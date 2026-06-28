Cum au ajuns Israel și Liban la cel mai important acord politic din ultimii 40 de ani. Culisele negocierilor de la Washington

Patru zile de negocieri intense desfășurate la Washington au dus la ceea ce este descris drept cel mai important acord politic dintre Israel și Liban din ultimele patru decenii. Potrivit Axios, care citează surse americane, israeliene și libaneze implicate direct în discuții, unul dintre factorii care au contribuit la apropierea pozițiilor celor două părți a fost preocuparea comună legată de influența Iranului și a Hezbollah în Liban.

Cadrul acordului negociat de administrația Trump reprezintă cel mai important acord politic dintre Israel și Liban din ultimele patru decenii. Cu toate acestea, toate părțile implicate sunt conștiente că perspectiva de pace pe care o propune s-ar putea să nu se materializeze niciodată.

Pe lângă scepticism, există și temeri profunde că acordul ar putea provoca o reacție violentă din partea Hezbollah, care ar putea arunca țara înapoi într-un război civil.

Acordul pare, de asemenea, să contrazică unele dintre înțelegerile la care au ajuns Statele Unite și Iranul în Elveția, ceea ce ar putea complica armistițiul fragil dintre cele două părți.

Cum a intrat Iranul în ecuație

În ultimele săptămâni, Iranul a reușit să includă situația din Liban în negocierile sale cu Statele Unite. Acest lucru a dus la un memorandum de înțelegere care solicită părților să respecte încetarea focului în Liban și să garanteze integritatea teritorială a țării, afectată în prezent de continuarea ocupației israeliene în sudul Libanului.

În timpul discuțiilor desfășurate duminica trecută în Elveția, SUA și Iranul au convenit să creeze o nouă „celulă de deconflictualizare”, împreună cu Libanul și mediatorii pakistanezi și qatarezi, pentru a se asigura că armistițiul din Liban este respectat.

Decizia a șocat atât oficialii israelieni, cât și pe cei libanezi, care au considerat că aceasta întărește Hezbollah și legitimează influența Iranului în țară. Vestea a venit chiar în momentul în care diplomații israelieni și libanezi se pregăteau pentru o rundă crucială de negocieri la Washington.

Critici și neîncredere în prima rundă de discuții

La întâlnirea de marți de la Departamentul de Stat, ambasadorul Israelului în SUA, Yechiel Leiter, a deschis prima sesiune cu un discurs dur, calificând noile înțelegeri americano-iraniene privind Libanul drept „un dezastru”. El i-a întrebat pe mediatorii americani dacă Washingtonul mai este cu adevărat interesat să reducă influența Iranului în Liban, obiectiv care stătea și la baza negocierilor israeliano-libaneze.

Reprezentanții Libanului au cerut, la rândul lor, clarificări. „Libanezii erau puși în dificultate”, a declarat o sursă cu informații directe despre negocieri.

Deși mediatorii americani au insistat că scopul este obținerea unui acord între Israel și Liban fără interferențe externe, prima zi de discuții a fost, după cum a recunoscut un oficial american, „destul de urâtă”. Părțile și-au consolidat pozițiile, în special pe chestiunile de securitate, iar unii participanți au avut impresia că negocierile merg înapoi, nu înainte.

Discuțiile s-au desfășurat pe două paliere: unul de securitate, între ofițeri militari, și unul politic, între diplomați. Medierea a fost asigurată de oficiali de rang înalt din Pentagon și Departamentul de Stat.

Negociatorii au lucrat simultan la trei documente: un acord-cadru, o anexă de securitate și un document privind retragerea inițială a Israelului din două „zone-pilot”, care urmau să fie preluate de armata libaneză.

Ziua în care acordul părea să se destrame

Miercuri, negocierile au început să avanseze, iar oficialii americani au ajuns să creadă că acordul ar putea fi semnat chiar a doua zi. Însă joi situația s-a schimbat din nou. Pe măsură ce ziua avansa, părțile și-au înăsprit pozițiile, iar americanii nu au reușit să elimine diferențele dintre cele trei documente pentru a le transforma într-un singur pachet.

