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Summitul NATO, umbrit de represiunea lui Erdogan: sute de arestări în Turcia, presa independentă exclusă

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Recep Tayyip Erdogan președintele Turciei. Sursa foto: Profimedia Images
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Autoritățile din Turcia au reținut 225 de persoane, printre care academicieni, profesori și activiști, și au interzis adunările publice în Ankara înaintea summitului NATO din 7 și 8 iulie. În paralel, zeci de jurnaliști independenți au fost excluși fără explicații de la reuniunea liderilor Alianței, decizie criticată de organizațiile pentru libertatea presei și activiștii pentru drepturile omului, scrie Politico.

Activiștii pentru drepturile omului și organizațiile pentru libertatea presei cer explicații din partea NATO, după ce mai multor jurnaliști li s-a refuzat accesul la reuniunea liderilor Alianței.

Autoritățile turce au efectuat sute de arestări, au interzis protestele și au restrâns libertatea presei înaintea summitului NATO care va avea loc la Ankara, măsuri pe care activiștii le consideră un nou val de represiune împotriva societății civile.

Marți, poliția turcă a reținut 225 de persoane, printre care academicieni, profesori și activiști, suspectate de legături cu grupări militante precum Stat Islamic. Printre cei arestați se află și un activist de mediu în vârstă de 79 de ani.

În paralel, autoritățile din Ankara au interzis, începând de duminică, adunările publice, examenele, conferințele de presă și afișarea de postere, iar aproximativ 40.000 de polițiști au fost mobilizați în capitală.

Totodată, zeci de jurnaliști independenți turci nu au primit acreditare pentru summitul liderilor NATO din 7-8 iulie, fără nicio explicație, a declarat Uraz Kaspar, jurnalist și membru al comitetului național al International Press Institute (IPI).

Printre cei respinși se numără și jurnaliști ai unor publicații cunoscute pentru pozițiile critice față de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan.

Un purtător de cuvânt al NATO a transmis că alianța se bazează pe evaluările statului gazdă în privința acreditării jurnaliștilor, însă a subliniat că este „foarte important” ca presa să poată participa fizic la evenimentele majore.

Organizațiile pentru libertatea presei acuză însă NATO că evită să își asume responsabilitatea și cer transparență în cazul refuzurilor.

Vineri, IPI și alte 14 organizații au trimis o scrisoare către secretarul general al NATO, Mark Rutte, cerând reevaluarea acreditărilor.

Critici au venit și din partea organizației Human Rights Watch, care a transmis că NATO nu ar trebui să tolereze „abordarea extrem de represivă” a autorităților turce în perioada premergătoare summitului.

Potrivit unui diplomat NATO, sub protecția anonimatului, summitul „nu ar trebui folosit ca pretext pentru o campanie de represiune”.

Turcia ocupă locul 163 din 180 în clasamentul libertății presei realizat de Reporters Without Borders, fiind statul cu cel mai slab scor dintre cele 32 de țări membre NATO. De asemenea, țara are al treilea cel mai mare număr de jurnaliști încarcerați din Europa, după Azerbaijan și Russia.

Editor : Ș.A.

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