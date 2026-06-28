Reacție dură a Turciei după ce Israelul a aprobat recunoașterea genocidului armean

Turcia a condamnat, duminică, recunoaşterea de către Israel a genocidului armean din 1915, calificând-o drept o „decizie politică” menită să acopere „crimele” comise de armata israeliană împotriva populaţiei palestiniene din Gaza, notează AFP, potrivit Agerpres.

„Guvernul israelian, care a persecutat sistematic poporul palestinian sub ochii întregii lumi şi care este în prezent judecat în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie pentru genocid împotriva populaţiei din Gaza, încearcă să îşi ascundă propriile crime prin decizia politică pe care a adoptat-o cu privire la evenimentele din 1915”, a declarat Ministerul turc de Externe într-un comunicat.

Turcia, care acuză în mod regulat Israelul de comiterea unui genocid în Fâşia Gaza - acuzaţie pe care acesta o respinge -, refuză categoric acest termen pentru a califica masacrarea armenilor sub Imperiul Otoman în timpul Primului Război Mondial.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, un apărător înfocat al cauzei palestiniene, a denunţat adesea „terorismul” israelian din Gaza.

„Turcia va continua să acţioneze cu hotărâre pentru a pune capăt politicilor expansioniste şi destabilizatoare ale Israelului în regiune”, a adăugat diplomaţia turcă în comunicatul său.

Guvernul israelian a aprobat duminică în unanimitate recunoaşterea genocidului armean, pe fondul unor tensiuni puternice cu Turcia. Măsura trebuie să fie aprobată de Parlament.

Guvernele israeliene succesive evitaseră până acum să recunoască oficial genocidul armean, în special pentru a-şi păstra relaţiile cu Turcia, care în trecut a fost unul dintre cei mai apropiaţi parteneri strategici ai ţării în regiune.

Acest genocid este recunoscut de guvernele sau parlamentele a numeroase ţări, printre care Statele Unite, Franţa şi Germania. Numărul armenilor care şi-au pierdut viaţa în aceste masacre comise de armata turcă în timpul Primului Război Mondial este estimat între 600.000 şi 1,5 milioane.

Editor : C.L.B.