunţat pentru respectarea drepturilor şi a libertăţilor tuturor naţiunilor pentru a desfăşura activităţi legale în Arctica.

Preşedintele american Donald Trump a reafirmat că SUA vor obţine Groenlanda "într-un fel sau altul", pentru că "dacă nu o luăm noi o vor face Rusia sau China".

"Să închei un acord este cel mai uşor, dar vom avea Groenlanda într-un fel sau altul", a declarat duminică preşedintele american la bordul Air Force One.

Trump a precizat că Washingtonul nu vorbeşte despre o "închiriere" pe termen scurt a Groenlandei, ci numai despre dobândirea acestui teritoriu danez. "Avem nevoie de un titlu de proprietate", a spus el.

Vineri, liderul american îşi reiterase pretenţiile referitoare la Groenlanda. Adresându-se jurnaliştilor la un eveniment găzduit de Casa Albă, el a spus că Washingtonul va face ''ceva'' referitor la Groenlanda. ''Pentru că dacă noi nu facem ceva, Rusia sau China vor prelua Groenlanda şi nu vrem să avem Rusia sau China ca vecin'', a afirmat liderul american.

Donald Trump a repetat că doreşte să aducă Groenlanda sub controlul SUA şi a adus drept argumente importanţa strategică a insulei şi prezenţa crescândă a navelor ruse şi chineze în regiune.

Pretenţiile liderului american au fost respinse ferm de guvernul danez, premierul Mette Frederiksen avertizând că un atac al SUA asupra Groenlandei ar duce practic la sfârşitul NATO.

Groenlanda face parte din Danemarca de peste 600 de ani, iar în prezent are un statut de teritoriu semiautonom. Această insulă întinsă, dar care numără doar aproximativ 56.000 de locuitori, are o economie dependentă de pescuit şi este finanţată masiv de guvernul de la Copenhaga, cu aproximativ un miliard de dolari pe an, echivalentul a aproximativ jumătate din bugetul său, deşi dispune de mari resurse naturale, inclusiv petrol şi gaze naturale.