Principalul punct de dispută a fost legat de condițiile și locațiile retragerilor israeliene. Joi seara, premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele libanez Joseph Aoun au decis să încetinească procesul.

Negociatorii ambelor părți au cerut timp suplimentar pentru consultări cu liderii de la Ierusalim și Beirut, iar mediatorii americani au acceptat prelungirea discuțiilor cu încă o zi.

Intervenția lui Marco Rubio

Secretarul de stat american Marco Rubio s-a întors joi seară la Washington după o vizită în Golf. Din ziua de marți, Rubio purtase aproximativ opt convorbiri telefonice cu Netanyahu și Aoun. Vicepreședintele JD Vance discutase, de asemenea, cu fiecare dintre cei doi lideri.

Rubio a subliniat că pentru președintele Donald Trump era important ca acordul să fie finalizat până la sfârșitul săptămânii. „A fost clar pentru ambele părți că exista un sentiment puternic de urgență”, a declarat o sursă familiarizată cu negocierile.

Vineri dimineață, Rubio s-a alăturat direct negocierilor pentru a încerca să elimine ultimele obstacole. În efortul final au fost implicați și negociatorul-șef american Dan Holler, ambasadorul SUA în Liban Michel Issa, comandantul pușcașilor marini din CENTCOM, general-locotenent Joseph Clearfield, precum și oficialii Pentagonului Daniel Zimmerman și Michael Dimino.

Statele Unite au cerut Israelului două modificări ale textului pentru a obține acordul: retragerea dintr-un sat din sudul Libanului aflat sub ocupație israeliană și o formulare clară care să indice că aceasta reprezintă începutul unui proces mai amplu de redislocare a trupelor israeliene în afara Libanului.

Leiter a făcut presiuni asupra lui Netanyahu și a altor oficiali israelieni să accepte schimbările. Potrivit a două surse, discuția telefonică a devenit tensionată, iar ambasadorul și-a ridicat tonul în încercarea de a-i convinge că acordul reprezintă o realizare importantă.

O sursă apropiată lui Leiter a confirmat că acesta a ridicat vocea la telefon din cauza problemelor. El a declarat pentru Axios că consultările cu oficialii din țară sunt o practică obișnuită în timpul negocierilor și că diferențele de opinie sunt firești.

Teama de Iran, factorul decisiv

„Nu exista multă încredere între Israel și Liban, dar în cele din urmă ambele părți au înțeles că aveau nevoie de un acord pentru a păstra controlul procesului și pentru a nu permite Iranului să intervină”, a declarat o sursă cu acces direct la negocieri.

Acordul a amplificat imediat tensiunile interne din Liban. Hezbollah a încercat să organizeze proteste la Beirut împotriva acordului, însă a reușit să mobilizeze doar câteva sute de persoane, care au fost dispersate rapid.

Sâmbătă, forțele de securitate libaneze au îndepărtat zeci de afișe amplasate de Hezbollah pe drumul principal către aeroportul internațional din Beirut, prin care liderul suprem al Iranului era felicitat pentru armistițiu. Guvernul libanez a înlocuit afișele cu propriile mesaje, purtând sloganul „Libanul pe primul loc”, unele dintre acestea fiind incendiate ulterior de susținători Hezbollah.

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a declarat că acordul cu Israelul este „nul și neavenit” și l-a calificat drept „o umilință, o rușine și o capitulare a suveranității”. El a insistat că Hezbollah își va continua „rezistența” împotriva ocupației israeliene.

Mai târziu, sâmbătă, președintele american Donald Trump a discutat telefonic cu Joseph Aoun și l-a felicitat pentru încheierea acordului. Potrivit președinției libaneze, Trump a promis că Statele Unite vor furniza tot sprijinul necesar pentru implementarea acordului, consolidarea suveranității Libanului și extinderea autorității statului asupra întregului teritoriu național.

La finalul convorbirii, Trump i-a transmis lui Aoun că așteaptă cu interes să îl primească la Casa Albă. Vizita este așteptată la mijlocul lunii iulie.

Editor : M.I.